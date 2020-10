Los epidemiólogos rebeldes: críticas a la cuarentena, advertencias sobre la inmunidad de rebaño y la politización del coronavirus

Los rebeldes del covid, le dicen a este par que forma un equipo que parecía improbable. Jay Bhattacharya nació en Kolkata, una ciudad india que vibra de tanta gente y Martin Kulldorff es de Umeå, Suecia, una localidad con una población de 90.000 habitantes. Sin embargo, ambos tienen mucho en común.

“Veo a Martin casi como un hermano”, dice el muy hablador Dr. Bhattacharya, de 52 años, quien se mudó a los Estados Unidos con sus padres bengalíes cuando tenía 4 años. “Podría decir que completamos las oraciones que dice el otro, como puede ver”. El sentimiento es “mutuo”, confirma el más flemático Sr. Kulldorff, de 58 años.

El Dr. Bhattacharya, médico y economista, y el Sr. Kulldorf, bioestadístico, que estudian epidemiología en las facultades de medicina de Stanford y Harvard, respectivamente, son, a los ojos de sus críticos, peligrosos contrarios al oponerse a las cuarentenas por covid-19. Algunas de las críticas rozan la histeria: un colega acusó a Kulldorff de practicar la “epidemiología trumpista” después de que concediera una entrevista a la revista de extrema izquierda Jacobin en la que pedía un enfoque “radicalmente diferente” para el manejo de la pandemia.

Los dos médicos son los autores, junto con Sunetra Gupta, profesora de epidemiología en Oxford, de la Declaración de Great Barrington. Publicada el 4 de octubre. La declaración es un cri de coeur contra las cuarentenas y otras restricciones económicas que han detenido a una parte del mundo. En cambio, pidió una “protección focalizada”, una política que permita que “aquellos con un riesgo mínimo de muerte” reanuden sus vidas mientras las sociedades se concentran en “proteger mejor a los que están en mayor riesgo”.

Martin Kuldorff , Jay Bhattacharya y Sunetra Gupta, autores de la Declaración de Great Barrington

Entrevisté a los dos hombres conjuntamente por Zoom — al Dr. Bhattacharya en California, Sr. Kulldorff en Massachusetts. El primero habla de una “campaña mediática sistemática” contra la declaración. Dice que Google “prohibió en la sombra” el texto en los días posteriores a su publicación. “Si googleas ‘Declaración de Great Barrington’, lo que sucederá es que el sitio web real aparecería en la segunda o tercera página, enterrado bajo una larga lista de historias negativas”. (El asunto se resolvió desde entonces, dijo).

Descubro un problema similar con la “inmunidad de rebaño”, que la declaración establece como el punto final que se debe alcanzar después de que las sociedades hayan minimizado la “mortalidad y el daño social”. En la mañana de nuestra entrevista, busqué en Google “inmunidad colectiva” y descubrí que los tres enlaces resaltados por el motor de búsqueda como “Top Stories” son uniformemente negativos.

“La politización de covid”, dice Kulldorff, “es extremadamente desafortunada. La gente asume automáticamente cuáles son sus creencias políticas en función de sus opiniones sobre la pandemia. Esto es muy extraño, en mi opinión”. El Dr. Bhattacharya agrega que “los marcadores tradicionales de la identidad política no tienen absolutamente ningún significado” en el contexto del covid.

Para ilustrar el punto, Kulldorff dice que ha defendido al gobierno socialdemócrata de Suecia, que “mantuvo las escuelas abiertas contra las enormes críticas internacionales”, criticó al gobierno conservador británico por su cierre, elogió al gobernador republicano de Dakota del Sur por su apertura comercial, y criticó al gobernador republicano pro-cuarentenas de Massachusetts, donde vive. “Debo ser muy dividido”, se ríe, “porque en un lugar soy socialista, en otro soy conservador”.

El Dr. Bhattacharya cita un ejemplo de la política de covid que encontró “impactante”. Cuando estallaron las protestas de Black Lives Matter en la primavera (hemisferio norte), “1.300 epidemiólogos firmaron una carta diciendo que las reuniones eran coherentes con las buenas prácticas de salud pública”. Los “mismos epidemiólogos” habían argumentando que “esencialmente deberíamos ponernos en cuarentena”. En su opinión, esto aceleró “las críticas apropiadas" contra los firmantes de la carta, “que le habían pedido a la gente que cerrara sus negocios, que no asistieran a las escuelas, que dejaran de ir a los templos religiosos y, sin embargo, dicen que está bien protestar. Simplemente apestaba a prejuicios políticos”.

