Colombia

Aumentó el robo de productos en los supermercados en Colombia: más de $115.000 millones perdieron los establecimientos comerciales en 2025

El censo atribuyó el 68% de los casos a grupos delincuenciales organizados y alertó que estas conductas podrían trasladarse a tiendas de barrio del país

Las bandas organizadas causaron el 68 % de las pérdidas económicas por robos externos en las grandes superficies comerciales - crédito Europa Press
Las bandas organizadas causaron el 68 % de las pérdidas económicas por robos externos en las grandes superficies comerciales - crédito Europa Press
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Chocolates y dulces fueron los productos más robados en los supermercados y almacenes de cadena de Colombia durante 2025, según la Federación Nacional de Comerciantes Empresarios (Fenalco), que detectó un aumento de 25% en las pérdidas causadas por hurtos externos y advirtió que el fenómeno podría extenderse a tiendas de barrio y otros comercios pequeños.

Las pérdidas por robos cometidos por personas externas pasaron de $92.137 millones en 2024 a $115.095 millones en 2025. Las bandas organizadas fueron atribuidas al 68% de esos casos, con un impacto económico estimado en $78.265 millones.

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El XXIV Censo Nacional de Mermas y Prevención de Pérdidas fue elaborado por Fenalco junto con la consultora We Team, con apoyo de Sensormatic, y presentado durante Góndola 2026 en Cartagena. La medición se concentró en grandes superficies comerciales.

Chocolates y dulces, del quinto al primer puesto

Primer plano de manos sosteniendo dos barras de chocolate. Una etiqueta dice "milk chocolate" y la otra "chocolate candy". Estantes de supermercado borrosos de fondo.
Los chocolates y los dulces encabezaron la lista de productos más hurtados en los supermercados de Colombia durante 2025 - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

Los chocolates y dulces saltaron del quinto lugar en 2024 al primero entre las categorías más sustraídas. Detrás quedaron los artículos para el hogar, los productos cárnicos y carnes frías, los abarrotes y los artículos de aseo personal.

El presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, vinculó el cambio con el encarecimiento de productos de consumo masivo y planteó una hipótesis sobre los gravámenes a ultraprocesados y bebidas azucaradas. “Este cambio merece especial atención en un contexto de encarecimiento de determinados productos de consumo masivo”, afirmó.

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Cabal sostuvo que los llamados impuestos saludables pueden incidir en los precios que pagan los consumidores y deben ser evaluados por sus posibles efectos sobre los hábitos de compra. También señaló que el mayor valor comercial de ciertos productos podría favorecer su sustracción y reventa ilegal a precios inferiores a los del mercado formal.

Las seis regiones analizadas identificaron los chocolates, los dulces, el atún y otros productos enlatados entre las categorías que más preocupación generan para 2026. El gremio prevé ampliar la investigación hacia el pequeño comercio, los supermercados de menor tamaño y las tiendas de barrio.

La modalidad de ocultar artículos en prendas de vestir y bolsos concentró el 33% de los casos de hurto externo - crédito Fenalco
La modalidad de ocultar artículos en prendas de vestir y bolsos concentró el 33% de los casos de hurto externo - crédito Fenalco

La principal modalidad de robo externo fue ocultar mercancía entre prendas de vestir, bolsos y carteras. Esa práctica pasó de representar el 9% de los casos en 2024 al 33% en 2025.

El uso de bolsas de aluminio para retirar productos concentró el 11% de los casos, mientras que la participación de personas mayores representó el 9% y la utilización de menores de edad, el 5%. Fenalco advirtió que estas prácticas no necesariamente se limitan a las grandes cadenas incluidas en el censo.

Bogotá concentró casi la mitad de los robos reportados

Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco. Foto: Colprensa.
Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, asoció el incremento en la sustracción de golosinas con el impacto de los impuestos a los productos ultraprocesados - crédito Colprensa

Bogotá reunió el 46,6% de los robos reportados en los comercios evaluados y el 62,2% de su impacto económico. Medellín concentró el 20,5% de los casos y Cali, el 14,8%, por lo que las tres ciudades acumularon el 81,9% de los hechos registrados.

Solo el 17,6% de los robos externos termina, según la percepción de las cadenas participantes, en una judicialización efectiva. Para los hurtos internos, esa proporción fue del 29,4%.

En las principales capitales, la efectividad percibida de las judicializaciones subió del 36% en 2024 al 40% en 2025. En las ciudades secundarias, en cambio, cayó del 19% al 16%.

Los robos internos redujeron su impacto económico un 14%, al bajar de $67.948 millones a $58.438 millones. Sin embargo, la participación de bandas organizadas en estos casos aumentó del 33% al 40%.

Los incidentes que involucraron a empleados de nómina propia pasaron del 41% al 48%, mientras que el personal tercerizado representó el 52%. La modalidad interna más frecuente fue la participación de cajeros que permiten la salida de mercancía sin facturar, presente en el 17% de los casos.

La merma total de los establecimientos analizados alcanzó $917.743 millones en 2025, frente a $856.938 millones el año anterior. El 58% correspondió a pérdidas identificadas, como daños, vencimientos y desperdicios, mientras que el 42% estuvo asociado a robos y errores de inventario.

Las cadenas atribuyeron el 8% de la merma actual a la reducción de personal de seguridad. Los productos perecederos descartados pasaron de 35.956 toneladas a 42.650 toneladas, y la proporción de desperdicios donados a bancos de alimentos creció del 5% al 14%.

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