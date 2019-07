Ahora Carolina y nuestra madre han venido a Miami. Huelga decir que Dorita paga todo. Mi hermana compra tanto que ya no le cabe en ocho o diez maletas: ¡ahora manda sus compras a Lima en un contenedor! De nuevo, todos los días, todas las noches, la angurrienta de Carolina le pide, le suplica, le exige a Dorita que le dé tres millones de dólares. Mi madre es tan buena que, me temo, cederá, tarde o temprano, a las pretensiones de su hija. Poco o nada puedo hacer yo, salvo rogarle a Dorita que no siga cayendo en las trampas mercenarias de su hija: que no viaje con ella, que no le compre contenedores de cosas absurdamente lujosas, que le haga entender que ya le dio bastante dinero y no le dará más, punto. Pero Dorita, una santa, es demasiado buena para ver las cosas con lucidez, desapasionadamente, y para meter en vereda a la asaltante de Carolina, a quien todos en la familia repudiamos, salvo un hermano mamerto.