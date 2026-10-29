¿Qué pasó con los trabajadores del INVI? Secretaría de Vivienda anuncia investigación

Las autoridades informaron que la Oficina de Transparencia iniciará una investigación para esclarecer los hechos y determinar las sanciones que correspondan

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La Secretaría de Vivienda de la Ciudad de México y la Asociación Sindical de Trabajadores del Instituto de Vivienda (ASTINVI) condenaron las agresiones físicas y amenazas que sufrieron trabajadoras y trabajadores del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México (INVI) el pasado 26 de octubre de 2026.

En un comunicado, ambas instancias fijaron su postura frente a los hechos y anunciaron que se iniciará una investigación a cargo de la Oficina de Transparencia, con el objetivo de esclarecer lo ocurrido y dar seguimiento al procedimiento correspondiente.

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Las instituciones señalaron que las diferencias deben atenderse mediante el diálogo y la construcción de acuerdos, al tiempo que reiteraron su compromiso con el derecho a la vivienda y el respeto a los derechos humanos.

El pronunciamiento no detalla cómo ocurrieron las agresiones, cuántas personas resultaron afectadas ni quiénes serían las personas responsables. Tampoco precisa si ya se presentaron denuncias ante las autoridades ministeriales.

INVI CDMX investigará las agresiones contra sus trabajadores

De acuerdo con el comunicado, la Oficina de Transparencia estará a cargo de la investigación para esclarecer los hechos registrados el 26 de octubre. La Secretaría de Vivienda y ASTINVI indicaron que se dará seguimiento al proceso correspondiente para determinar las responsabilidades que procedan.

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Ambas instancias señalaron que se actuará conforme a los procedimientos establecidos y las sanciones aplicables contra las personas agresoras, una vez que se esclarezca lo sucedido.

La Secretaría de Vivienda de la CDMX y ASTINVI condenaron las agresiones físicas y amenazas contra trabajadores del INVI ocurridas el 26 de octubre y anunciaron una investigación para esclarecer los hechos y determinar las sanciones correspondientes

El anuncio representa la respuesta institucional ante las denuncias de agresiones físicas y amenazas contra el personal del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México. Sin embargo, el documento no establece plazos para concluir las indagatorias ni ofrece detalles adicionales sobre las circunstancias en las que ocurrieron los hechos.

La Secretaría de Vivienda y la organización sindical reiteraron su rechazo a cualquier forma de violencia y sostuvieron que este tipo de conductas no puede utilizarse para resolver diferencias entre las instituciones y las organizaciones sociales.

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Secretaría de Vivienda condena la violencia y defiende la libre manifestación

En el pronunciamiento, las autoridades capitalinas y ASTINVI subrayaron que la violencia es inaceptable y que no debe convertirse en una vía para atender desacuerdos.

Al mismo tiempo, expresaron su respeto al derecho a la libre manifestación pacífica, así como a la integridad, la dignidad y los derechos humanos de todas las personas.

La postura plantea la necesidad de distinguir entre el ejercicio legítimo de la protesta y las conductas que puedan constituir agresiones o amenazas. En ese sentido, el comunicado sostiene que el respeto a los derechos humanos debe mantenerse tanto para quienes demandan una vivienda como para quienes trabajan en las instituciones encargadas de contribuir a garantizar ese derecho.

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El documento tampoco identifica a alguna organización social como responsable de los hechos, por lo que no atribuye directamente las agresiones a un grupo específico.

Derecho a la vivienda en CDMX: llaman a fortalecer el diálogo

La Secretaría de Vivienda y ASTINVI señalaron que garantizar el acceso a una vivienda adecuada requiere instituciones sólidas, coordinación entre los distintos actores y comunicación permanente con la ciudadanía.

Ambas instancias reconocieron la importancia de mantener canales de diálogo con las organizaciones sociales que participan en la exigencia de soluciones habitacionales en la capital del país.

En su comunicado, indicaron que las acciones para atender la demanda de vivienda deben desarrollarse con pleno respeto a los derechos humanos, tanto de las personas que solicitan apoyo habitacional como de quienes trabajan para hacer efectivo ese derecho.

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También expresaron su voluntad de continuar con la responsabilidad social de producir vivienda adecuada para las familias de la Ciudad de México y consideraron que la construcción de acuerdos es una vía para resolver diferencias y contribuir al bienestar de la población.

Como parte de este llamado, exhortaron a las organizaciones sociales a priorizar el diálogo, fortalecer la comunicación y respetar los derechos humanos.

¿Qué sigue tras las agresiones contra trabajadores del INVI?

El siguiente paso anunciado por las instituciones es la investigación que estará a cargo de la Oficina de Transparencia. Su propósito será esclarecer los hechos y dar seguimiento al procedimiento correspondiente, de acuerdo con lo informado por la Secretaría de Vivienda y ASTINVI.

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Las instancias no proporcionaron información sobre posibles medidas adicionales, el número de trabajadores afectados o la existencia de procedimientos judiciales relacionados con el caso.

Por ahora, el comunicado confirma el rechazo institucional a las agresiones físicas y amenazas, así como la intención de investigar lo sucedido y aplicar las sanciones que correspondan conforme a los procedimientos aplicables.

La evolución del caso dependerá de los resultados de las indagatorias y de las determinaciones que se adopten una vez esclarecidos los hechos.

Mientras tanto, la Secretaría de Vivienda y ASTINVI insistieron en que el diálogo, el respeto y la construcción de acuerdos deben prevalecer en la relación entre las instituciones y las organizaciones sociales, sin menoscabar la integridad de las personas ni el derecho a la vivienda en la Ciudad de México.

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