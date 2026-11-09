Colombia

Resultado Super Astro Luna HOY: número ganador del domingo 8 de noviembre

El sorteo nocturno de esta reconocida lotería colombiana, arrojó los siguientes números y signo zodiacal como resultados ganadores

Con la lotería de Super Astro puedes ganar desde los dos aciertos. (Infobae)
Con la lotería de Super Astro puedes ganar desde los dos aciertos. (Infobae)
Guardar

Super Astro Luna, uno de los sorteos de lotería con mayor alcance nacional, pero con mucha fuerza en Bogotá y el centro de Colombia,compartió los números ganadores de su más reciente sorteo celebrado este domingo 8 de noviembre de 2026.

Este popular juego cuenta con la posibilidad de ganar hasta 42.000 veces la cantidad de su apuesta. Descubra si fue uno de los afortunados ganadores de esta noche.

PUBLICIDAD

Signo y números ganadores del Super Astro Luna de hoy

Fecha:domingo 8 de noviembre de 2026.

Número ganador: 7234.

Signo ganador: Tauro.

¿En que horario juega la lotería de Super Astro?

Super Astro tiene dos sorteos que se juegan prácticamente todos los días de la siguiente manera:

El Super Astro Sol se celebra de lunes a sábado a las 16:00 horas.El Super Astro Luna que se celebra de lunes a viernes a las 22:50 horas, los sábados a las 22:45 horas y los domingos, así como días festivos, a las 20:30 horas.

Recuerde que solo se tiene un lapso de un año, contando a partir del día en que se realizó el sorteo, para cobrar el premio, de no hacerlo se perderá.

PUBLICIDAD

Para exigir el dinero se tiene que presentar el tiquete original sin enmendaduras y alteraciones, con las letras claras y legibles; también una fotocopia de la cédula de ciudadanía ampliada al 150%; y el formato SIPLAFT totalmente diligenciado que puedes encontrar en un punto de venta.

¿Cómo jugar a la lotería de Super Astro?

Los pasos para participar por los premios del Super Astro. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Los pasos para participar por los premios del Super Astro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para participar y tener la posibilidad de ganar uno de los miles de millones de pesos en premios del Super Astro, primero se tiene que acercar a cualquiera de los puntos de venta de Su Red o Super Giros. O si se prefiere hacerlo en línea, se puede ingresar a la página oficial o descargar la aplicación de cualquiera de los dos distribuidores autorizados.

Posteriormente, se tienes que elegir la combinación ganadora la cual debe estar conformada por cuatro cifras del 0 al 9 más un signo zodiacal. También se puedes elegir los 12 signos zodiacales para aumentar las posibilidades de ganar.

Ya con la apuesta definida, hay que realizar el pago que va desde los 500 pesos hasta los 10 mil pesos por tiquete. Mientras mayor sea el pago, el premio por resultar ganador será más grande.

Para ganar el premio mayor, los cuatro números y el signo de la apuesta tienen que coincidir con los resultados del sorteo, sin embargo, se tiene la posibilidad de obtener alguna recompensa desde los dos aciertos.

El premio mayor, es decir, para aquel que haya atinado las cuatro cifras y el signo, se define multiplicando 42 mil veces el monto apostado. Para quien atinó a tres de las cifras más el signo el dinero entregado se definirá multiplicando mil veces el monto apostado. Mientras que para aquel que atinó a dos cifras más el signo el premio ascenderá a 100 veces el monto apostado.

Cabe mencionar que los premios menores a 182 UVT ($8.565.830) serán pagados en los puntos de venta autorizados de cada distribuidor. Mientras que los premios iguales o mayores a 182 UV, el ganador deberá acercarse a un punto de venta SuRed o Super Giros para formalizarse como ganador, posteriormente el premio será pagado en las oficinas del Banco de Occidente a través de un cheque.

¿Qué impuestos se aplican en Súper Astro?

Conoce cuáles son los impuestos que aplican en este sorteo. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Conoce cuáles son los impuestos que aplican en este sorteo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los premios del Super Astro están sujetos principalmente a dos impuestos: Una retención en la fuente del 20%, que se aplica únicamente a premios iguales o superiores a 48 UVT (aproximadamente $1.709.136 a $2.259.120 pesos, según la fuente). Esta retención corresponde a un impuesto sobre los premios ganados en juegos de suerte y azar.

El Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF) o impuesto 4x1000, que se cobra sobre las transacciones financieras realizadas al momento de la consignación o retiro del dinero del premio. Este impuesto es indirecto y lo asume el beneficiario del premio.

