Habida cuenta de estos sangrientos antecedentes, resulta cuanto menos extraña la reacción indignada de la dirigencia kirchnerista ante la presunta injerencia extranjera en Venezuela. Aquellos que dieron la vuelta al mundo para difundir el falso secuestro de Santiago Maldonado y buscaron la condena de otros países al gobierno constitucional argentino, son los mismos que hoy se rasgan las vestiduras ante la "injerencia exterior" en la Venezuela de Maduro. Basta recordar el espíritu injerencista del ex secretario de comercio Guillermo Moreno cuando le envió una vergonzosa carta a Christine Lagarde rogándole que no le otorgara créditos a la Argentina. El mismo tono lastimero y sollozante empleó Mayra Mendoza cuando se arrojó a los pies de Vladimir Putin para denunciar la "falta de Estado de derecho" en Argentina. En el idioma de los cipayos le imploró al presidente ruso: "Vladimiiiir is very important! Argentina needs help! Cristina is a victim of LawFare. They want to imprison her so she will not be president again!". Incredible but true.