Una polémica emergió en el Festival de Cine de Venecia a partir de la inclusión del film Un oficial y un espía, del director Roman Polanski. La cineasta argentina que preside el jurado, Lucrecia Martel, no objetó la exhibición de la película en sí, pero repudió a su director, quien es un prófugo de la justicia estadounidense por cargos de violación de una menor de edad en 1978. Polanski, por su parte, se comparó con el personaje central de su película, el capitán Alfred Dreyfus, quien fue injustamente acusado de espionaje a fines del siglo XIX. Si las películas del director polaco ya eran motivo de inquietud en los círculos cinéfilos antes de la era del Me Too, ahora resultaba evidente que las sensibilidades se potenciarían. Pero más allá de Polanski y su pasado, ¿qué se conoce como el caso Dreyfus que él retrata en su film?