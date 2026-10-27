Tamal de cempasúchil con queso manchego: una receta especial para Día de Muertos

Un tamal elaborado con flor de cempasúchil y relleno de queso manchego fundido reposa sobre hojas de maíz en una mesa dispuesta para el Día de Muertos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

El perfume del cempasúchil también puede llegar a la mesa: sus pétalos amarillos aportan un aroma floral, suave y ligeramente cítrico que transforma una receta tradicional en una propuesta original.

En México, el cempasúchil está ligado a las celebraciones del Día de Muertos, que se conmemora el 1 y 2 de noviembre. Esta versión con queso manchego combina la identidad de los tamales con uno de los ingredientes más representativos de la temporada.

PUBLICIDAD

Receta de tamal de cempasúchil con queso manchego

Se trata de un tamal salado preparado con masa de maíz, pétalos comestibles de cempasúchil y un relleno cremoso de queso manchego. La cocción se realiza al vapor, dentro de hojas de maíz previamente hidratadas.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 2 horas y 15 minutos. Preparación: 45 minutos, más 30 minutos de hidratación de las hojas. Cocción: 1 hora.

Ingredientes

500 gr de harina de maíz nixtamalizada para tamales. 250 gr de queso manchego, cortado en bastones. 150 gr de pétalos de cempasúchil comestible, sin tallos ni partes verdes. 200 gr de grasa de cerdo o manteca vegetal. 500 ml de caldo de verduras tibio. 1 cucharadita de polvo de hornear. 1 cucharadita de sal. 1 cebolla chica, picada. 1 diente de ajo, picado. 1 cucharada de aceite. 20 hojas secas de maíz para tamal. 1 l de agua caliente, aproximadamente, para la vaporera.

Utilizar únicamente flores de cempasúchil aptas para consumo y libres de pesticidas. Las flores de vivero o de florería no son adecuadas para cocinar.

Una persona retira un tamal de cempasúchil de una vaporera encendida en una cocina decorada para las celebraciones del Día de Muertos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer tamal de cempasúchil con queso manchego, paso a paso

Colocar las hojas de maíz en un recipiente amplio y cubrirlas con agua caliente. Dejarlas hidratar durante 30 minutos, hasta que estén flexibles. Luego escurrirlas. Lavar los pétalos de cempasúchil con abundante agua fría. Retirar los tallos, las partes verdes y cualquier zona marchita. Secar con cuidado. Calentar el aceite en una sartén y rehogar la cebolla durante 5 minutos, hasta que quede transparente. Agregar el ajo y cocinar durante 1 minuto más. Incorporar los pétalos de cempasúchil y saltear durante 2 minutos. Retirar del fuego y dejar enfriar. Colocar la grasa de cerdo en un bowl y batirla durante 5 minutos, hasta que quede aireada y de color más claro. Este paso ayuda a obtener una masa liviana. Añadir de a poco la harina de maíz, la sal y el polvo de hornear. Incorporar el caldo tibio en varias tandas hasta formar una masa húmeda, suave y fácil de untar. La masa debe quedar blanda, pero no líquida. Si se quiebra al extenderla, sumar un poco más de caldo. Si queda demasiado floja, agregar 1 o 2 cucharadas de harina de maíz. Extender 2 cucharadas de masa sobre la parte ancha de cada hoja de maíz. Dejar libres los bordes para poder cerrar el tamal. Colocar en el centro algunos pétalos salteados y 1 bastón de queso manchego. Doblar los laterales de la hoja hacia el centro y luego llevar la parte inferior hacia arriba. Atar con una tira fina de hoja de maíz si fuera necesario. Acomodar los tamales de pie dentro de una vaporera, con el pliegue hacia abajo. Evitar que queden demasiado apretados para que el vapor circule. Cocinar al vapor durante 60 minutos. El agua no debe tocar los tamales y la vaporera debe mantenerse siempre tapada. Revisar la cocción. El tamal estará listo cuando la masa se despegue con facilidad de la hoja. Dejar reposar durante 10 minutos antes de servir.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde aproximadamente 20 tamales medianos.

Un tamal de cempasúchil con queso derretido reposa en un plato de barro frente a un altar tradicional de Día de Muertos decorado con flores y velas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 285 kcal

Grasas: 16 gr

Carbohidratos: 27 gr

Proteínas: 9 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

PUBLICIDAD

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Los tamales cocidos pueden conservarse en la heladera durante 3 días, dentro de un recipiente hermético.

Para recalentarlos, colocarlos nuevamente en la vaporera durante 10 a 15 minutos o calentarlos en el microondas cubiertos con un paño de cocina apenas húmedo.

También se pueden guardar en el freezer durante un máximo de 2 meses. Conviene conservarlos envueltos individualmente y recalentarlos directamente al vapor, sin descongelar por completo.