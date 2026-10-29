¿Por qué las películas de terror parecen tan reales? El órgano del cuerpo que provoca el miedo intenso, según la ciencia (RS)

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El cerebro activó la amígdala y desató el miedo intenso cuando una persona vio películas o series de terror, porque interpretó imágenes, sonidos y silencios como posibles amenazas, aunque supiera que eran ficción.

En vísperas de Noche de Brujas o celebraciones como Halloween y Día de Muertos en México, el 31 de octubre y respectivo 1 y 2 de noviembre en el país Maya, especialistas del Hospital Houston Methodist explicaron que esa reacción ocurrió por un mecanismo biológico de supervivencia que preparó al cuerpo para enfrentar, escapar o defenderse ante un peligro percibido.

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La respuesta no dependió solo de una escena violenta o de la aparición de una figura sobrenatural. El cerebro procesó señales como una habitación oscura, una puerta que crujió, una música abrupta o un rostro oculto. Esos elementos hicieron que el organismo reaccionara antes de evaluar con detalle si la amenaza había sido real.

La sensación física pudo incluir aumento de la frecuencia cardiaca, respiración acelerada, sudoración, pupilas dilatadas y tensión muscular. El cuerpo se preparó para actuar en pocos segundos, aun cuando la persona permaneció sentada frente a una pantalla.

La amígdala cerebral activó la alarma ante escenas inquietantes

Los expertos del Hospital Houston Methodist señalaron que la amígdala funcionó como una alarma emocional. Esta zona del cerebro detectó estímulos que podían asociarse con peligro y envió señales para que el cuerpo reaccionara con rapidez.

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El miedo no se presentó como una emoción menor. El cerebro lo utilizó como un recurso de protección frente a amenazas que podían poner en riesgo la integridad física. Por esa razón, una imagen inesperada en una película provocó sobresaltos incluso entre espectadores que conocieron de antemano el desenlace.

La amígdala cerebral activó la alarma ante escenas inquietantes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una escena en la que un personaje entró a un almacén oscuro y abandonado pudo activar esa respuesta. La ausencia de luz, los sonidos extraños y la expectativa de que algo apareciera hicieron que la amígdala interpretara el entorno como una posible amenaza.

La reacción aumentó cuando la película mostró figuras indefinidas, movimientos rápidos o ruidos repentinos. El cine de terror aprovechó esas respuestas al usar silencios prolongados y cambios bruscos de sonido para mantener al espectador en alerta.

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El hipocampo evaluó si el peligro de la película fue real

La amígdala no actuó sola. El hipocampo intervino para interpretar la información y relacionarla con experiencias previas, recuerdos y contexto. Esa región ayudó a distinguir entre un riesgo verdadero y una escena creada para una película o serie.

El proceso no siempre ocurrió de inmediato. El cuerpo reaccionó primero y el análisis racional llegó después. Por eso, una persona pudo gritar o cubrirse los ojos antes de recordar que estaba frente a una pantalla.

El hipocampo también redujo la respuesta cuando detectó elementos poco creíbles. Una criatura con movimientos lentos, maquillaje visible o efectos poco convincentes pudo hacer que el cerebro disminuyera la alarma inicial.

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La diferencia entre ambos procesos explicó por qué algunas personas disfrutaron del terror y otras lo evitaron. Cada cerebro relacionó las imágenes con recuerdos, temores y niveles distintos de tolerancia a la incertidumbre.

Películas como El exorcista, Halloween, Carrie, Alien, El resplandor, Scream, El conjuro y El aro usaron recursos que estimularon esa alerta. Los videojuegos de terror también colocaron al jugador dentro de entornos que exigieron atención constante y respuestas rápidas.

La respuesta de lucha o huida preparó al cuerpo para actuar

Películas como El exorcista, Halloween, Carrie, Alien, El resplandor, Scream, El conjuro y El aro usaron recursos que estimularon esa alerta IMBD/REUTERS)

El miedo activó sustancias neuroquímicas y hormonas que modificaron varias funciones del organismo. La frecuencia cardiaca y la presión arterial aumentaron para llevar más sangre a los músculos. La respiración se aceleró para aumentar el suministro de oxígeno.

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El cuerpo también redujo temporalmente la actividad digestiva. Esa energía se dirigió a músculos y órganos que participaron en una respuesta inmediata. La concentración se enfocó en identificar el origen del peligro y decidir una acción.

Los especialistas describieron este mecanismo como la respuesta de lucha o huida. El organismo quedó listo para enfrentar una amenaza, escapar de ella o permanecer inmóvil mientras evaluó el entorno.

El proceso había servido a los seres humanos frente a animales peligrosos, accidentes o agresiones. En la vida moderna, también apareció cuando una persona frenó de golpe ante un obstáculo en la carretera o detectó a alguien que percibió como amenazante.

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Una película de terror reprodujo parte de esas condiciones sin que existiera un peligro físico frente al espectador. El cerebro respondió a señales visuales y auditivas como si necesitara mantener opciones de defensa disponibles.

Halloween reunió películas que explotaron la reacción del cerebro

Las historias de horror utilizaron oscuridad, aislamiento, ruidos fuera de cuadro y amenazas ocultas para anticipar que algo podía ocurrir. La expectativa fue parte del miedo: el cerebro detectó patrones y trató de adelantarse a un posible peligro.

Una sombra detrás de un personaje, una puerta que se cerró sola o una llamada telefónica en medio de la noche activaron la imaginación antes de revelar qué ocurrió. La falta de información alimentó la alerta cerebral.

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El espectador también conoció reglas frecuentes del género. Supo que un personaje solo en un sitio abandonado podía enfrentar un ataque. Esa anticipación no eliminó el miedo; en muchos casos lo prolongó.

Halloween reunió películas que explotaron la reacción del cerebro REUTERS/Aaron Schwartz

La reacción fue más intensa cuando la amenaza pareció cercana, impredecible o posible. El miedo disminuyó cuando la escena se volvió repetitiva, predecible o poco convincente para quien la observó.

La ciencia todavía estudió la cadena completa de procesos que intervino al percibir miedo. Lo que los especialistas del Hospital Houston Methodist establecieron fue que esa emoción movilizó al cerebro y al cuerpo antes de que la mente evaluara por completo si la amenaza existió o fue parte de una película.

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