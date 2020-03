No neguemos la crisis. No hay nada peor. Mantener una agenda política normal como si nada pasara o mencionar que no nos afectará -tal como hizo el presidente Donald Trump durante semanas y ahora culpa a otros de su irresponsabilidad- significa poner en riesgo a la población. El tiempo es un factor determinante para afrontar cualquier crisis y ante la duda, siempre es mejor actuar de forma preventiva.