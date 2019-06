Valga una anécdota. Gambini nació un 8 de octubre, el mismo día que, presuntamente, había nacido Perón. Recuerdo cuando me explicó que el día de nacimiento del caudillo, como el año y la casa donde lo dieron a luz, eran cuentos o irrealidades. Ante mi incredulidad, se sonrió y me dijo: "es mentira, viejo, es todo mentira". Interpreté, en un sentido más amplio, que no había tema de la historia del gran líder y del justicialismo que no estuviera atravesado por una buena dosis de falsedad.