A veces, cuando las advertencias y consejos como #QuedateEnTuCasa no funcionan, la llamada psicología indirecta (así como la inversa) debe también hacer acto de presencia. La Teoría del Nudge o “teoría del empujoncito” es un concepto que la neurociencia muchas veces aplica a la política y a la economía. Esta teoría logró su profundización en la obra “El empujoncito”, del economista Richard Thaler. A sabiendas de que la parte rebelde y libertaria de las personas no le gusta seguir órdenes (ordenes de cuarentena, por ejemplo), más que mandatos necesitan micro empujoncitos que les muestren los daños potenciales que esta enfermedad puede causar, no solo a la persona, pero a la economía en general. Estos pequeños estímulos que activan patrones cognitivos generando cambio de comportamiento pueden ser tan indirectos como poner la comida saludable de los supermercados cerca de la entrada y no de la salida si queremos lograr cambios en los patrones alimenticios. Estoy seguro que con el coronavirus se podría diseñar algo igual de efectivo también. La Casa Blanca de Barack Obama le sacó provecho a este método, lo mismo hizo David Cameron en Inglaterra y lo propio hacen organismos como el Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, entre otros.