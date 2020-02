La dictadura puede ganar la primera vuelta de las elecciones y mantenerse en el poder, los opositores funcionales están en el gobierno y hacen campaña para retenerlo, los jueces y fiscales son los mismos, los acusados y perseguidos por la dictadura siguen obligados a “demostrar su inocencia” en lugar de que se presuma. Se siguen violando los derechos humanos, no hay estado de derecho, no existe división ni independencia de poderes, no hay garantía de que las elecciones sean justas y limpias, el exilio testimonia la ausencia de libre organización política y viene mas crisis.