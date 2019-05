No hay duda de que la libertad de prensa además de ser un derecho humano y un derecho fundamental, es un elemento esencial de la democracia. Sin libertad de prensa no hay libertad de expresión, sin prensa libre no hay democracia y por eso los regímenes que detentan el poder como grupos de delincuencia organizada transnacional en Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia usado el poder que usurpan han institucionalizado la violación y la ausencia de libertad de prensa, reemplazando la libertad por manipulación e incurriendo en crímenes específicos.