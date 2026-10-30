Colombia

Con su conocido disfraz, el congresista Luis Carlos Rúa, conocido como ‘Elefante Blanco’, asistió a la gala de la revista Time en Nueva York: “Quiero llamar la atención del mundo”

Con su traje habitual y un perfecto inglés, el congresista que reveló su identidad antes de los comicios del 8 de marzo llevó a Manhattan su lucha contra la corrupción en Colombia y pidió que el planeta ponga sus ojos en la tragedia que vivió el país

Luis Carlos Rúa, 'Elefante Blanco'
Luis Carlos Rúa, 'Elefante Blanco', trascendió fronteras con su disfraz - crédito suministrada a Infobae Colombia
Guardar

El senador de la República Luis Carlos Rúa, que debuta en el ejercicio legislativo, se convirtió en una de las atracciones de la gala del Time 100 Next: evento que se llevó a cabo en la noche del jueves 29 de octubre en Manhattan (Nueva York). El joven congresista aprovechó su presencia en este evento para hacer un urgente llamado al planeta frente a lo que ocurre en el país.

Rúa, quien durante cinco años mantuvo oculta su identidad mientras denunciaba obras públicas inconclusas y presuntos casos de corrupción, asistió con su disfraz de Elefante Blanco. Allí en la reconocida velada, compartió ante los presentes y con un perfecto inglés el símbolo que lo hizo conocido en redes sociales con la respuesta estatal frente a la emergencia.

PUBLICIDAD

Luis Carlos Rúa se robó el show en la gala de Time 100 Next
Luis Carlos Rúa, con su personaje de Elefante Blanco, se robó el show en la gala de Time 100 Next - crédito @Time/X

En la entrevista a Time, el risaraldense hizo una enérgica petición, enfocada en que comience la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto del 10 de agosto. “He recorrido mi país durante cinco años denunciando grandes obras públicas llamadas elefantes blancos y, en este momento, enfrentamos el más grande de nuestra historia”, expresó Rúa.

Y es que en el último lustro, Elefante Blanco le puso la lupa a proyectos de infraestructura costosos que quedan abandonados, no se terminan o pierden su utilidad. Con ese traje, Rúa recorrió carreteras, puentes, colegios, hospitales y otras construcciones en distintas regiones de Colombia, mientras difundía videos y presentaba peticiones y acciones judiciales.

PUBLICIDAD

Luis Carlos Rúa propone crear comisión accidental para vigilar recursos
El senador Luis Carlos Rúa, más conocido como 'Elefante Blanco', propuso crear comisión accidental en el Senado para vigilar recursos que sean destinados para atender el terremoto - crédito @elefantescol/Instagram - REUTERS

‘Elefante Blanco’ elevó la voz por los damnificados tras el terremoto

Durante la gala, Rúa sostuvo que los retrasos en la recuperación de las zonas golpeadas por el sismo representan una nueva expresión de los problemas que denunció desde las redes sociales. “Quiero llamar la atención del mundo y alzar la voz para decir que la reconstrucción de mi país todavía no comienza”, declaró Rúa, de 34 años, que sorprendió en los comicios.

El legislador, oriundo de Pereira, recordó cómo en su ciudad, el Eje Cafetero y regiones como el Valle del Cauca y Chocó “hay personas sin casa, personas que perdieron su trabajo y que perdieron a sus familias”. Por ello fue enfático en pedir que se lleve a cabo el proceso de reconstrucción. “Presidente, es su trabajo”, remarcó, en mención a Abelardo de la Espriella.

Pereira, capital de Risaralda y de donde es oriundo el senador Luis Carlos Rúa, sufrió graves secuelas por cuenta del terremoto - crédito REUTERS
Pereira, capital de Risaralda y de donde es oriundo el senador Luis Carlos Rúa, sufrió graves secuelas por cuenta del terremoto - crédito REUTERS

El terremoto de magnitud 7,4 afectó zonas de 15 departamentos, de acuerdo con información oficial. La emergencia dejó 335 muertos, 4.516 heridos, 36.478 viviendas destruidas y 207.889 más averiadas. Un balance que causa desolación a casi tres meses del suceso, que marcó un turbulento inicio del actual Gobierno, justo en su primer día hábil.

Desde entonces, la presidencia anunció entonces el Plan Milagro de Reconstrucción y la creación del Fondo Milagro, creado para financiar la recuperación de viviendas, vías, centros educativos, hospitales y otras infraestructuras afectadas. Sin embargo, Rúa cuestionó el ritmo de ejecución de esas medidas desde la alfombra roja de Nueva York.

Luis Carlos Rúa - Elefante Blanco
Con su disfraz, Luis Carlos Rúa se posesionó como senador el 20 de julio de 2026 - crédito @Elefanteblanco/Instagram

Así reveló su identidad tres días antes de las elecciones legislativas

El senador se formó como ingeniero en la Universidad Tecnológica de Pereira (UTP). Antes de convertirse en senador, trabajó como contratista de la Alcaldía de su ciudad y denunció presiones para apoyar electoralmente a un candidato local, según relató en diferentes entrevistas, lo que derivaron en amenazas y en su salida de la capital risaraldense.

Fue entonces en 2021 cuando apareció en redes el personaje de Rúa, que tuvo quizá una de las pruebas más duras casi tres años después. Su padre, el señor Darío Rúa, un ciclista de 85 años, falleció el 10 de noviembre de 2024 tras caer en un hueco en una calle empinada de Pereira; en una falla que ya había sido denunciada por él ante la administración local.

