Colombia

Carlos Fernando Galán anunció avances en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (Ptar) Canoas: “un hito histórico” para la descontaminación del río Bogotá

Cuatro firmas precalificadas competirán por el contrato para financiar, construir y operar la planta destinada a reducir la contaminación que llega al río Bogotá

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, entregó detalles de la recuperación del río Bogotá (- crédito
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El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, anunció la apertura de la licitación para seleccionar al concesionario de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (Ptar) Canoas, una obra con la que la administración distrital busca avanzar en la descontaminación del río Bogotá y cumplir las órdenes judiciales para su recuperación.

“Hoy sin lugar a dudas es un hito histórico para Bogotá, para Soacha, para Cundinamarca y para Colombia. La apertura de la licitación pública para contratar la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Canoas es una decisión que nuestra ciudad y nuestra región ha venido esperando durante 30 años”, aseguró Galán.

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La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (Eaab) abrió el proceso entre cuatro firmas que superaron la etapa de precalificación. La compañía elegida tendrá a su cargo la financiación, los estudios, los diseños, la construcción, la puesta en marcha, la operación y el mantenimiento de la planta.

Río Bogotá ( - crédito @CarlosFGalan - X)
La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (Eaab) abrió el proceso entre cuatro firmas que superaron la etapa de precalificación ( - crédito @CarlosFGalan - X)

El contrato incluirá además la gestión social y ambiental, el periodo de estabilización de la infraestructura y la reversión de los activos al término de la concesión. La Eaab espera adjudicar el proceso hacia mediados de 2027.

La Eaab invitó a cuatro firmas a presentar sus propuestas

La apertura de la licitación ocurrió luego de que el Banco Mundial entregara su no objeción al proceso. Las empresas precalificadas que podrán presentar ofertas son APCA Aguas Canoas, Promotora del Desarrollo de América Latina SA de CV, Unión Ptar de la Sabana y APCA Ptar Canoas.

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El proyecto cuenta con recursos de la Eaab, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), el Distrito Capital y la Gobernación de Cundinamarca. La administración local indicó que el proceso reúne aportes de esas entidades, del Gobierno nacional y de la banca multilateral.

Galán sostuvo que la iniciativa responde a una articulación institucional que permitió destrabar un proyecto aplazado durante décadas. “La promesa de recuperar el río Bogotá lamentablemente ha tenido muchos obstáculos, pero gracias al esfuerzo conjunto en el que nos hemos articulado Distrito, CAR, Gobernación de Cundinamarca, Gobierno nacional y banca multilateral hoy es una realidad”, afirmó.

Río Bogotá ( - crédito @CarlosFGalan - X)
Carlos Fernando Galán sostuvo que la iniciativa responde a una articulación institucional que permitió destrabar un proyecto aplazado durante décadas ( - crédito @CarlosFGalan - X)

El alcalde también se refirió a la dimensión de la futura infraestructura. “La Ptar Canoas será una de las obras ambientales más importantes de este siglo para Colombia. Tratará en promedio 16 metros cúbicos de agua por segundo y beneficiará a más de 9,6 millones de personas, contribuyendo a recuperar nuestros ríos y proteger las especies”, señaló.

La planta tratará aguas residuales de Bogotá y Soacha

La Ptar Canoas procesará el 70% de las aguas residuales de Bogotá y la totalidad de las generadas en Soacha. Según las proyecciones de la Eaab, la planta atenderá las descargas producidas por 6,5 millones de habitantes de ambas ciudades en 2035.

La entidad prevé que el funcionamiento de la obra reduzca la carga de contaminación orgánica, inorgánica y microbiológica que llega a la cuenca media del río Bogotá. La intervención apunta a mejorar las condiciones ambientales de los ríos Bogotá, Fucha, Tunjuelo y Soacha.

La gerente de la Eaab, Natasha Avendaño, indicó que los efectos de la reducción de contaminantes alcanzarán a las comunidades ubicadas aguas abajo.

“Al reducir drásticamente la carga de contaminación orgánica e inorgánica y microbiológica en la cuenca media del río Bogotá, se generará un impacto en cascada que beneficiará la salud, la economía y la calidad de vida de los habitantes de los 80 municipios ribereños que se abastecen de las aguas del río Magdalena”, declaró.

Proyectan beneficios para más de 9,6 millones de personas

La Alcaldía de Bogotá calcula que la Ptar Canoas tendrá efectos sobre más de 9,6 millones de personas, una cifra equivalente al 17% de la población colombiana. La estimación incluye a habitantes de municipios de la cuenca baja del río Bogotá y poblaciones asentadas a lo largo del río Magdalena, hasta La Dorada.

La Eaab proyectó beneficios económicos cercanos a 600.000 millones de pesos anuales. El cálculo contempla efectos asociados con el aumento de la producción agrícola, una mayor eficiencia en el uso del suelo, mejoras en salud pública y la recuperación ambiental de zonas impactadas por los vertimientos.

Río Bogotá ( - crédito @CarlosFGalan - X)
La Alcaldía de Bogotá calcula que la Ptar Canoas tendrá efectos sobre más de 9,6 millones de personas, una cifra equivalente al 17% de la población colombiana ( - crédito @CarlosFGalan - X)

La Ptar Canoas completará el esquema de saneamiento del río Bogotá junto con la Ptar Salitre, ubicada en el noroccidente de la capital. La obra hace parte de las acciones previstas para responder a decisiones judiciales emitidas hace más de dos décadas, que ordenaron medidas para recuperar el principal afluente del centro del país.

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