"Finalmente logran llegar a un buen destino, cuando no tienes la posibilidad, como esta, de que existe una escuela como la Roberto Rocca en Pesquería, yo creo que se convierte en un esquema en donde la oportunidad está abierta para todos los chicos que tengan talento sin importar que no tengan las condiciones económicas para hacerlo, eso no importa mientras tengan talento y el compromiso de salir adelante, tener una escuela como esta es una diferencia enorme", explicó Castillo.