Además, para premios mayores a 182 UVT (alrededor de $6.600.000 o $8.500.000 según distintas referencias), el cobro se realiza por transferencia bancaria, aplicándose estos descuentos antes de que el ganador reciba el monto neto. Estos impuestos son obligatorios y se retienen en la fuente para garantizar el cumplimiento de las normativas fiscales en Colombia.

Temas Relacionados

Super Astro LunaResultado Super Astro LunaAstro luna ayerSuper AstroÚltimo sorteo de astro lunacolombia-noticiascolombia-loteríasLoterías de ColombiaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Tenga en cuenta: Así regirá el pico y placa en Villavicencio este lunes 9 de noviembre

Este programa de restricción vehicular aplica de lunes a viernes en Villavicencio

Tenga en cuenta: Así regirá el pico y placa en Villavicencio este lunes 9 de noviembre

El papel de Carlos Oyola en la DNI: habría coordinado hackers y participado en un presunto plan para atacar la Registraduría

Documentos internos de la entidad también lo relacionan con ataques informáticos a bases de datos estatales, la coordinación de activistas digitales y la pérdida de información de un sistema destinado a registrar las operaciones de inteligencia y contrainteligencia

El papel de Carlos Oyola en la DNI: habría coordinado hackers y participado en un presunto plan para atacar la Registraduría

Tenga en cuenta: Así regirá el pico y placa en Cartagena este lunes 9 de noviembre

El programa de restricción vehicular Pico y Placa aplica de lunes a viernes en Cartagena

Infobae

Pico y Placa en Cali: qué carros descansan este 9 de noviembre de 2026

La restricción vehicular en la ciudad cambia diariamente y depende del tipo de auto que se tiene, así como último número de la placa

Pico y Placa en Cali: qué carros descansan este 9 de noviembre de 2026

Documentos secretos de la DNI revelarían plan para espiar a expresidentes e interferir en elecciones durante el Gobierno Petro

Un informe de empalme y otros documentos internos advierten sobre presuntas irregularidades, entre ellas una casa de inteligencia clandestina en Bogotá, contratos millonarios cuestionados y la posible participación de un hacker vinculado a la entidad en un plan para atacar la Registraduría

Documentos secretos de la DNI revelarían plan para espiar a expresidentes e interferir en elecciones durante el Gobierno Petro
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Identifican a la víctima mortal del atentado con explosivos contra una estación de Policía en Patía, Cauca

Identifican a la víctima mortal del atentado con explosivos contra una estación de Policía en Patía, Cauca

Atentado terrorista en Planadas, Tolima, dejó cuatro muertos: ellos son ‘Amazonas’, ‘Yamaha’ y ‘Chapolo’, los señalados responsables de la volqueta bomba

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Hombres armados irrumpieron en el Hospital de Suárez, en Cauca, y asesinaron a un paciente: la Alcaldía condenó el atentado

Combates entre grupos armados tiene en riesgo a comunidades rurales en Nariño: Defensoría exige garantías

ENTRETENIMIENTO

Hamilton, Manuel Turizo y Zaider se presentaron en el show de medio tiempo de la jornada de la NFL en el estadio Santiago Bernabeu

Hamilton, Manuel Turizo y Zaider se presentaron en el show de medio tiempo de la jornada de la NFL en el estadio Santiago Bernabeu

Quién necesita a Mariah Carey: Jorge Barón reveló cuál es el tema decembrino que descongela la temporada para los colombianos

Nació el hijo de Karina García y Kris R.: la pareja presentó a Kairo con emotivas fotos del parto

Entre caballos, nostalgia y un pastel gigante: así se vivió el cumpleaños de Luis Alfonso en el MedPlus

Valentino Lázaro respalda a Emiro Navarro ante su crisis médica, pero espera verlo en 'Stream Fighters 5'

Deportes

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026-II, después de la derrota de Millonarios y la victoria de Santa Fe: Deportes Tolima sigue con vida

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026-II, después de la derrota de Millonarios y la victoria de Santa Fe: Deportes Tolima sigue con vida

De las críticas a pedir su ausencia en la selección Colombia: el rol clave de Álvaro Montero para el título de su equipo

Deportes Tolima venció a Millonarios y le dejó en vilo la clasificación a cuadrangulares: Juan Guillermo Cuadrado se estrenó con el gol

En video|Jefferson Lerma en el ojo del huracán: Alexis Mac Allister reveló por qué se encaró con el colombiano

Juan Guillermo Cuadrado marcó su primer gol desde que regresó al fútbol colombiano: fue de tiro libre en Ibagué