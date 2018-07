La dictadura de Bolivia usa la estrategia de tratar de pasar desapercibida y continuar simulando una democracia y éxitos económicos que no existen, como lo hacían Venezuela y Nicaragua hasta que explotaron sus crisis. El dictador Evo Morales fuerza y engaña a los bolivianos con un proceso electoral que es solo una cadena de delitos para perpetuarse en el poder. En este contexto y sobre la experiencia de los pueblos de Cuba, Venezuela y Nicaragua, dirijo a mis compatriotas el mensaje siguiente:

"Bolivia es hoy una dictadura. La observación de la realidad objetiva así lo demuestra. No hay división e independencia de poderes porque el dictador Evo Morales controla todo el poder del estado, no hay vigencia del estado de derecho porque el dictador se ha convertido en la ley, hay persecución política, no hay libertad de prensa. Hay perseguidos políticos, presos políticos y exiliados políticos. NO existe la posibilidad de elecciones libres, limpias y basadas en el voto universal, por el control desde la identificación personal, el sistema electoral, hasta las autoridades electorales que el régimen ejerce, y no hay posibilidad de libre asociación política".