El Sr. Kulldorf no me dirá cuáles son sus políticas “hasta que esta pandemia termine”. Asegura que, un científico de la salud pública, tiene que trabajar sin “infundir sus creencias”. Pero el Dr. Bhattacharya se complace en decir que se inclina hacia el “centro-derecha”. (Ambos hombres han escrito para estas páginas). El Dr. Bhattacharya dice que el covid le ha enseñado que comparte valores “con personas con tendencias políticas muy, muy diferentes a las mías. Martin es sin duda un gran ejemplo de esto, probablemente el mejor ejemplo”.

El doctor Martin Kulldorff

Lo que une a los dos hombres es su repulsión contra la “política actual del covid”. Esta política “viola todos y cada uno de los valores que aprecio, todos y cada uno”, dice el Dr. Bhattacharya. Agrega que concede una importancia primordial - “derivado, en mi caso, de los compromisos rawlsianos y cristianos” - a la protección de los vulnerables y los pobres en todo el mundo de “la muerte y el sufrimiento evitables”. Los encierros han “fracasado manifiestamente en hacer esto al inducir el colapso económico que ha puesto las vidas de 130 millones de personas pobres en todo el mundo en riesgo de morir de hambre”.

También valora “las normas de la ética médica que militan en contra de hacer daño a los pacientes”. La política actual de encierro, según su declaración, pide a los niños y adultos jóvenes, “que enfrentan más riesgos médicos y psicológicos por la cuarentena que por la infección del covid”, que acepten este daño “con la falsa esperanza de que este sacrificio protegerá a los vulnerables. personas.”

Kulldorff describe los encierros como “el peor asalto a la clase trabajadora en medio siglo, el peor asalto desde la segregación y la guerra de Vietnam”. Las políticas actuales protegen a “estudiantes universitarios de muy bajo riesgo y profesionales de muy bajo riesgo (abogados, banqueros, periodistas como usted, científicos como yo) porque básicamente podemos trabajar desde casa”. (Trabajar en casa no ha sido una dificultad para ninguno de los dos, aunque la vida del Dr. Bhattacharya se volvió mucho más fácil después de persuadir a un vecino de que era seguro para su hijo jugar al aire libre con los niños Bhattacharya. La mayor preocupación de Kulldorff no es el covid; es su hijo de 18 años que conduce el automóvil familiar).

A diferencia de los profesionales privilegiados, dice Kulldorff, la clase obrera “está trabajando, incluidas las personas de alto riesgo de 60 años. Entonces, la clase trabajadora está construyendo la inmunidad de la población que eventualmente nos protegerá a todos”. El Dr. Bhattacharya agrega que una de las razones por las que “las poblaciones minoritarias han tenido una mayor mortalidad en los EEUU a causa de la pandemia es porque a menudo no tienen la opción, incluso si son mayores o tienen afecciones comórbidas, de quedarse en casa”.

Las políticas de cuarentena no solo son “regresivas”, con su impacto dispar sobre los pobres y las minorías; reflejan, dice el Dr. Bhattacharya, una “especie de monomanía”. El mundo “entró en pánico en marzo, y la atención se centró en el control de covid y nada más”. La gente vio fotos de Wuhan, China y Bérgamo, Italia, y llegó a la conclusión de que tenían que hacer “algo muy, muy drástico para abordar esta cosa dramática que está sucediendo”. Hubo “un sesgo de acción que llevó a la adopción de cuarentenas como una forma de contagio en sí”. (Hay un artículo académico que modela la idea de cuarentena-contagio, titulado “Explicación de la difusión homogénea de las intervenciones no farmacéuticas del covid-19 en países heterogéneos”).

