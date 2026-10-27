Pedro Rodríguez Melo, primer condenado por el caso Ungrd, quedará en libertad tras redención de pena: qué papel tiene en el megaescándalo de corrupción

Pedro Rodríguez, abogado vinculado al escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres, estableció un preacuerdo con la Fiscalía - crédito Ungrd

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Pedro Andrés Rodríguez Melo, que ofició como asesor jurídico de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), quedará en libertad por decisión de un juez de ejecución de penas, luego de que se revisara el cumplimiento de la condena de 58 meses y 19 días que recibió tras un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación.

Según indicó Semana, la defensa de Rodríguez Melo, estructurador de polémicos contratos, sustentó solicitudes de redención de pena por actividades de estudio y trabajo durante su permanencia en prisión. Frente a esta petición, el despacho también tuvo en cuenta su comportamiento en el centro carcelario y le concedió el beneficio.

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El exfuncionario, cabe destacar, fue uno de los primeros condenados dentro del entramado de presuntas irregularidades en la Ungrd, entidad que estuvo dirigida por Olmedo López. Su colaboración con la Fiscalía lo convirtió, además, en testigo de investigaciones contra otros funcionarios, contratistas y dirigentes políticos.

Pedro Andrés Rodríguez Melo fue asesor de la Dirección General de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) cuando Olmedo López estaba a cargo - crédito Ungrd

Pedro Rodríguez y el contrato de los 40 carrotanques para La Guajira

La condena contra Rodríguez Melo se relacionó con su intervención en el contrato para adquirir 40 carrotanques destinados al suministro de agua en La Guajira, un negocio que superó los $46.800 millones y que se convirtió en el que destapó el megaescándalo de corrupción al interior de la entidad, a raíz de las investigaciones periodísticas del caso.

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El entonces asesor del despacho de López presentó ante la entidad al empresario Luis Eduardo López Rosero, conocido como ‘El Pastuso’. La Fiscalía sostuvo que el abogado participó en el trámite de cotizaciones de compañías relacionadas con el mismo contratista, con el propósito de dar apariencia de competencia al proceso de selección.

Según las investigaciones, el letrado también habría recibido $1.000 millones por gestionar la adjudicación del contrato, según el expediente judicial. Frente a esto, el exsubdirector para el Manejo de Desastres, Sneyder Pinilla, declaró que Rodríguez Melo revisaba documentos contractuales antes de que llegaran a la firma de López.

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Lo ocurrido en la Ungrd es uno de los escándalos más grandes en la administración de Gustavo Petro - credito - Ovidio González/Presidencia

En este proceso, el exasesor aceptó cargos por delitos que incluyeron concierto para delinquir y falsedad en documento público. Tras el acuerdo con la Fiscalía, recibió una condena de cuatro años y 10 meses de prisión, de las cuales ya cumplió el mínimo requerido para quedar en libertad, como lo determinó el despacho judicial.

Además, según informó El Tiempo, el principio de oportunidad de Rodríguez Melo fue prorrogado para que mantenga su colaboración en las pesquisas por el caso de la Ungrd y por la contratación en Nariño. El beneficio jurídico se refiere al delito de interés indebido en la celebración de contratos, frente a lo sucedido en la unidad de riesgo.

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En una audiencia de septiembre, el fiscal Diego Montenegro sostuvo que el exasesor ha colaborado con las autoridades, aunque su declaración sigue siendo necesaria en procesos pendientes. El testimonio de Rodríguez fue incorporado como prueba sobreviniente ante la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia.

Olmedo López fue director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) y en la actualidad es uno de los principales testigos de lo acontecido en esta dependencia - crédito Colprensa

Pedro Rodríguez también está relacionado con el caso de los licores en Nariño

El exfuncionario también es una pieza relevante en el proceso que se sigue contra Camilo Romero, exgobernador de Nariño y exembajador de Colombia en Argentina. La investigación se concentra en la comercialización de Aguardiente Nariño en 2016, que tiene al político progresista, viejo aliado del expresidente Gustavo Petro, en este proceso.

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Rodríguez Melo fue jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Gobernación de Nariño entre enero de 2016 y febrero de 2019, durante la administración Romero. En sus declaraciones, aseguró que el proceso para distribuir cerca de 80.000 botellas de aguardiente habría favorecido a personas que aportaron recursos a la campaña electoral.

El exembajador de Colombia en Argentina Camilo Romero ha negado estar involucrado en los casos en que está involucrado el abogado Pedro Rodríguez - crédito Colprensa

El contrato investigado tenía un valor cercano a los $18.000 millones. Al respecto, la Fiscalía esbozó que se habrían elaborado documentos y actos administrativos para ajustar el procedimiento y permitir la adjudicación directa de la comercialización del licor; en medio de las negativas del exmandatario seccional sobre este asunto.

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Camilo Romero rechazó señalamientos en su contra

La defensa del exembajador cuestionó la credibilidad de Rodríguez Melo y sostuvo que sus declaraciones buscan obtener beneficios judiciales. El exgobernador afirmó a El Tiempo que existe un audio en el que el exasesor asegura que él no tuvo relación con las irregularidades investigadas en el caso de los licores ni en el escándalo de la Ungrd.

Por su parte, el abogado Miguel Ángel del Río, apoderado de Romero, ha insistido en que Rodríguez Melo no ha acreditado que el exmandatario hubiera impartido una instrucción contraria a la ley. La versión del exasesor deberá ser contrastada durante el proceso judicial, en un caso en el que Rodríguez Melo gozará de su libertad.

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