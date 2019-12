En Bolivia salió el dictador, pero no la dictadura. El sistema de delincuencia organizada implantado por Cuba y Venezuela en el modelo castrochavista de posesión absoluta del poder, mantiene su asamblea legislativa dictatorial con dos tercios de votos y todo el sistema judicial bajo su control. En estas condiciones, la transición a la democracia no avanza y puede terminar en una cruel simulación. Evo Morales, cuya principal característica es la politización de la violencia en defensa del narcotráfico, está logrando impunidad perpetua como lo prueban la amnistía de 2003 que la Presidenta Janine Añez no deja sin efecto y ahora la ley de impunidad aprobada por el legislativo dictatorial.