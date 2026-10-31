La periodista María Jimena Duzán arremetió contra Paola Holguín por compartir foto de un niño disfrazado del presidente Abelardo de la Espriella: “No se les adoctrina”

Holguín compartió las imágenes desde su cuenta de X, y motivó la respuesta por parte de Duzán - créditos @MJDuzan/X | @PaolaHolguin/X

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La ministra de las Culturas Paola Holguín ha vuelto a quedar en medio de una polémica, pero esta vez no es sobre su formación académica o la controversia por el retiro de piezas y obras del Museo Nacional (que ya fueron puestas de nuevo en las salas de exhibición, tras una orden judicial), luego de que la periodista María Jimena Duzán lanzó varios señalamientos a la funcionaria del Gobierno de Abelardo de la Espriella.

El motivo fue una fotografía que compartió la ministra junto a un niño, que se acercó a la sede del Ministerio de las Culturas como parte de la celebración de Halloween, y que estaba disfrazado del jefe de Estado.

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“Hoy fue un lindo día de los Niños en el Ministerio, y miren la hermosura de MiniPresidente @ABDELAESPRIELLA @infopresidencia”, escribió Holguín desde su cuenta de X la noche del jueves 29 de octubre de 2026.

Holguín señaló que el menor hizo parte de la celebración de Halloween que se llevó a cabo para los funcionarios del Ministerio de Cultura el jueves 29 de octubre de 2026 - crédito @MJDuzan/X

Por lo anterior, Duzán le contestó a la publicación de la ministra a través de la misma red social.

La periodista se refirió a “los niños uniformados de ‘minipresidentes’”, y recalcó: “Eso sí no es utilizar políticamente a los niños”.

Por todo lo anterior, Duzán sentenció al final: “Los niños se respetan y se educan. No se les adoctrina”.

Duzán le pidió a Holguín que respete a los niños - crédito @PaolaHolguin/X

De momento, la ministra Holguín no se ha pronunciado luego de las palabras que le compartió la periodista Duzán.

La nueva polémica tras la decisión judicial que ordenó al Ministerio de las Culturas reubicar obras removidas del Museo Nacional

Esa misma semana, y tras la difusión de las fotografías y la respuesta de Duzán, el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes restituyó las obras retiradas del Museo Nacional de Colombia tras una orden del Juzgado Veinticuatro de Familia de Bogotá, que exigió devolverlas en un máximo de 48 horas y preservar las condiciones técnicas para su conservación.

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La intervención había alcanzado 63 objetos de cinco salas del museo, entre ellos 22 piezas clasificadas como patrimoniales. El retiro se produjo el 15 de octubre de 2026 por instrucción presidencial, según explicó la cartera ante la Justicia.

La sentencia fue emitida el miércoles 28 de octubre por el juez César Enrique Osorio Ortiz, quien acumuló varias acciones de tutela que cuestionaban el desmonte. Los demandantes invocaron la protección de la libertad de expresión, el acceso a la cultura, la educación y la memoria histórica.

Las piezas ya regresaron a las salas ‘Memoria y Nación’, ‘Hacer Sociedad’, ‘Tierra como Recurso’, ‘Ser y Hacer’, y ‘Fuerza, Fe y Sustancia’. Esos espacios integran el recorrido expositivo del museo y reúnen obras artísticas, documentos históricos y objetos vinculados con procesos sociales y políticos de Colombia.

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El 24 de octubre, el juzgado había solicitado a las entidades involucradas un informe detallado y las actuaciones administrativas que sustentaban la decisión. También pidió establecer si el desmonte había sido formalizado por escrito y cuál había sido su fundamento jurídico.

La decisión fue emitida el 28 de octubre por el juez César Enrique Osorio Ortiz, como respuesta a varias acciones de tutela acumuladas que buscaban proteger derechos fundamentales - crédito Museo Nacional de Colombia y @LuisaPoncas

Cinco salas intervenidas dentro de las 17 del museo

El Ministerio de las Culturas, en cabeza de Holguín, indicó que no dispuso el cierre de los espacios afectados.

