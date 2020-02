Las primarias demócratas tienen todavía un largo camino para recorrer donde aparecerán nuevos candidatos apoyados por la estructura tradicional del partido para evitar el éxodo de los sectores moderados preocupados por la nueva orientación de los candidatos. Sanders ha sabido estimular la discusión, expresar sus opiniones en un lenguaje que no concuerda con los buenos modales y generar entusiasmo en sectores que no encuentran su expresión en la política. Todos estos factores suman en favor del Partido Demócrata pero quizás no sean suficientes para diagramar una estrategia consensuada para derrotar a un candidato consolidado en el poder.