No queda tiempo. No nos lo perdonaría ni el mismo Dios olvidar a las víctimas, a los muertos caídos defendiendo la libertad y soñando futuro digno y en paz. No es posible ya la ingenua aceptación de una "rectificación" que ni saben cómo hacerla ni tienen la más mínima intención de hacerla. Rectificación de la boca para afuera y que no revive miles de muertos por violencia, hambre, falta de medicamentos, rectificación que no restará ni un solo sufrimiento a los que han sido estafados con promesas falsas y con ese cuento palurdo que pone a Dios como el dueño del tiempo perdido.