Luis Carlos Rúa, con su 'Elefante Blanco', dio de qué hablar en Nueva York
En su presencia en la alfombra roja de Time, Elefante Blanco expresó con perfecto inglés cómo seguirá avanzando en sus luchas - crédito @Time/X

Tras este suceso, fortaleció su labor de veeduría en medio del anonimato mientras señalaba contratos cuestionados y obras inconclusas. Solo a tres días de las elecciones al Congreso, el 8 de marzo, Luis Carlos reveló que era Elefante Blanco: su candidatura obtuvo más de 120.000 votos y le permitió llegar al Senado, con solo el impulso de contenidos digitales.

En la conversación con el citado medio, el senador invitó a los ciudadanos de otros países a difundir la situación de las comunidades afectadas. “Entren a internet, vean la situación que enfrenta mi país y hagan un video para decirle al presidente que necesitamos que la reconstrucción comience”, expresó el risaraldense, que trascendió fronteras con su disfraz.

Temas Relacionados

PereiraLuis Carlos RúaElefante BlancoTerremoto en ColombiaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Ryan Castro y su ‘Awooween’ en Bogotá: estas son las reglas de los disfraces, horarios y restricciones para el concierto en el estadio El Campín

El artista se presentará este 31 de octubre en El Campín, con apertura de anillos desde las 4:00 p. m. y normas especiales para quienes asistan disfrazados

Ryan Castro y su ‘Awooween’ en Bogotá: estas son las reglas de los disfraces, horarios y restricciones para el concierto en el estadio El Campín

Cuánto reciben de mesada los afiliados a Colpensiones: la entidad reveló las cifras y el número de beneficiarios

El Régimen de Prima Media reportó 12.108 reconocimientos nuevos y 3.001 muertes, un balance que elevó 0,5% la cantidad de beneficiarios frente al registro de agosto, según el boletín estadístico difundido por la administradora

Cuánto reciben de mesada los afiliados a Colpensiones: la entidad reveló las cifras y el número de beneficiarios

Sicarios asesinaron dentro de un taxi en Cali a antiguo capo del narcotráfico vinculado al Cartel del Norte del Valle

El ataque ocurrió cuando hombres armados que se movilizaban en una motocicleta interceptaron el vehículo y dispararon contra el pasajero. El conductor del taxi, de 48 años, resultó herido y fue trasladado a un centro asistencial

Sicarios asesinaron dentro de un taxi en Cali a antiguo capo del narcotráfico vinculado al Cartel del Norte del Valle

Abelardo de la Espriella anunció la extradición de nueve criminales recluidos en la cárcel La Picota de Bogotá: “No hay tregua”

El jefe de Estado señaló que su administración tiene como pilar que los criminales paguen sin ningún tipo de contemplación

Abelardo de la Espriella anunció la extradición de nueve criminales recluidos en la cárcel La Picota de Bogotá: “No hay tregua”

A un año del asesinato a golpes del estudiante Jaime Esteban Moreno, Juan Carlos Suárez contó su versión de los hechos y el rol de la fugitiva Kleydimar Paola Fernández: “Esa muchacha estaba llorando”

El joven reconstruyó los momentos previos y posteriores a los dos ataques que realizó en contra del joven estudiante de 20 años de la carrera de ingeniería de sistemas de la universidad de los Andes, tras asistir a una fiesta de disfraces de Halloween la madrugada del viernes 31 de octubre de 2025

A un año del asesinato a golpes del estudiante Jaime Esteban Moreno, Juan Carlos Suárez contó su versión de los hechos y el rol de la fugitiva Kleydimar Paola Fernández: “Esa muchacha estaba llorando”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Hombres armados irrumpieron en el Hospital de Suárez, en Cauca, y asesinaron a un paciente: la Alcaldía condenó el atentado

Combates entre grupos armados tiene en riesgo a comunidades rurales en Nariño: Defensoría exige garantías

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

ENTRETENIMIENTO

Ryan Castro y su ‘Awooween’ en Bogotá: estas son las reglas de los disfraces, horarios y restricciones para el concierto en el estadio El Campín

Ryan Castro y su ‘Awooween’ en Bogotá: estas son las reglas de los disfraces, horarios y restricciones para el concierto en el estadio El Campín

⁠Así fue el sensual encuentro entre Karol G y Young Miko: derrocharon química en el concierto de la puertorriqueña

Así lucieron Máximo y Domenic, los hijos de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno, en la fastuosa boda en Zipaquirá

Karol G anunció que hará una fiesta virtual para celebrar el lanzamiento de su nuevo álbum: así podrá conectarse a la transmisión

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno publicaron las primeras fotos oficiales de su boda: “Oficialmente somos esposos”

Deportes

Boca Juniors vs. River Plate: hora y canal de televisión para ver en vivo en Colombia a Álvaro Montero y Sebastián Villa en el Superclásico

Boca Juniors vs. River Plate: hora y canal de televisión para ver en vivo en Colombia a Álvaro Montero y Sebastián Villa en el Superclásico

David González explicó porqué América de Cali no concentró en la previa del juego ante Fortaleza: “Para nadie es un secreto”

Carlos Antonio Vélez reveló conversación con Raúl Giraldo, dueño del Independiente Medellín, sobre el futuro de Luis Amaranto Perea como técnico y la venta del club

El Giro de Rigo se correrá en Cali y estos serán los cierres viales en la capital del Valle del Cauca

Técnico del Benfica defendió a Jhon Durán tras acusación de Gil Vicente por su expulsión: “No podemos quedarnos callados”