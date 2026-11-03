Las redes reviven video de AMLO confirmando amistad entre Andy López Beltrán y Amílcar Olán

Declaraciones de AMLO sobre Amilcar Ólan. (Enero 2024)

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La difusión de un video del expresidente Andrés Manuel López Obrador, en el que reconoció que uno de sus hijos tenía una relación de amistad con el empresario Amílcar Olán Aparicio, volvió a generar atención luego de que Andrés Manuel López Beltrán, conocido como Andy, negara este 3 de noviembre tener vínculos de complicidad o negocios con el empresario.

Las declaraciones de ambos se relacionan con los señalamientos sobre presuntos contratos gubernamentales y posibles vínculos con actividades de contrabando de combustibles, conocidas como huachicol fiscal.

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En un mensaje publicado en sus redes sociales, el exsecretario de Organización de Morena rechazó haber intervenido para beneficiar a Olán con contratos públicos y aseguró que las acusaciones forman parte de una campaña de desprestigio contra él y su familia.

El video de López Obrador corresponde a declaraciones realizadas en 2024, cuando el entonces presidente se refirió a una grabación en la que presuntamente se escuchaba a una persona hablar en nombre de uno de sus hijos para conseguir contratos.

¿Qué dijo AMLO sobre la amistad entre Andy López y Amílcar Olán?

López Obrador reconoció que uno de sus hijos tenía una relación de amistad con Amílcar Olán. | Gobierno federal

Durante aquella intervención, López Obrador reconoció que un empresario identificado como amigo de uno de sus hijos tenía negocios y participaba como proveedor, además de que presuntamente utilizaba el nombre de su familiar para buscar contratos con el gobierno.

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“Un amigo de mis hijos, o de uno de mis hijos, tiene negocios, es proveedor y habla por teléfono en nombre de uno de mis hijos para que le den un contrato”, expresó.

Sin embargo, el entonces mandatario rechazó que su hijo estuviera involucrado en esas gestiones y aseguró que no existían pruebas que demostraran su participación.

En esa misma intervención, explicó que había hablado con Andy y con su otro hijo, Gonzalo López Beltrán, conocido como Bobby, sobre el contenido de la grabación.

También cuestionó que se difundieran fragmentos de conversaciones obtenidas mediante intervenciones telefónicas.

La reaparición de esas declaraciones ocurre después de que Andy negara tener una relación de negocios o complicidad con Amílcar Olán, aunque reconoció que conoce al empresario desde hace varios años.

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Andy López reconoce que conoce a Amílcar Olán, pero niega negocios

Andrés Manuel López Beltrán negó las acusaciones en su contra sobre huachicol fiscal y sus vínculos con el empresario Amílcar Olán

En el video difundido este martes desde Tabasco, López Beltrán explicó que conoció a Olán Aparicio en Villahermosa, cuando este se dedicaba a la comercialización y distribución de acabados, pisos, piedras naturales y materiales de construcción.

El hijo del expresidente sostuvo que conocer al empresario no significa que mantenga sociedades comerciales con él o que haya intervenido para conseguirle contratos en dependencias públicas.

También recordó que desde el 22 de julio de 2024 había emitido un posicionamiento para rechazar que él o integrantes de su familia recomendaran personas o empresas ante instituciones gubernamentales.

Entre los principales señalamientos que rechazó se encuentran:

Mantener sociedades comerciales con Amílcar Olán .

Utilizar prestanombres para realizar negocios.

Gestionar contratos o recursos públicos para beneficiar a terceros.

Tener relaciones de complicidad con personas involucradas en el huachicol fiscal .

Intervenir ante funcionarios de la Secretaría de Marina para favorecer actividades relacionadas con el tráfico ilegal de combustibles.

López Beltrán acusa campaña de desprestigio contra su familia

Andy López Beltrán atribuyó los señalamientos en su contra a una campaña con motivaciones políticas. (Foto: IG: Andy López Beltrán)

En su mensaje, Andy calificó las publicaciones sobre sus presuntos vínculos con el empresario y el contrabando de combustibles como una campaña de desprestigio con motivaciones políticas.

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Además, señaló directamente al empresario Ricardo Salinas Pliego, al periodista Carlos Loret de Mola y a Ramón Alberto Garza, a quienes acusó de participar en la difusión de señalamientos en su contra.

“Es falso que tengamos relaciones de complicidad, socios, prestanombres o que trafiquemos con influencias para beneficiarnos. Nunca jamás han podido presentar una sola prueba”, afirmó.

También negó haber sostenido conversaciones con funcionarios de la Marina para intervenir en actividades relacionadas con el tráfico ilegal de combustibles.

Andy señala al FBI en acusaciones relacionadas con el huachicol fiscal

Otro de los puntos abordados por López Beltrán fue el caso de Fernando Farías Laguna, contraalmirante en retiro detenido en Argentina el 23 de abril de 2026 y trasladado posteriormente a México para enfrentar a la justicia.

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Andy López Beltrán aseguró que agentes del FBI ofrecieron inmunidad a Fernando Farías Laguna a cambio de involucrarlo a él y a su padre.

Andy aseguró que agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos habrían ofrecido protección e inmunidad al exmando naval y a su familia a cambio de involucrarlo a él y a su padre en los señalamientos.

El morenista sostuvo que las acusaciones carecen de elementos que demuestren su participación en actividades ilícitas y rechazó cualquier relación con una presunta red de contrabando de combustibles.

Por su parte, sobre la situación de Amílcar Olán, la información proporcionada refiere que el empresario tramitó en marzo de 2026 un amparo contra la Fiscalía General de la República (FGR) y el Ejército, ante el temor de posibles acciones en su contra.

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Hasta el momento, de acuerdo con los datos disponibles, las autoridades federales no han confirmado una orden de aprehensión formal ni una acusación penal directa contra Olán o López Beltrán por estos señalamientos.