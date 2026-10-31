Colombia

Alfredo Mondragón protagonizó fuerte cruce con seguidores de Abelardo de la Espriella en plaza de mercado de Cali: le gritó "asalariado" a uno de los trabajadores

El representante del Pacto Histórico cuestionó la Ley de Rescate Económico, pero recibió gritos de rechazo de los presentes en el centro de acopio de alimentos de la capital vallecaucana, en una visita que generó controversia en las redes sociales

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Alfredo Mondragón, representante a la Cámara por el Pacto Histórico, está en el ojo del huracán por la fuerte discusión con comerciantes y seguidores del presidente Abelardo de la Espriella en la Galería Alameda de Cali, durante una jornada de rechazo a la Ley de Rescate Económico, proyecto radicado por el Ejecutivo ante el Congreso el 29 de octubre.

Videos difundidos en redes sociales, tanto del congresista como por cuentas partidarias al jefe de Estado, mostraron a Mondragón con un megáfono mientras cuestionaba las medidas tributarias previstas en la iniciativa. En medio del recorrido, varios asistentes lo increparon con consignas de respaldo al mandatario y el intercambio derivó en insultos.

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Y todo por las diferencias entre lo que expuso el parlamentario y lo que dijeron los presentes sobre situación económica del país y las determinaciones del mandatario. Uno de los fragmentos que generó más polémica está relacionado con la forma en que el congresista increpó a un simpatizante de De la Espriella por defender al gobernante.

Alfredo Mondragón causó polémica por su reciente visita a la plaza de mercado en Cali
El representante Alfredo Mondragón causó polémica por su reciente visita a la plaza de mercado en Cali, como se pudo ver en las imágenes que él mismo compartió - crédito @AlfreMondragon/X

“Asalariado, asalariado. ¿Te subieron el salario o no? Asalariado, asalariado”, gritó Mondragón, a lo que el hombre respondió con una consigna ligada al jefe de Estado. “Firmes por la patria”, refutó el trabajador, que trabaja como ‘motorratón’ (domiciliario) de uno de los locales del centro de acopio de alimentos en la capital vallecaucana.

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Mondragón cuestionó la reforma y habló de un alza en productos de consumo

Durante la discusión, el representante sostuvo que el proyecto impulsado por el Gobierno afectaría a trabajadores y consumidores. “¿Odio? Odio es Abelardo, que le quiere aumentar al aceite”, respondió el parlamentario del Pacto Histórico cuando uno de los presentes lo acusó de promover hostilidad contra otras personas en el lugar.

Otro de los presentes no dudó en mencionar el reciente escándalo que salpica al expresidente Gustavo Petro, líder político de Mondragón. “Lo que hizo Petro con 48 prostitutas...”, fue la frase que hizo que el representante se devolviera para responderle a uno de los críticos del progresismo, que sacó a la luz las denuncias de Deicy Jiménez.

Estos fueron algunos de los momentos de aparente tensión que se vivieron en la plaza de mercado Alameda de Cali cuando ciudadanos expresaron su descontento hacia el político Alfredo Mondragón del Pacto Histórico - crédito @jarizabaletaf/X

Mondragón también afirmó que la propuesta encarecería varios productos de la canasta familiar y que se comercializan en la plaza. “Si la gente no se pone pilas, le van a aumentar el 19 por ciento al café, al azúcar y a las pastas”, dijo ante los comerciantes y transeúntes, cuando algunos de ellos le pedían irse de la plaza por su incómoda presencia.

En esta especie de plantón en la Galería Alameda, el legislador insistió en que no respaldará la iniciativa en el legislativo. “Soy congresista y no voy a votar eso ni por el berraco”, expresó durante el contrapunteo con votantes de Abelardo de la Espriella, que se hicieron sentir y le respondieron con toda clase de frases al parlamentario opositor.

El expediente legislativo de la Cámara de Representantes, denominado como la Ley de Rescate Económico, fue radicado por el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, y plasmó en cerca de 123 páginas una serie de medidas para reducir el gasto público, aumentar ingresos y estabilizar las finanzas estatales.

Alfredo Mondragón
Alfredo Mondragón es un exsindicalista del Sena que llegó al Pacto Histórico tras el paro nacional del 2021 y se convirtió en una de sus fichas en la Cámara - crédito @AlfreMondragon/X

El intercambio subió de tono entre gritos e insultos

En otra grabación, varios asistentes pidieron la salida de Mondragón de la plaza. “Pa’ fuera, M-19, pa’ fuera. No lo queremos. Solamente firmes con la patria”, gritó una de las personas que participó en la confrontación, como se pudo ver en lo que podría calificarse como un ‘contravideo’ al que publicó al representante a la Cámara en sus redes.

Mondragón, a la importante cantidad de críticos con los que se cruzó en la plaza, le respondió con los aspectos perjudiciales de la reforma y volvió a referirse a las consecuencias de la reforma sobre productos de uso cotidiano. “Le van a aumentar al aceite, le subieron al azúcar, a las gaseosas, y el afectado es el que vende en la calle”.

El gobierno de Abelardo de la Espriella busca aprobar su reforma tributaria y ajuste fiscal antes del cierre de 2026 - crédito Ministerio de Hacienda
El gobierno de Abelardo de la Espriella busca aprobar su reforma tributaria y ajuste fiscal antes del cierre de 2026 - crédito Ministerio de Hacienda

La discusión continuó entre acusaciones cruzadas. Uno de los asistentes cuestionó el aumento en el precio de los combustibles durante el Gobierno de Gustavo Petro y lanzó insultos contra Mondragón. El congresista cerró su intervención con un llamado a la movilización pacífica contra el proyecto, que empezará su discusión el 5 de noviembre.

“Hay gente consciente que va a salir de manera pacífica para impedirlo”, señaló el congresista. La discusión en este icónico lugar de Cali ocurrió en medio de la discusión que abrió este proyecto de ley, que ahora deberá surtir su trámite para convertirse, si así lo deciden las mayorías, en la primera reforma tributaria de la administración De la Espriella.

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