Colombia

La presencia de ‘Matador’ en el Senado generó polémica: Jota Pe Hernández pidió retirarlo del lugar y el Centro Democrático rechazó su intervención

El senador Jota Pe Hernández se pronunció durante el evento legislativo y exigió la salida del dibujante, señalado por sus opositores como “misógino”

Se armó una polémica en el recinto del Senado por la presencia de Matador - crédito @JotaPeHernandez/X

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La presencia del caricaturista Julio Cesar González, conocido como “Matador”, en la plenaria del miércoles 28 de octubre de 2026 del Senado de la República generó un enfrentamiento entre congresistas, luego de que el senador Jota Pe Hernández alzara su voz para protestar en contra del dibujante.

El cruce de expresiones de rechazo —así como de apoyo por parte de congresistas como la senadora del Pacto Histórico Isabel Zuleta, que usó una pancarta del artista—generó un epidosio de caos en el recinto legislativo.

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La discusión en el Senado se produjo durante una sesión plenaria marcada por reclamos entre bancadas - crédito capturas de pantalla @sarag12/ X
La discusión en el Senado se produjo durante una sesión plenaria marcada por reclamos entre bancadas - crédito capturas de pantalla @sarag12/ X

Tan fue así, que desde el Centro Democrático se emitió un comunicado para rechazar que a “Matador” se le permitiera intervenir ante la corporación, particularmente, por sus publicaciones contra la primera dama, Ana Lucía Pineda, a quien denonimó como “ratita”.

La colectividad uribista difundió estas palabras: “El Centro Democrático rechaza categóricamente la presencia e intervención del misógino Matador en la plenaria del Senado, por sus ataques contra la primera dama, Ana Lucía Pineda”.

“El respeto a las mujeres es un principio irrenunciable”, añadió el partido en su declaración.

Comunicado del Centro Democrático contra Matador - crédito @CeDemocratico/X
Comunicado del Centro Democrático contra Matador - crédito @CeDemocratico/X

Jota Pe Hernández pidió que retiraran al caricaturista del recinto

El senador de la Alianza Verde fue el primero en cuestionar la presencia del caricaturista durante la sesión y pidió la intervención de la Policía para que el hombre saliera de la plenaria. También lanzó acusaciones contra el caricaturista relacionadas con presunta violencia contra su expareja, señalamientos que presentó durante su intervención.

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“No puedo creer que los congresistas vayan a permitir que aquí hable este sujeto que se apoda Matador, que violentaba a su esposa, la agarraba a golpes y que hoy llama rata a la primera dama de la nación, la doctora Ana Lucía Pineda”.

No vamos a permitir eso, el Congreso se respeta. Aquí defendemos a las mujeres”, agregó.

El senador también alegó que el dibujante se apareció con un cartel con la imagen de la primera dama en la sede legislativa, y algunas congresistas del Pacto Histórico, como Isabel Zuleta, respaldaron la escena.

La senadora Isabel Zuleta defendió al caricaturista ‘Matador’ durante el altercado registrado en la plenaria del Senado (@ISAZULETA - @sarag12/X)
La senadora Isabel Zuleta defendió al caricaturista ‘Matador’ durante el altercado registrado en la plenaria del Senado (@ISAZULETA - @sarag12/X)

“Aquí hemos hecho leyes para defender a las mujeres en contra de la ablación, de la violencia vicaria, de la violencia digital y política contra la mujer. Yo no voy a permitir que esta vergüenza venga aquí con carteles a humillar a las mujeres. Se va a enfrentar a la policía. En este momento estamos solicitando que salga de la plenaria, que la policía retire la plenaria a este sujeto despreciable y que hoy trae aquí un cartel al Senado donde dibuja a la primera dama como una rata. Es un violento y está siendo defendido por las senadoras del Partido Histórico. ¡Fuera, fuera, violento!”, dijo.

El senador Jota Pe Hernández aseguró que ‘Matador’ salió del recinto del Senado

Tras el altercado, Jota Pe Hernández publicó un mensaje en redes sociales en el que aseguró que Matador fue retirado del recinto.

Expulsamos a Matador del Senado. No permitiremos que un violento que golpeaba a su mujer y que hoy calumnia e insulta a la primera dama tenga atril y voz en el Congreso”, escribió el parlamentario.

En el mismo mensaje, Hernández reiteró su cuestionamiento contra la senadora Zuleta:

“Lo más insólito que va a ver Colombia es que Isabel Zuleta, mientras hablaba, levantaba ese cartel, como ustedes lo están viendo en las imágenes, ella violentando también con ese cartel a una mujer. Ustedes no defienden a las mujeres, a las mujeres las cogía el presidente para acostarse con ellas y cambiarles por contratos esas acostadas, y ustedes no han dicho ni una palabra”, dijo.

La polémica se incrementó por la defensa de Isabel Zuleta a Matador - crédito @sarag12/x

A la protesta de Hernández se sumaron senadores como Sara Castellanos, que puntualizó que el Pacto Histórico estaba “dándole voz a un maltratador, un misógino y agresor, mientras se autoproclaman defensores de las mujeres. ¡La incoherencia en su máxima expresión!”.

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