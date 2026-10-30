Con su conocido disfraz, el congresista Luis Carlos Rúa, conocido como ‘Elefante Blanco’, asistió a la gala de la revista Time en Nueva York: “Quiero llamar la atención del mundo”

Luis Carlos Rúa, 'Elefante Blanco', trascendió fronteras con su disfraz - crédito suministrada a Infobae Colombia

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El senador de la República Luis Carlos Rúa, que debuta en el ejercicio legislativo, se convirtió en una de las atracciones de la gala del Time 100 Next: evento que se llevó a cabo en la noche del jueves 29 de octubre en Manhattan (Nueva York). El joven congresista aprovechó su presencia en este evento para hacer un urgente llamado al planeta frente a lo que ocurre en el país.

Rúa, quien durante cinco años mantuvo oculta su identidad mientras denunciaba obras públicas inconclusas y presuntos casos de corrupción, asistió con su disfraz de Elefante Blanco. Allí en la reconocida velada, compartió ante los presentes y con un perfecto inglés el símbolo que lo hizo conocido en redes sociales con la respuesta estatal frente a la emergencia.

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Luis Carlos Rúa, con su personaje de Elefante Blanco, se robó el show en la gala de Time 100 Next - crédito @Time/X

En la entrevista a Time, el risaraldense hizo una enérgica petición, enfocada en que comience la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto del 10 de agosto. “He recorrido mi país durante cinco años denunciando grandes obras públicas llamadas elefantes blancos y, en este momento, enfrentamos el más grande de nuestra historia”, expresó Rúa.

Y es que en el último lustro, Elefante Blanco le puso la lupa a proyectos de infraestructura costosos que quedan abandonados, no se terminan o pierden su utilidad. Con ese traje, Rúa recorrió carreteras, puentes, colegios, hospitales y otras construcciones en distintas regiones de Colombia, mientras difundía videos y presentaba peticiones y acciones judiciales.

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El senador Luis Carlos Rúa, más conocido como 'Elefante Blanco', propuso crear comisión accidental en el Senado para vigilar recursos que sean destinados para atender el terremoto - crédito @elefantescol/Instagram - REUTERS

‘Elefante Blanco’ elevó la voz por los damnificados tras el terremoto

Durante la gala, Rúa sostuvo que los retrasos en la recuperación de las zonas golpeadas por el sismo representan una nueva expresión de los problemas que denunció desde las redes sociales. “Quiero llamar la atención del mundo y alzar la voz para decir que la reconstrucción de mi país todavía no comienza”, declaró Rúa, de 34 años, que sorprendió en los comicios.

El legislador, oriundo de Pereira, recordó cómo en su ciudad, el Eje Cafetero y regiones como el Valle del Cauca y Chocó “hay personas sin casa, personas que perdieron su trabajo y que perdieron a sus familias”. Por ello fue enfático en pedir que se lleve a cabo el proceso de reconstrucción. “Presidente, es su trabajo”, remarcó, en mención a Abelardo de la Espriella.

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Pereira, capital de Risaralda y de donde es oriundo el senador Luis Carlos Rúa, sufrió graves secuelas por cuenta del terremoto - crédito REUTERS

El terremoto de magnitud 7,4 afectó zonas de 15 departamentos, de acuerdo con información oficial. La emergencia dejó 335 muertos, 4.516 heridos, 36.478 viviendas destruidas y 207.889 más averiadas. Un balance que causa desolación a casi tres meses del suceso, que marcó un turbulento inicio del actual Gobierno, justo en su primer día hábil.

Desde entonces, la presidencia anunció entonces el Plan Milagro de Reconstrucción y la creación del Fondo Milagro, creado para financiar la recuperación de viviendas, vías, centros educativos, hospitales y otras infraestructuras afectadas. Sin embargo, Rúa cuestionó el ritmo de ejecución de esas medidas desde la alfombra roja de Nueva York.

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Con su disfraz, Luis Carlos Rúa se posesionó como senador el 20 de julio de 2026 - crédito @Elefanteblanco/Instagram

Así reveló su identidad tres días antes de las elecciones legislativas

El senador se formó como ingeniero en la Universidad Tecnológica de Pereira (UTP). Antes de convertirse en senador, trabajó como contratista de la Alcaldía de su ciudad y denunció presiones para apoyar electoralmente a un candidato local, según relató en diferentes entrevistas, lo que derivaron en amenazas y en su salida de la capital risaraldense.

Fue entonces en 2021 cuando apareció en redes el personaje de Rúa, que tuvo quizá una de las pruebas más duras casi tres años después. Su padre, el señor Darío Rúa, un ciclista de 85 años, falleció el 10 de noviembre de 2024 tras caer en un hueco en una calle empinada de Pereira; en una falla que ya había sido denunciada por él ante la administración local.

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En su presencia en la alfombra roja de Time, Elefante Blanco expresó con perfecto inglés cómo seguirá avanzando en sus luchas - crédito @Time/X

Tras este suceso, fortaleció su labor de veeduría en medio del anonimato mientras señalaba contratos cuestionados y obras inconclusas. Solo a tres días de las elecciones al Congreso, el 8 de marzo, Luis Carlos reveló que era Elefante Blanco: su candidatura obtuvo más de 120.000 votos y le permitió llegar al Senado, con solo el impulso de contenidos digitales.

En la conversación con el citado medio, el senador invitó a los ciudadanos de otros países a difundir la situación de las comunidades afectadas. “Entren a internet, vean la situación que enfrenta mi país y hagan un video para decirle al presidente que necesitamos que la reconstrucción comience”, expresó el risaraldense, que trascendió fronteras con su disfraz.

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