En retrospectiva, y en vista de algunos acontecimientos recientes, la doctrina Mahan trajo el renacimiento de proverbios viejos. Durante los últimos 100 años reaparecieron lemas advirtiendo que no hay estabilidad sin músculo militar, o lo que es decir, si vis pacem, para bellum (si quieres paz, prepárate para la guerra). No por poco, en la era de los primeros acorazados (dreadnoughts) este adagio instruyó a las potencias de su tiempo a desarrollar armadas para imitar y no obstante desafiar el ejemplo británico.