“Se procedió a dar cabal cumplimiento a la orden presidencial, con la desfijación de algunas piezas exhibidas en 5 de las 17 salas con las que cuenta el Museo Nacional, sin que haya dispuesto su clausura”, sostuvo la entidad ante el juzgado.

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La cartera afirmó que la remoción se realizó bajo protocolos institucionales de cuidado y conservación.

“Se realizó la remoción de las 22 piezas bajo estricto acatamiento del protocolo de cuidado y conservación de las obras y demás elementos que habitaban las salas; en consecuencia, no ha incurrido en violación de derechos fundamentales de los accionantes y tampoco de ningún otro ciudadano”, señaló la respuesta oficial por parte de la entidad.

Los elementos retirados permanecieron almacenados, bajo custodia y en condiciones técnicas acordes con sus características, de acuerdo con el ministerio.

El inventario entregado incluyó obras gráficas, documentos históricos, piezas sobre procesos políticos y materiales vinculados con luchas sociales y la representación de diversos sectores de la población.

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El miercoles 21 de octubre un grupo de estudiantes universitarios desarrolló su clase al aire libre frente al Museo Nacional, como parte de una protesta por el retiro de algunas obras de arte del museo ubicado en el centro de Bogotá, Colombia - crédito AP/Fernando Vergara

La Sala 7, ‘Memoria y Nación’, reunía nueve obras de artistas colombianos: Los interrogantes (1971), de Carlos Granada Arango; “Oiga hermano”. La promesa será cumplida (1984), del M-19; La paloma (1976), de Aníbal Gil Villa; Gran Pisco No. 2 (1978), de Luis Paz, y Espacios vecinos (1968), de Umberto Giangrandi.

También figuraban Libertinaje y desorden (circa 1969), de Carlos Correa y el Taller de grabado La Estampa; La nueva bandera colombiana y sus autores (1972), de Augusto Rendón Sierra; La muerte de un desconocido (1973), de Pedro Alcántara Herrán Martínez, y La cosecha de los violentos (1968), de Alfonso Quijano.

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Documentos políticos, derechos sociales y obras de distintas épocas

En la Sala 13, ‘Tierra como Recurso’, fue retirada Minería (2016), una obra textil intervenida de Antonio Caro. La Sala 17, ‘Fuerza, Fe y Sustancia’, contenía Muerte a la muerte (1977), una serigrafía de Pedro Alcántara Herrán Martínez.

La Sala 11, ‘Hacer Sociedad’, concentraba documentos y objetos relacionados con acontecimientos políticos, procesos de reconocimiento de derechos y organizaciones sociales.

Entre ellos estaban el bolígrafo utilizado para firmar el primer Acuerdo de Paz con las Farc en 2016, la cédula de ciudadanía de José William Ortiz Sánchez —anterior al reconocimiento jurídico de su cambio de nombre y sexo, en 2004— y un brazalete del partido Alianza Democrática M-19.

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Varias de las obras que volvieron a ser restitudas hacen parte de la sala 'Hacer sociedad' - crédito @ABarriosBernal/X

El inventario de esa sala incluyó Fanny (1978), de Miguel Ángel Rojas; Derechos reproductivos de la mujer (1993), de la Fundación Si Mujer, y De la serie América III (1972), del Taller 4 Rojo y los artistas Diego Arango y Nirma Zárate.

También fueron relacionados un plegable de Planeta Paz, de aproximadamente 2004; la revista Acénto, volumen 1, número 1, publicada en 1997, y un volante promocional del Ciclo Rosa 2001-2002.

La lista se completó con una camiseta del Grupo de Mamás Lesbianas, de 2003, y una pieza lésbica de la campaña publicitaria de la marcha LGBT de 2006, atribuida a la Alcaldía Mayor de Bogotá.

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