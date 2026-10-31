Colombia

Alejandro Ordóñez fue nombrado oficialmente como ministro del Interior: este es el decreto firmado por Abelardo de la Espriella

El ex jefe del Ministerio Público ocupará el despacho que estaba bajo encargo de Iván Cancino, tras la salida de Rodrigo Lara Restrepo, y tendrá a cargo la agenda legislativa del Gobierno, en la que se discuten importantes iniciativas

- crédito @A_OrdonezM/X
Alejandro Ordóñez ya fue oficializado como el nuevo ministro del Interior del Gobierno de Abelardo de la Espriella - crédito @A_OrdonezM/X
Guardar

El presidente de la República, Abelardo de la Espriella, firmó el decreto que formaliza el nombramiento del exprocurador General de la Nación Alejandro Ordóñez como nuevo ministro del Interior; cargo al que llega tras haber ejercido en los primeros meses de Gobierno como embajador de Colombia ante la Organización de Estados Americanos (OEA).

La designación quedó establecida en el Decreto 1630 de 2026, firmado el 30 de octubre y publicado el sábado 31 de octubre en el Diario Oficial, en su edición 53.675. Con ello, deja sin efecto el encargo dispuesto el 23 de octubre mediante el Decreto 1600, en el que se encargó de manera provisional al ministro de Justicia, Iván Cancino González, en esta dependencia.

PUBLICIDAD

Decreto 1630 de 2026, que oficializó la llegada de Alejandro Ordóñez como ministro del Interior
Este es el Decreto 1630 de 2026, publicado en el Diario Oficial del 31 de octubre, que oficializó la llegada de Alejandro Ordóñez como ministro del Interior - crédito https://www.imprenta.gov.co/

En su artículo primero, la norma dispone “nombrar, a partir de la fecha, al doctor Alejandro Ordoñez Maldonado en el empleo de Ministro código 0005 del Ministerio del Interior”. Con ello, se cumplió con uno de los requisitos para que se dé la posesión del ex jefe del Ministerio Público en esta cartera, en un acto que se prevé se lleve a cabo el martes 3 de noviembre.

Todo está preparado para que Alejandro Ordóñez asuma como nuevo ministro del Interior

El documento señaló que Cancino había sido designado de forma transitoria en el despacho, mientras Ordóñez, de 71 años, culminaba su representación diplomática. De esta manera, “para garantizar el cumplimiento y la continuidad en la prestación del servicio”, se hizo el nombramiento oficial del bumangués para que ocupe uno de los ministerios más demandantes.

PUBLICIDAD

La llegada de Ordóñez al Ministerio del Interior coincide con una etapa de definiciones para varios proyectos del Gobierno en el Congreso. Entre sus primeros retos estará el impulso final de la ley de sometimiento, que continúa su trámite legislativo y también tendrá a su cargo las gestiones políticas para avanzar con la Ley de Ajuste Fiscal y el Estatuto Antiterrorista.

Abelardo de la Espriella habló sobre la llegada de Alejandro Ordóñez al Ministerio del Interior
Desde el 23 de octubre el presidente Abelardo de la Espriella había escogido a Alejandro Ordóñez como el nuevo titular del Ministerio del Interior - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Esta oficialización representó la primera gran modificación del gabinete, dos meses después del inicio de la administración, teniendo en cuenta que la salida de la exministra Viviane Morales no se dio por decisión del presidente De la Espriella, sino por voluntad de la mujer: que en su momento alegó inconvenientes de tipo familiar que en su momento merecían su atención.

El exsenador y excandidato a la Alcaldía de Bogotá Rodrigo Lara Restrepo dejó el cargo luego de 76 días, el 23 de octubre, en medio de dificultades para el trámite del Presupuesto General de la Nación de 2027. Mientras se concretaba el regreso de Ordóñez, el ministro de Justicia, Iván Cancino, asumió de forma temporal las funciones de la cartera.

De cara a su llegada al Ejecutivo, Ordóñez ya se reunió con el jefe de Estado en la Casa de Nariño para definir el equipo de viceministros. Además de los mencionados proyectos, tendrá el deber de consolidar la coalición de Gobierno, con lo que se esperan intensas jornadas de trabajo en pro de buscar acuerdos, en medio de críticas de la oposición y de sectores independientes.

Carlos Suárez elogió a Alejandro Ordóñez y celebró su llegada al Ministerio del Interior
En estas imágenes, Carlos Suárez elogió a Alejandro Ordóñez y celebró su llegada al Ministerio del Interior, al compararlo incluso con un caballero templario (- crédito @carlossuarezrojas/Instagram)

Entre los que han aplaudido su nombramiento se destaca el estratega político y presidente de la junta directiva de Ecopetrol, Carlos Suárez. El hombre de confianza del presidente De la Espriella definió al exprocurador como un hombre “valiente, transparente, dogmático” y un “defensor de la patria” que, según afirmó, mantiene firmes sus convicciones.

