Mi esposa me reprendió, disgustada, por haberla llevado por esas calles sucias, apestosas, apiñadas de gente rara. Caminaba muy rápido. Me dijo que se sentía en peligro: en cualquier momento me roban o me violan. Le dije que aquellos locos eran inofensivos, que disfrutase del paisaje humano tan extravagante, que no los viese como una amenaza, sino como artistas incomprendidos o perdedores encantadores. Pero fracasé. Mi mujer caminaba a toda prisa y estaba furiosa conmigo y me recordaba que quería estar en Los Ángeles, no en esas calles de Seattle que le parecían horribles, detestables.