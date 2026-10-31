Alejandro Ordóñez fue nombrado oficialmente como ministro del Interior: este es el decreto firmado por Abelardo de la Espriella

Alejandro Ordóñez ya fue oficializado como el nuevo ministro del Interior del Gobierno de Abelardo de la Espriella - crédito @A_OrdonezM/X

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El presidente de la República, Abelardo de la Espriella, firmó el decreto que formaliza el nombramiento del exprocurador General de la Nación Alejandro Ordóñez como nuevo ministro del Interior; cargo al que llega tras haber ejercido en los primeros meses de Gobierno como embajador de Colombia ante la Organización de Estados Americanos (OEA).

La designación quedó establecida en el Decreto 1630 de 2026, firmado el 30 de octubre y publicado el sábado 31 de octubre en el Diario Oficial, en su edición 53.675. Con ello, deja sin efecto el encargo dispuesto el 23 de octubre mediante el Decreto 1600, en el que se encargó de manera provisional al ministro de Justicia, Iván Cancino González, en esta dependencia.

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Este es el Decreto 1630 de 2026, publicado en el Diario Oficial del 31 de octubre, que oficializó la llegada de Alejandro Ordóñez como ministro del Interior - crédito https://www.imprenta.gov.co/

En su artículo primero, la norma dispone “nombrar, a partir de la fecha, al doctor Alejandro Ordoñez Maldonado en el empleo de Ministro código 0005 del Ministerio del Interior”. Con ello, se cumplió con uno de los requisitos para que se dé la posesión del ex jefe del Ministerio Público en esta cartera, en un acto que se prevé se lleve a cabo el martes 3 de noviembre.

Todo está preparado para que Alejandro Ordóñez asuma como nuevo ministro del Interior

El documento señaló que Cancino había sido designado de forma transitoria en el despacho, mientras Ordóñez, de 71 años, culminaba su representación diplomática. De esta manera, “para garantizar el cumplimiento y la continuidad en la prestación del servicio”, se hizo el nombramiento oficial del bumangués para que ocupe uno de los ministerios más demandantes.

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La llegada de Ordóñez al Ministerio del Interior coincide con una etapa de definiciones para varios proyectos del Gobierno en el Congreso. Entre sus primeros retos estará el impulso final de la ley de sometimiento, que continúa su trámite legislativo y también tendrá a su cargo las gestiones políticas para avanzar con la Ley de Ajuste Fiscal y el Estatuto Antiterrorista.

Desde el 23 de octubre el presidente Abelardo de la Espriella había escogido a Alejandro Ordóñez como el nuevo titular del Ministerio del Interior - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Esta oficialización representó la primera gran modificación del gabinete, dos meses después del inicio de la administración, teniendo en cuenta que la salida de la exministra Viviane Morales no se dio por decisión del presidente De la Espriella, sino por voluntad de la mujer: que en su momento alegó inconvenientes de tipo familiar que en su momento merecían su atención.

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El exsenador y excandidato a la Alcaldía de Bogotá Rodrigo Lara Restrepo dejó el cargo luego de 76 días, el 23 de octubre, en medio de dificultades para el trámite del Presupuesto General de la Nación de 2027. Mientras se concretaba el regreso de Ordóñez, el ministro de Justicia, Iván Cancino, asumió de forma temporal las funciones de la cartera.

De cara a su llegada al Ejecutivo, Ordóñez ya se reunió con el jefe de Estado en la Casa de Nariño para definir el equipo de viceministros. Además de los mencionados proyectos, tendrá el deber de consolidar la coalición de Gobierno, con lo que se esperan intensas jornadas de trabajo en pro de buscar acuerdos, en medio de críticas de la oposición y de sectores independientes.

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En estas imágenes, Carlos Suárez elogió a Alejandro Ordóñez y celebró su llegada al Ministerio del Interior, al compararlo incluso con un caballero templario (- crédito @carlossuarezrojas/Instagram)

Entre los que han aplaudido su nombramiento se destaca el estratega político y presidente de la junta directiva de Ecopetrol, Carlos Suárez. El hombre de confianza del presidente De la Espriella definió al exprocurador como un hombre “valiente, transparente, dogmático” y un “defensor de la patria” que, según afirmó, mantiene firmes sus convicciones.

Suárez, que trabajó con Ordóñez en su campaña de 2018, celebró así la escogencia en las redes sociales con el mensaje de que “el destino los vuelve a juntar”. Y, de la misma forma, el abogado publicó imágenes generadas con inteligencia artificial en las que representó al político de origen conservador como un caballero templario, llamado a custodiar, según él, a Colombia.

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