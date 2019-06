News Media Alliance (un grupo de 2.000 diarios norteamericanos el cual integra NYTimes) quiere una tajada de esa cifra. Ya que los resultados de las búsquedas son en su mayoría, escritos por la prensa. No habrían tantos resultados si la prensa no lo hubiera escrito este contenido, y Google no tendría tanto lugar para "quemar" la cantidad de publicidad que vende, publicidad que le ganó a los medios y que estos ya no perciben.