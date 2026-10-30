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El régimen de China confirmó la mayor purga anticorrupción y acusó a 33 funcionarios de ser “peligros ocultos graves”

El Partido Comunista dijo que “el camarada Xi Jinping fue el núcleo” de la decisión, mientras analistas advierten que las medidas apuntan a extender el mandato del presidente de cara al Congreso de 2027

El presidente chino, Xi Jinping (KYODO NEWS/Kai Naito/Pool via REUTERS)
El presidente chino, Xi Jinping (KYODO NEWS/Kai Naito/Pool via REUTERS)
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China ha erradicado “peligros ocultos graves” en su Partido Comunista y en sus fuerzas armadas bajo el liderazgo del presidente Xi Jinping, afirmó un alto funcionario este viernes, un día después de que las autoridades confirmaran la expulsión de un número récord de 33 figuras.

En más de una década al frente del poder, Xi ha reprimido duramente la corrupción, atrapando a miles de funcionarios y purgando a decenas de miembros del poderoso Comité Central y a una serie de altos mandos militares.

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Mientras concluía el jueves un plenario de cuatro días del Comité Central, los medios estatales confirmaron la expulsión de 33 dignatarios más, entre ellos el ex miembro del Politburó Zhang Youxia, quien fuera el general de mayor rango de China.

El plenario adoptó una resolución sobre “avanzar en la gobernanza plena y rigurosa del partido”, que incluye la reducción de la corrupción entre los cuadros partidarios, según informó la agencia estatal de noticias Xinhua.

Los defensores de estas medidas sostienen que la purga anticorrupción en China promueve una gobernanza limpia, aunque analistas señalan que el objetivo es allanar el camino para que Xi extienda su mandato de cara al Congreso del Partido, previsto para la segunda mitad de 2027.

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China ha erradicado “peligros ocultos graves” en su Partido Comunista y en sus fuerzas armadas bajo el liderazgo del presidente Xi Jinping, dijo un funcionario (Cnsphoto via REUTERS)
China ha erradicado “peligros ocultos graves” en su Partido Comunista y en sus fuerzas armadas bajo el liderazgo del presidente Xi Jinping, dijo un funcionario (Cnsphoto via REUTERS)

El Comité Central, “con el camarada Xi Jinping como núcleo”, ha “eliminado peligros ocultos graves dentro del Partido, el Estado y las fuerzas armadas”, afirmó Zhang Fuhai, secretario adjunto de la Comisión Central de Inspección Disciplinaria (CCDI), este viernes.

El partido, dijo a los periodistas en una conferencia de prensa, había sido guiado por el sentido de misión de que “preferiríamos ofender a miles antes que decepcionar a 1.400 millones de personas”, en referencia a la población china.

China había retirado previamente a Zhang Youxia —quien era entonces el general de mayor rango— de su cargo tras una investigación por corrupción de varios meses, con su expulsión del partido confirmada el jueves.

Ma Xingrui, ex alto funcionario de Xinjiang cuya destitución también fue confirmada, había sido separado previamente de todos sus cargos por acusaciones de corrupción, incluidas nepotismo, soborno y pago por servicios sexuales.

Zhang Fuhai, de la CCDI, señaló este viernes que los órganos de inspección disciplinaria y supervisión del país han sancionado a 7,9 millones de personas desde 2012.

Los esfuerzos por erradicar la corrupción serán “profundizados”, prometió, especialmente en sectores “caracterizados por la concentración de poder, grandes sumas de dinero y abundancia de recursos”.

“Priorizaremos la investigación de casos en los que se entrelazan problemas políticos y económicos, la colusión entre el gobierno y los negocios, y la infiltración del capital en la esfera política”, afirmó.

“Investigaremos a fondo las nuevas formas de corrupción y la corrupción encubierta, y abordaremos de manera sistemática la mala conducta y la corrupción que afectan al público en el nivel de base”, agregó.

La reunión de esta semana también fue el escenario del ascenso al Politburó —el máximo órgano de toma de decisiones— de Zhang Shengmin, quien ha liderado la campaña anticorrupción dentro del ejército y se desempeña como segundo de Xi en la Comisión Militar Central (CMC).

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