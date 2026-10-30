Inés Gómez Mont enfrentaría hasta 40 años de prisión en México si es entregada por EEUU

Inés Gómez Mont fue capturada por autoridades en Miami, Florida. (@inesgomezmont, Instagram)

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La ex presentadora de televisión mexicana, Inés Gómez Mont, fue detenida este viernes en Miami, Florida, en los Estados Unidos luego de permanecer prófuga de la justicia durante varios años por las órdenes de aprehensión:

Delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita, o lavado de dinero, peculado, por el presunto desvío de recursos públicos y Defraudación fiscal.

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Sin embargo, La Fiscalía General de República (FGR) informó que Inés Gómez Mont fue asegurada este viernes en Miami, Florida, por su probable participación en el delito de defraudación fiscal equiparada.

“Derivado del intercambio de información con el Gobierno de los Estados Unidos de América, este día, en Miami, Florida, fue asegurada Inés “N”, quien cuenta con una orden de aprehensión vigente en nuestro país, por su probable participación en el delito de defraudación fiscal equiparada", informó la FGR.

En primera instancia, Inés Gómez Mont era acusada por delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y peculado, vinculadas con el presunto desvío de recursos públicos mediante una red de empresas.

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De ser vinculada a proceso y hallada culpable, la exconductora de TV podría enfrentar hasta 40 años de prisión por delincuencia organizada, además de las sanciones que correspondan por las acusaciones de lavado de dinero, peculado y defraudación fiscal.

Se reporta la detención de la conductora mexicana, quien mantiene una orden de aprehensión en México por el delito de lavado de dinero

En cambio, para la acusación por defraudación fiscal equiparada, el Código Fiscal de la Federación contempla:

3 meses a 2 años de prisión, si el monto no excede 2 millones 531 mil 920 pesos .

2 a 5 años , si excede esa cifra y no supera 3 millones 797 mil 870 pesos .

3 a 9 años , si el monto es mayor a 3 millones 797 mil 870 pesos .

3 meses a 6 años si el monto no puede determinarse.

Las penas podrían aumentar si la Fiscalía acredita circunstancias agravantes. La orden de aprehensión y el aseguramiento tampoco equivalen a una condena: un juez tendría que resolver su situación jurídica y, eventualmente, imponer una sentencia.

La primera imagen de Inés Gómez Mont detenida por las autoridades de Miami circuló como reguero de pólvora. La autora del libro Ley de fuego enfrenta acusaciones por delincuencia organizada y lavado de dinero junto a su esposo, Víctor Álvarez Puga, y el hermano de este, Alejandro Álvarez Puga.

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Desde entonces, los tres se encontraban fugitivos hasta el día que se anunció la captura de Inés Gómez Mont en Estados Unidos tras órdenes de aprehensión interpuestas por la Fiscalía General de la República.

La detención de Gómez Mont abriría dos frentes: el primero sería su estatus migratorio y judicial en Estados Unidos y el segundo consistiría en la petición formal de México para que sea entregada y posteriormente se presenta ante un juez federal quien determinaría su situación jurídica.

La FGR mantiene la órden de aprehensión contra Inés Gómez Mont en México

Inés Gómez Mont, detenida en EEUU. Crédito. FGR

La FGR informó en enero del 2022 que inició una carpeta de investigación en noviembre de 2019 contra Inés Gómez Mont y su esposo Víctor Álvarez Puga, además de otras personas y varias empresas por su probable participación en delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

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Tras su detención, la Fiscalía informó “una orden de aprehensión vigente en nuestro país, por su probable participación en el delito de defraudación fiscal equiparada y en las próximas horas darán mayores detalles.

La investigación de la FGR señaló una red que habría simulado operaciones comerciales y utilizado comprobantes fiscales para ocultar el origen y destino de los recursos. La Fiscalía mantuvo que los contratos estaban relacionados con el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación (Segob).

El mecanismo habría incluido facturas por servicios que, de acuerdo con la acusación ministerial, no se llevaron a cabo. La Fiscalía General de la República señaló que la organización principal estaba a cargo de Víctor Manuel Álvarez Puga e Inés Gómez Mont.

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Las órdenes de aprehensión obtenidas en México siguen vigentes. Cabe señalar que la cancelación de la ficha roja de Interpol no eliminó por sí misma una orden emitida por un juez mexicano.

La Interpol retiró la ficha roja de Inés Gómez Mont y Víctor Álvarez Puga el 25 de septiembre del 2026, tras un procedimiento promovido por la defensa. La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dijo que el Gobierno de México pediría explicaciones y buscaría reactivarlas.

La Fiscalía General de la República mantiene activa la orden de captura dentro del territorio nacional si México solicita formalmente a Estados Unidos su entrega para que enfrente ante un juez las órdenes de aprehensión vigentes.

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La entrega de Inés Gómez Mont a México no sería automática

México tendría que presentar los documentos judiciales necesarios y sustentar la solicitud ante las autoridades de Estados Unidos. La defensa podría impugnar la extradición, cuestionar las condiciones del proceso o promover recursos contra la entrega.

La ausencia de ficha roja complica una detención internacional basada solamente en la alerta de Interpol. No impide que México solicite cooperación judicial o formule una petición de extradición por las vías diplomáticas y penales correspondientes.

Delincuencia organizada sería la acusación con la pena más alta para Inés Gómez Mont en México

La imputación más grave que enfrentaría Gómez Mont sería delincuencia organizada. Este delito se puede sancionar con penas de 20 a 40 años de prisión, según las circunstancias y la conducta que logre probarse en juicio.

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El mismo reporte señala que las operaciones con recursos de procedencia ilícita pueden implicar sanciones de 5 a 15 años de cárcel, además de multas. La Fiscalía tendría que demostrar el origen ilícito de los recursos y la participación individual de cada acusada o acusado.

El expediente también incluye peculado que se relaciona con el presunto desvío de recursos públicos. Las penas varían conforme al monto involucrado, la intervención atribuida y los elementos que se presenten durante el proceso penal.

Si México obtiene su entrega, Inés Gómez Mont sería puesta a disposición de un juez de control. La FGR formularía imputación, solicitaría su vinculación a proceso y expondría los datos con los que busca sostener cada delito.

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La exconductora de televisión permanece a disposición de las autoridades estadounidenses, mientras se define si será trasladada al país para responder por las órdenes de aprehensión emitidas desde septiembre de 2021 por presunta delincuencia organizada, lavado de dinero y peculado.