Martin Kuldorff , Jay Bhattacharya y Sunetra Gupta, autores de la Declaración de Great Barrington, criticaron el confinamiento obligatorio por el coronavirus

Kulldorff dice que las restricciones del covid-19 violan dos principios cardinales de salud pública. Primero, “no se puede simplemente mirar al covid, hay que mirar de manera integral la salud y considerar el daño colateral”. Entre los daños: una incidencia cada vez mayor de enfermedades cardiovasculares y cáncer y una disminución alarmante de la inmunización. “La gente no va al médico”, dice. El Dr. Bhattacharya también señala la suspensión de los programas de tuberculosis en la India y de los programas de erradicación de la malaria en otros lugares.

El segundo principio del Sr. Kulldorff: “No se puede simplemente mirar a corto plazo”. El Dr. Bhattacharya dice que “contaremos los daños a la salud de estos confinamientos durante mucho tiempo”. Dice que los esfuerzos anti-covid están sembrando las semillas de otras epidemias: “La tos ferina, la tos ferina, volverá. La poliomielitis volverá debido al cese de las campañas de vacunación. Todas estas enfermedades en las que hemos logrado avances sustanciales comenzarán a regresar”.

Ambos hombres dicen que la Declaración de Great Barrington es un llamado a volver a la práctica tradicional de salud pública. “No estamos defendiendo nada realmente novedoso”, dice el Dr. Bhattacharya. “Es un llamado a pensar de manera integral sobre la salud pública nuevamente, no solo sobre una enfermedad”. La declaración también refleja “las normas del discurso científico abierto, que han sido violadas por los defensores de los confinamientos por covid en nombre de proteger al público de ideas ‘peligrosas’”.

El Sr. Kulldorff lamenta el cierre de las mentes científicas. Cita “una carta muy extraña”, una carta abierta publicada el 9 de septiembre por 98 miembros de la facultad de la Facultad de Medicina de Stanford criticando a Scott Atlas (un ex miembro de la facultad de medicina de esa casa de estudios), que forma parte del grupo de trabajo sobre el coronavirus del presidente Trump. . “Lo criticaron muy duramente por no ser científico, por tergiversar la ciencia”, pero no ofrecieron pruebas, dice Kulldorff. El sueco escribió una carta al Stanford Daily, un periódico estudiantil, invitando a los críticos del Dr. Atlas a “una discusión o un discurso científico, pero ninguno de los 98 estaba dispuesto a participar en eso”. El Sr. Kulldorff agrega que, “al hablar con Scott, a quien llegué a conocer un poco a través de la epidemia, supe que ni uno solo de ellos se acercó a él antes de escribir esa carta, para verificar que él realmente creía en la cosas que le atribuían”.

Volvemos a la idea de la inmunidad de rebaño, que Kulldorff llama “el término más incomprendido de 2020”. Bromea diciendo que el uso del término puede generar “acusaciones de asesinato en masa, y el Dr. Bhattacharya lamenta su frecuente caracterización errónea". Las palabras, dice, son un “término técnico que surge de los modelos estándar de propagación de epidemias”. Es el “estado final de cualquier epidemia en el que en realidad ocurre algo de inmunidad después de la infección. Es un hecho biológico. No es algo nefasto o extraño”. Se queja de que muchos medios de comunicación, han dicho que “estamos abogando por una estrategia de inmunidad de rebaño. Ese es un término de propaganda. Después de todo, la estrategia del confinamiento hasta una vacuna también terminará con la inmunidad colectiva”.

Jay Bhattacharya, durante una entrevista con The Wall Street Journal

“Como epidemiólogo”, dice el Sr. Kulldorff, “es extraño y sorprendente tener esta discusión sobre la inmunidad colectiva”. Él lo compara con la gravedad: “No habría físicos hablando de si creemos en la gravedad o no. O dos pilotos de una aerolínea diciendo: “¿Deberíamos usar la estrategia de gravedad para hacer que el avión aterrice en el suelo?” De cualquier manera en que vuelen ese avión, o no lo hagan, la gravedad asegurará eventualmente que el avión golpee el suelo”.

El Dr. Bhattacharya dice que llamaría a la idea “inmunidad de la población” si pudiera reformularla. La palabra “rebaño”, dice, “tiene connotaciones que no merece”. Pero enfatiza que la inmunidad colectiva es un principio científico básico, del cual surge la pregunta importante que los epidemiólogos y los responsables políticos deben considerar: “¿Cómo llegamos a ese estado final con la menor cantidad de devastación, la menor cantidad de miseria humana, la menor cantidad de muerte?”