Suárez, que trabajó con Ordóñez en su campaña de 2018, celebró así la escogencia en las redes sociales con el mensaje de que “el destino los vuelve a juntar”. Y, de la misma forma, el abogado publicó imágenes generadas con inteligencia artificial en las que representó al político de origen conservador como un caballero templario, llamado a custodiar, según él, a Colombia.

Temas Relacionados

Alejandro OrdóñezMinistro del InteriorAbelardo de la EspriellaRodrigo LaraColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Brentford vs. Nottingham Forest  - en vivo, Premier League: Daniel Muñoz está en el campo de juego

El cuadro de los “Tricky Trees” (Árboles Astutos) tendrá una dura visita en Londres y con el defensor de la selección Colombia en acción

Brentford vs. Nottingham Forest  - en vivo, Premier League: Daniel Muñoz está en el campo de juego

Llaneros vs. Junior, en vivo - Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del bicampeón de Colombia en Villavicencio

El equipo dirigido por Sebastián Viera sigue haciendo cuentas pese a que algunos resultados y combinaciones matemáticas lo dan por eliminado de las finales de Navidad

Llaneros vs. Junior, en vivo - Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del bicampeón de Colombia en Villavicencio

Halloween en Colombia: En Cali habrán controles por posible caravana con más de 20.000 motocicletas

La Alcaldía dispondrá de 600 agentes de tránsito, 15 puestos móviles y más de 1.000 uniformados para acompañar la jornada del 31 de octubre

Halloween en Colombia: En Cali habrán controles por posible caravana con más de 20.000 motocicletas

Madre de Jaime Esteban Moreno contó cómo ha afrontado su vida tras un año del asesinato de su hijo: “Aquí se sobrevive el día a día”

Mónica Jaramillo Buitrago dijo que el joven era interesado en la tecnología, el fútbol y el ajedrez, con proyectos asociados a sus estudios universitarios

Madre de Jaime Esteban Moreno contó cómo ha afrontado su vida tras un año del asesinato de su hijo: “Aquí se sobrevive el día a día”

Santa Fe vs. Olimpia por la Copa Libertadores Femenina 2026 - en vivo: las leonas buscarán el tercer puesto

Las cardenales enfrentarán al equipo paraguayo en el estadio Rodrigo Paz Delgado, con el antecedente de una derrota por 2-1 en el único cruce previo entre ambos en el torneo continental

Santa Fe vs. Olimpia por la Copa Libertadores Femenina 2026 - en vivo: las leonas buscarán el tercer puesto
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Hombres armados irrumpieron en el Hospital de Suárez, en Cauca, y asesinaron a un paciente: la Alcaldía condenó el atentado

Combates entre grupos armados tiene en riesgo a comunidades rurales en Nariño: Defensoría exige garantías

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

ENTRETENIMIENTO

Yina Calderón contó detalles de su visita a Epa Colombia en la cárcel de Ibagué tras casi dos años sin verse: “Muy baja de peso”

Yina Calderón contó detalles de su visita a Epa Colombia en la cárcel de Ibagué tras casi dos años sin verse: “Muy baja de peso”

Hermano de Kbeto Zuleta reveló el reciente parte médico del cantante tras el trágico accidente de su bus en Cesar: “Todavía en estado crítico”

Yina Calderón anunció que fue a visitar a Epa Colombia en la carcel de Ibagué: “Aquí estoy, amiga”

Matrimonio de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno: esta fue la afortunada que se ganó el ramo de la novia y el inesperado daño que provocó

Shakira anunció el aplazamiento de su presentación en las pirámides de Egipto: esta será la nueva fecha

Deportes

Brentford vs. Nottingham Forest  - en vivo, Premier League: Daniel Muñoz comenzará en el banco de suplentes

Brentford vs. Nottingham Forest  - en vivo, Premier League: Daniel Muñoz comenzará en el banco de suplentes

Santa Fe vs. Olimpia por la Copa Libertadores Femenina 2026 - en vivo: las leonas buscarán el tercer puesto

Llaneros vs. Junior, en vivo - Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del bicampeón de Colombia en Villavicencio

Luis Díaz fue protagonista en el Balón de Oro: se revelaron los países que votaron por la estrella de la selección Colombia

Saúl ‘Canelo’ Álvarez vs. Christian Mbilli: hora y dónde ver en Colombia la pelea del mexicano por el título mundial Supermediano del CMB