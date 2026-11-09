Pepe Aguilar sale en defensa de Ángela y pide que el público la reciba con cariño: “Las redes se han encargado de ensuciarla”

La familia Aguilar se reunió completa en el escenario de Aguascalientes, donde Pepe pidió cariño para Ángela y selló la reconciliación con su yerno con un beso en la frente. . (@purafiesta)

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Pepe Aguilar defendió públicamente a su hija Ángela Aguilar durante el concierto que ofreció la noche del viernes 6 de noviembre en Aguascalientes y señaló a las redes sociales como responsables de dañar su imagen. El cantante pidió al público que la recibiera “con un fuerte aplauso” antes de que ella subiera al escenario.

La presentación formó parte del espectáculo Sinfónico Hasta los Huesos, dentro del Festival Cultural de Calaveras 2026, realizado en la Megavelaria de la Isla San Marcos. Al show se sumaron Christian Nodal, Leonardo Aguilar y Josi Cuén, en una velada que reunió a toda la familia sobre un mismo escenario.

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Antes de presentar a su hija, Pepe Aguilar tomó el micrófono para pedir respeto hacia ella. “Y que las p*nch*s redes se han encargado de ensuciarla más de lo que la verdad se merece. Es una gran, gran artista no porque sea mi hija”, declaró ante el público. El cantante remarcó que su intención era que la gente separara el trabajo artístico de Ángela de la polémica que la rodea en internet.

“Lo único que ella ha querido es amar las cosas que le gustan”

La familia Aguilar se reunió completa en el escenario de Aguascalientes, donde Pepe pidió cariño para Ángela y selló la reconciliación con su yerno con un beso en la frente. (Instagram)

El cantante continuó su mensaje con una defensa directa de la vida personal de su hija. “¿Ustedes quieren ver a Ángela Aguilar? Pero yo quiero que ella reciba el cariño que realmente se merece”, dijo Pepe Aguilar frente a los asistentes reunidos en la Isla San Marcos.

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Agregó que el comportamiento de su hija no merece el juicio que ha recibido en plataformas digitales. “La verdad en Aguascalientes la van a recibir como ella se merece porque lo único que ella ha querido, la verdad, pues es amar las cosas que a ella le gustan, como su familia, su tradición y su esposo”, expresó. Después pidió al público el aplauso para recibirla: “Entonces recibamos con un fuerte aplauso hidrocálido a Ángela Aguilar”.

Tras la presentación, Ángela Aguilar subió al escenario e interpretó el tema “Qué agonía”, abrazó a su padre y después bailó junto con su hermano Leonardo Aguilar. Detrás del escenario, la cantante fue captada en un beso con su esposo, Christian Nodal.

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Christian Nodal cantó junto a Pepe Aguilar y le dedicó un mensaje público

La velada también incluyó un momento entre Christian Nodal y Pepe Aguilar, quien lo invitó a subir al escenario para interpretar canciones del repertorio del intérprete de regional mexicano. Pepe lo presentó con elogios directos: “Sinceramente, de verdad, de los mejores artistas que he conocido”, dijo mientras lo abrazaba frente al público.

Nodal respondió con palabras sobre su suegro. “Se habla mucho que el ‘Pepeyoncé’ está muy grande el cabrón, pero nadie habla de su corazón y si el cabrón está grandote, del corazón ya ni les digo”, expresó el cantante, lo que provocó risas entre los asistentes. Después añadió: “Gracias, Pepe, es un orgullo, es un honor estar aquí en Aguascalientes, gracias por la invitación”.

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(Instagram)

Pepe Aguilar tomó la cabeza de Nodal y le dio un beso en la frente, gesto que generó gritos del público presente en la Megavelaria. “Te quiero, te quiero”, le respondió el cantante a su yerno en ese momento.

Horas después del concierto, Christian Nodal compartió en Instagram una fotografía del momento con Pepe Aguilar acompañada de un mensaje de agradecimiento. “No sé cómo separar el cariño de la admiración. ¡Qué showazo y qué público tan chingón tienes aquí en Aguascalientes!”, escribió al inicio de su publicación.

El esposo de Ángela Aguilar continuó el texto con una referencia a su relación con la familia. “Gracias por todo, Pepe. No solo me enseñaste lo bella e importante que es la familia, sino que también me abriste las puertas de tu casa y me diste una más. ¡Gracias por tanto!”, concluyó en su mensaje.

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Pepe Aguilar retomó la publicación de Nodal en su propia cuenta y agregó una respuesta breve: “¡Se te quiere bien yerno!”. El intercambio entre ambos se produjo después de meses de especulación en redes sobre una supuesta tensión entre suegro y yerno, versión que ninguno de los dos había confirmado públicamente antes de este concierto.