Por qué es mejor no hacer el ejercicio de peso muerto, uno de los más populares en el gimnasio: neurocirujano colombiano explicó cuáles son los riesgos

El neurocirujano Julián Zuluaga acumuló 23.000 horas de cirugías de columna y atendió a 28.000 pacientes a lo largo de su trayectoria (IG/julian_neurocirujano)

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El neurocirujano colombiano Julián Zuluaga alerta sobre dos prácticas que, según sostiene, están asociadas con un aumento de las lesiones de columna entre personas jóvenes: la postura sostenida frente al celular y el peso muerto en los gimnasios.

El especialista plantea que el dolor lumbar requiere una estrategia de prevención desde edades tempranas. Su campaña propone reducir el sedentarismo, la obesidad y las malas posturas, además de fomentar actividad física que no someta a la columna a cargas que puedan resultar perjudiciales.

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Zuluaga, especialista en cirugía de columna, afirmó haber acumulado 23.000 horas de procedimientos quirúrgicos y atención a 28.000 pacientes. Su trabajo combina la atención clínica con la divulgación de recomendaciones para evitar enfermedades espinales.

La preocupación parte de la alta incidencia del problema. La Organización Mundial de la Salud (OMS) identifica al dolor lumbar como la principal causa de discapacidad en el mundo, mientras que en Colombia figura como la primera causa de ausentismo laboral, de acuerdo con la información expuesta.

El dolor lumbar constituye la principal causa de discapacidad en el mundo y su prevalencia global aumentará un 36,4% en los próximos años (Imagen Ilustrativa Infobae)

Peso muerto

El médico también puso el foco sobre el peso muerto, un ejercicio difundido en rutinas de fuerza y utilizado con frecuencia para trabajar glúteos y piernas. La práctica consiste en levantar una barra cargada desde el suelo hasta la altura de la cadera.

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Para Zuluaga, el movimiento puede resultar lesivo para la columna incluso cuando se ejecuta con una técnica considerada correcta. Su objeción se concentra en la flexión de la espalda bajo una carga adicional.

El especialista citó resultados de un laboratorio biométrico espinal de Alemania, donde se habría medido un aumento del 450% en la presión del disco vertebral durante una flexión con peso.

A través de sus redes sociales publicó un video dónde explicó: “¿Cómo estás? Bien, no, qué pena, te interrumpo el ejercicio. Yo soy Julián Zuluaga, neurocirujano de columna. Mucho gusto. Yo te recomiendo que no hagas ese ejercicio porque hay que evitar una lesión lumbar y este ejercicio específicamente puede causar demasiada lesión en los discos. Lo que pasa es que mira la columna carga todo el peso del cuerpo y en esta posición la presión que sufre la columna pasa cuatro veces y media más a como está la presión del disco estando de pie. Entonces, así, si le metes peso con los veinte kilos, vas a lesionar los discos".

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El 90% de los pacientes menores de 30 años atendidos por dolor lumbar o hernias discales practicó el ejercicio de peso muerto (Imagen Ilustrativa Infobae)

En una de las pruebas mencionadas, un voluntario sano pasó de una presión de 0,5 megapascales (MPa) mientras permanecía sentado a 2,5 MPa al levantar 20 kilos. El texto atribuye ese incremento a la combinación de carga y flexión vertebral.

Zuluaga afirmó que el 90% de los pacientes menores de 30 años que acuden a su consulta por dolor lumbar o hernias discales practicaron peso muerto dentro de sus entrenamientos. Entre ellos, según indicó, hay deportistas profesionales y atletas de alta competencia.

La advertencia apunta a un grupo que suele buscar resultados físicos mediante ejercicios con barras y discos. El neurocirujano considera que el entusiasmo por fortalecer los glúteos no debería dejar de lado la protección de la zona lumbar.

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Como alternativas, propuso ejercicios que permitan trabajar esa musculatura sin exigir una flexión de la columna con sobrecarga. Entre ellos mencionó el step up, el hip thrust y la sentadilla búlgara.

El uso del celular puede aumentar la carga sobre el cuello

Uno de los focos de la campaña es el síndrome de Text Neck, o cuello de texto. Esta afección se vincula con la inclinación prolongada de la cabeza al consultar teléfonos móviles, tabletas u otros dispositivos electrónicos.

Zuluaga advierte que la postura modifica la carga que soporta la columna cervical. Con la cabeza erguida, el peso percibido por esa zona es de cinco kilos.

El neurocirujano sostiene que, cuando el cuello se inclina 60 grados para mirar una pantalla, esa carga puede subir a 27 kilos. Según su planteo, esa presión puede favorecer molestias cervicales y lesiones como las hernias discales.

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El problema no se limita a los adultos. La advertencia incluye a adolescentes y niños, grupos que también pasan períodos prolongados frente a dispositivos electrónicos con el cuello flexionado.

La recomendación es elevar el teléfono hasta la altura de los ojos y evitar sostener la cabeza inclinada durante mucho tiempo. También propone hacer pausas frecuentes para relajar el cuello y los hombros.

Zuluaga asocia esta conducta cotidiana con una transformación de los hábitos posturales. La campaña busca que las personas identifiquen que una posición repetida, aun sin dolor inmediato, puede afectar la salud de la columna con el paso del tiempo.

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