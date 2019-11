El aborigen aimará llamado Evo Morales, pasó de ser pastorcito de llamas, cocalero y dirigente sindical a presidente de la república. El mejor presidente de la historia de Bolivia y uno de los mejores de América Latina. De él habló Monseñor Toribio Ticona Porco en Roma, cuando fue designado por Francisco cardenal en la diócesis de Potosí. Ticona, en una conversación informal, habló de Evo, que participó de la ceremonia con estas palabras: “...es mi amigo, le he ayudado para sus marchas de Patacamaya donde lo he alojado, he estado con él y el creo que también me quiere”. Las crónicas de estos días refieren que poco tiempo antes de las últimas elecciones, se encontraron en un acto de la federación de mujeres campesinas denominada Las Bartolinas, en la localidad de Tiraque, Cochabamba, entonces Evo agradeció el acompañamiento del “hermano Toribio, primer cardenal indígena de la Iglesia católica gracias al hermano papa Francisco”.