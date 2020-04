Para continuar en la “era” correcta y evitar terminar desinformados (en Era de la Desinformación), tenemos que continuar escuchando a los expertos, pues como decía el escritor francés Pascal Quignard, “el oído es el único sentido donde el ojo no ve”, por lo tanto, aparte de toda la información que podemos ver a través de la televisión y plataformas digitales, es hora de activar la escucha activa. Sabemos que la comunicación efectiva que genera una escucha activa, no solo logrará que los interlocutores entiendan e interioricen el mensaje expresado, también que perciban lo que subyace en una capa superior a lo dicho: emociones, sinceridad y empatía de quien da el mensaje. Esto también nos mantendrá alejados de la desinformación, de “la era de las fake news”, término que se ha popularizado a partir del año 2016, por razones que ahora no vienen al caso.