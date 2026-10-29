Mary Luz Herrán, exesposa de Gustavo Petro, confirmó que el expresidente sí benefició con contratos a 48 mujeres, pero no a cambio de sexo: “Cambiar su estilo de vida”

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A la par de la comparecencia de Deicy Jiménez ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, para ratificar sus denuncias contra el expresidente de la República Gustavo Petro, al que acusó de entregarle contratos a cambio de servicios sexuales, una voz que salió en respaldo del ex jefe de Estado fue la de Mary Luz Herrán, su exesposa.

Herrán, en diálogo con el Tercer Canal, afirmó que las 48 mujeres de las que se afirma que habrían sido instrumentalizadas por el dirigente de izquierda en realidad integraron un programa que, según se conoció de su voz, buscaban mejorar sus condiciones laborales. Aunque no entregó detalles de la idea que habría seguido de cerca.

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La mujer dijo que tenía claro el objetivo de esta iniciativa y que incluso participó en su promoción. Según explicó, el objetivo era que las mujeres pudieran “cambiar su estilo de vida” y acceder a “oportunidades y opciones”, pese a que evitó identificar a las beneficiarias, decir quién administraba el programa o detallar las actividades financiadas.

Mary Luz Herrán salió en defensa de su exesposo, Gustavo Petro, frente a los señalamientos por los 'sexo-contratos' - crédito @marylherran/Instagram - Andrea Puentes/Presidencia

En ese orden de ideas negó que durante el gobierno de Gustavo Petro esas ayudas o contratos tuvieran relación con favores sexuales. Por el contrario, sostuvo que las acusaciones sobre una presunta red de prostitución y uso de recursos públicos forman parte de una persecución contra el expresidente tras salir de la Casa de Nariño.

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“Yo espero que salga muy pronto a la luz pública para que toda la cortina de humo que están creando y toda la persecución en contra de Gustavo Petro se les caiga”, señaló Herrán, que dijo que espera que los detalles del programa se hagan públicos y, con ello, pueda desvirtuarse el entramado en el que estaría siendo involucrado el exmandatario.

Mary Luz Herrán negó que las beneficiarias ocuparan cargos de alto nivel

La denuncia que dio origen a las acusaciones señaló un supuesto esquema de contratos estatales para mujeres jóvenes de sectores vulnerables, varias de ellas con presencia en redes sociales. Así lo expresó el director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Carlos Andrés Ríos, antes de conocerse la versión de Jiménez.

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Deicy Jiménez es representada por abogado, Andrés Felipe Caballero, que adelantó detalles de la diligencia judicial que cumplirá la mujer ante la Corte Suprema - crédito @PipeCab/X

El funcionario habló de cómo habría contratos duplicados o sin pruebas de ejecución en dependencias como el Ministerio del Interior y el Departamento para la Prosperidad Social. Por ello, ante la pregunta sobre si algunas de las mujeres habrían recibido puestos relevantes dentro del Gobierno o cargos ministeriales, Herrán lo descartó.

“No, no”, enfatizó la mujer, que buscó desmentir las versiones de que al menos dos ministerios habrían sido entregados a mujeres de manera irregular. E insistió que lo que se llevó a cabo fue un “programa especial”, pero no entregó más detalles en lo que sería esta especie de estrategia adelantada por su exesposo, acusado de graves hechos.

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Y es que frente a lo dicho por Jiménez, Petro rechazó las acusaciones en sus redes sociales oficiales y las ha definido como un complot centrado en su vida privada. Según la denuncia, las presuntas beneficiarias habrían recibido contratos de prestación de servicios a cambio de atender necesidades personales del exmandatario.

Mary Luz Herrán ha sido leal al proyecto político que representa su exmarido, Gustavo Petro, al que conoció cuando ambos eran integrantes del M-19 - crédito Chepa Beltran/Europa Press - @MaryLuzHerran/X

Exesposa de Gustavo Petro denunció ataques a la vida privada del expresidente y destacó su liderazgo político

Herrán sostuvo que las denuncias no cuestionan la gestión del exmandatario, sino aspectos de su intimidad. “Esto que viene en contra de Gustavo Petro es un ataque personal, no es un ataque desde lo político frente a lo que hizo y dejó como gobierno, o avances o no avances que hubiese tenido”, dijo la mamá de dos de los hijos del político.

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También vinculó la controversia con sectores de derecha y extrema derecha, a los que atribuyó incomodidad frente a la vigencia política del expresidente. “Petro es un hombre que tiene una vigencia que viene y que va para rato”, aseguró Herrán, que intentó sin éxito ser senadora, pero que continúa haciendo presencia en las regiones.

En ese sentido, la entrevistada cuestionó que mujeres salgan a confirmar o desmentir vínculos íntimos con Petro, pues eso hace parte de la esfera privada del exmandatario. “No es necesario que salga fulana a decir ‘yo me acosté con Petro’ o no es necesario que salga fulana a decir ‘me acosté, pero no es cierto’”, expresó la líder de izquierda.

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