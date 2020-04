Collins, seguidor del fútbol inglés, cuenta que las decisiones controvertidas tomadas a partir del VAR causaron una revuelta de hinchas de la Premier League que “amenaza con cancelar [el VAR] por completo, lo que sería una tragedia”. En su paper This is not a penalty! What’s gone wrong with technology and football in the age of VAR? (¡Esto no es penal! ¿Qué salió mal con la tecnología y el fútbol en la era del VAR?), propone mostrar la repetición de video de jugadas controvertidas solo en pantallas en la cancha.