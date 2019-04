No quiero decir con esto que nadie debería meterse en política. Solo intento decir que la política no es oficio para corderos, sino para lobos; no para erizos, sino para zorros. El que entra en política tiene que tener la piel de elefante y la memoria también. Debe saber que le lloverán los agravios más injustos, que le dirán las cosas más espantosas, que conocerá las peores vilezas y abyecciones, que será traicionado una y mil veces, que nadie o casi nadie le agradecerá todo lo bueno que hizo, y que cuando intente retirarse de la política y regresar a la vida sosegada del ciudadano promedio, tal cosa ya no será posible, porque sus enemigos, que serán como las hormigas y estarán por todas partes, no descansarán hasta verlo derrotado, destruido, preso, maldecido por quienes alguna vez lo siguieron y amaron, pensando que los llevaría al paraíso, que el final sería feliz. Pues no: en política no hay final feliz. Casi siempre el político que alguna vez fue amado terminará sumido en las peores desgracias. No digo siempre, digo casi siempre. Conviene preguntarse, antes de entrar en política, si uno tiene el estómago para soportar tantas humillaciones, tantas desdichas.