El gobierno inyectará más subsidios para garantizar que la industria no se quede corta y se invertirá mucho dinero, que no resolverá todos los problemas pero con el tiempo superará suficientes retos para que las alternativas locales sean viables, por no decir comparables con la tecnología estadounidense. Es poco probable que EEUU tenga la voluntad política de subsidiar a sus propias empresas a ese nivel. Inicialmente no lo necesitará por su superioridad actual, pero la posición de Huawei a la vanguardia de la tecnología móvil 5G muestra que este liderazgo no se mantendrá para siempre.