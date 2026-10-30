Ryan Castro y su ‘Awooween’ en Bogotá: estas son las reglas de los disfraces, horarios y restricciones para el concierto en el estadio El Campín

El repertorio y las posibles sorpresas del concierto de Ryan Castro en Bogotá - crédito VisualesIA Infobae

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Ryan Castro presentará Awooween este sábado 31 de octubre en el estadio El Campín de Bogotá, una propuesta que llevará la celebración de Halloween al escenario y que tendrá normas especiales para los asistentes que planeen acudir con disfraces.

El artista colombiano, conocido por canciones como Mujeriego, Jordan y Monastery, protagonizará uno de los conciertos programados para la noche de Halloween en la capital. La fecha se realizará en el estadio Nemesio Camacho El Campín, donde el público podrá ingresar desde horas de la tarde para asistir a las actividades previas y a los espectáculos musicales anunciados.

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El evento tendrá como invitado a Agudelo 888 antes de la salida de Ryan Castro. Además, contará con una localidad destinada a menores de edad y con una serie de medidas sobre el tipo de ropa, accesorios y objetos que se podrán llevar al recinto.

La temática de Awooween permitirá que el público asista caracterizado por Halloween. Sin embargo, la organización divulgó restricciones para los disfraces y precisó que algunos elementos podrían impedir el ingreso al estadio.

La apertura de anillos será desde las 4:00 p. m. - crédito @awoolive/ Instagram

La apertura de anillos será desde las 4:00 p. m.

El primer anillo del estadio abrirá a las 4:00 p. m.. La organización recomendó a los asistentes llegar con anticipación para disfrutar de las actividades disponibles antes de la apertura general de puertas.

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El ingreso general al estadio El Campín comenzará a las 5:30 p. m.. A las 7:00 p. m. está programada la presentación de Agudelo 888, quien será el artista previo al espectáculo principal.

Ryan Castro saldrá al escenario a las 8:00 p. m., de acuerdo con la programación publicada. Los horarios están sujetos a cambios. Las personas que adquirieron la Awooween Xperience deberán consultar el correo electrónico asociado a su compra, donde recibirán información adicional y horarios particulares de esa experiencia.

No permitirán disfraces voluminosos, máscaras ni maquillaje que oculte el rostro

La principal advertencia para quienes planean acudir disfrazados está relacionada con la identificación de cada asistente.

No se autorizará el ingreso de disfraces voluminosos, máscaras o maquillaje que impidan la identificación del rostro. Tampoco se permitirá el acceso con réplicas de armas de cualquier tipo. La restricción aplica incluso a elementos elaborados en plástico o a juguetes que simulen armas.

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No se permitirá el ingreso con máscaras, maquillaje que cubra el rostro, disfraces voluminosos ni réplicas de armas - crédito @awoolive/ Instagram

La organización indicó que quien se presente con alguno de esos elementos no podrá ingresar al estadio. Si el asistente decide quitárselos para entrar, ni el promotor ni el estadio los guardarán ni responderán por las pertenencias.

La medida incluye tanto a quienes usen disfraces completos como a quienes lleven accesorios alusivos a Halloween. Por eso, antes de asistir, los espectadores deberán verificar que sus prendas no tengan un tamaño que dificulte el acceso y que el maquillaje no cubra el rostro de manera que impida la identificación.

Botellas, alimentos, paraguas y cámaras profesionales están prohibidos

La organización también publicó el listado de objetos que no podrán ingresar al estadio. No se permitirán botellas ni frascos de vidrio o lata, así como alimentos, bebidas y paraguas. La lista incluye cámaras de video, cámaras fotográficas profesionales y drones. Los asistentes tampoco podrán llevar camisetas de fútbol ni correas con hebillas grandes.

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Entre las restricciones también figuran los vaporizadores, cigarrillos y encendedores. No estará permitido ingresar con drogas, armas de fuego o elementos cortopunzantes.

Los objetos contundentes o explosivos también están prohibidos. La lista divulgada por el equipo del evento incluye a las mascotas, que no podrán entrar al estadio El Campín.

Las condiciones buscan que los asistentes revisen con tiempo los objetos que llevan consigo. La recomendación es acudir únicamente con los artículos necesarios para evitar inconvenientes en los controles de acceso.

La edad mínima será de 18 años, salvo en la tribuna norte alta

La edad mínima general para asistir a Awooween será de 18 años. Sin embargo, habrá una excepción para la tribuna norte alta, denominada Awoofamily.

En esa localidad podrán ingresar personas desde los 14 años, siempre y cuando estén acompañadas por un adulto responsable. El menor y el acompañante deberán tener una entrada válida para la misma localidad. Los puntos físicos de mercancía oficial estarán disponibles en Tapete Verde, Oriental piso uno y Occidental piso dos.

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Habrá puntos de taxis y operación especial de TransMilenio al terminar el concierto

Para facilitar la salida de los asistentes, se habilitarán puntos de acopio de taxis en dos zonas cercanas al estadio: calle 57 con transversal 24 y diagonal 61C entre calle 57A y carrera 26. La organización recomendó solicitar el servicio a través de Yango.

Por su parte, TransMilenio tendrá una operación especial después del concierto de Ryan Castro. El servicio se dispondrá en las estaciones Campín, UAN y Movistar Arena.

TransMilenio tendrá operación especial en las estaciones Campín, UAN y Movistar Arena al finalizar el concierto - crédito Colprensa

La recomendación para quienes utilicen el sistema de transporte es planear el regreso antes del evento y consultar los canales oficiales de TransMilenio para conocer los detalles de la operación posterior al concierto.

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