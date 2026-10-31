Aumentó el robo de productos en los supermercados en Colombia: más de $115.000 millones perdieron los establecimientos comerciales en 2025

Las bandas organizadas causaron el 68 % de las pérdidas económicas por robos externos en las grandes superficies comerciales - crédito Europa Press

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Chocolates y dulces fueron los productos más robados en los supermercados y almacenes de cadena de Colombia durante 2025, según la Federación Nacional de Comerciantes Empresarios (Fenalco), que detectó un aumento de 25% en las pérdidas causadas por hurtos externos y advirtió que el fenómeno podría extenderse a tiendas de barrio y otros comercios pequeños.

Las pérdidas por robos cometidos por personas externas pasaron de $92.137 millones en 2024 a $115.095 millones en 2025. Las bandas organizadas fueron atribuidas al 68% de esos casos, con un impacto económico estimado en $78.265 millones.

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El XXIV Censo Nacional de Mermas y Prevención de Pérdidas fue elaborado por Fenalco junto con la consultora We Team, con apoyo de Sensormatic, y presentado durante Góndola 2026 en Cartagena. La medición se concentró en grandes superficies comerciales.

Chocolates y dulces, del quinto al primer puesto

Los chocolates y los dulces encabezaron la lista de productos más hurtados en los supermercados de Colombia durante 2025 - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

Los chocolates y dulces saltaron del quinto lugar en 2024 al primero entre las categorías más sustraídas. Detrás quedaron los artículos para el hogar, los productos cárnicos y carnes frías, los abarrotes y los artículos de aseo personal.

El presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, vinculó el cambio con el encarecimiento de productos de consumo masivo y planteó una hipótesis sobre los gravámenes a ultraprocesados y bebidas azucaradas. “Este cambio merece especial atención en un contexto de encarecimiento de determinados productos de consumo masivo”, afirmó.

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Cabal sostuvo que los llamados impuestos saludables pueden incidir en los precios que pagan los consumidores y deben ser evaluados por sus posibles efectos sobre los hábitos de compra. También señaló que el mayor valor comercial de ciertos productos podría favorecer su sustracción y reventa ilegal a precios inferiores a los del mercado formal.

Las seis regiones analizadas identificaron los chocolates, los dulces, el atún y otros productos enlatados entre las categorías que más preocupación generan para 2026. El gremio prevé ampliar la investigación hacia el pequeño comercio, los supermercados de menor tamaño y las tiendas de barrio.

La modalidad de ocultar artículos en prendas de vestir y bolsos concentró el 33% de los casos de hurto externo - crédito Fenalco

La principal modalidad de robo externo fue ocultar mercancía entre prendas de vestir, bolsos y carteras. Esa práctica pasó de representar el 9% de los casos en 2024 al 33% en 2025.

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El uso de bolsas de aluminio para retirar productos concentró el 11% de los casos, mientras que la participación de personas mayores representó el 9% y la utilización de menores de edad, el 5%. Fenalco advirtió que estas prácticas no necesariamente se limitan a las grandes cadenas incluidas en el censo.

Bogotá concentró casi la mitad de los robos reportados

Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, asoció el incremento en la sustracción de golosinas con el impacto de los impuestos a los productos ultraprocesados - crédito Colprensa

Bogotá reunió el 46,6% de los robos reportados en los comercios evaluados y el 62,2% de su impacto económico. Medellín concentró el 20,5% de los casos y Cali, el 14,8%, por lo que las tres ciudades acumularon el 81,9% de los hechos registrados.

Solo el 17,6% de los robos externos termina, según la percepción de las cadenas participantes, en una judicialización efectiva. Para los hurtos internos, esa proporción fue del 29,4%.

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En las principales capitales, la efectividad percibida de las judicializaciones subió del 36% en 2024 al 40% en 2025. En las ciudades secundarias, en cambio, cayó del 19% al 16%.

Los robos internos redujeron su impacto económico un 14%, al bajar de $67.948 millones a $58.438 millones. Sin embargo, la participación de bandas organizadas en estos casos aumentó del 33% al 40%.

Los incidentes que involucraron a empleados de nómina propia pasaron del 41% al 48%, mientras que el personal tercerizado representó el 52%. La modalidad interna más frecuente fue la participación de cajeros que permiten la salida de mercancía sin facturar, presente en el 17% de los casos.

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La merma total de los establecimientos analizados alcanzó $917.743 millones en 2025, frente a $856.938 millones el año anterior. El 58% correspondió a pérdidas identificadas, como daños, vencimientos y desperdicios, mientras que el 42% estuvo asociado a robos y errores de inventario.

Las cadenas atribuyeron el 8% de la merma actual a la reducción de personal de seguridad. Los productos perecederos descartados pasaron de 35.956 toneladas a 42.650 toneladas, y la proporción de desperdicios donados a bancos de alimentos creció del 5% al 14%.