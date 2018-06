Junto con esa asamblea sin legitimidad se alinean los organismos castrocomunistas que no hacen otra cosa que motorizar todo plan fraudulento que se requiera para continuar destruyendo cualquier posibilidad de recuperar la democracia, inexistente hoy en el desmantelado país donde uno de los capos más desprestigiados fue quien el pasado mes de enero anunció el parapeto. Diosdado Cabello violentando ley y constitucionalidad apareció indicando que: "La constituyente acuerda convocar para el primer cuatrimestre de 2018 el proceso de elecciones presidenciales"… Después es de todos conocido que fijaron el 20 de mayo de 2018 y que vuelve a ser el tramposo Consejo Nacional Electoral (CNE), donde hoy por hoy no existe ninguna pluralidad y hasta el que se presenta como único rector opositor ha dejado claro que no lo es; CNE con la rapidez que únicamente despliega cuando debe seguir imponiendo la tiranía organizó la simulación para la que cuenta con cómplices que a nadie engañan pero que sirven a la perfección al plan.