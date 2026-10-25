Pumas empata con Tigres y amarga el homenaje a Hugo Sánchez en CU

Homenaje a Hugo Sánchez en Cuidad Universitaria por su 50 aniversario del inició su carrera profesional con los Pumas de la UNAM (Pumas MX/FB)

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El homenaje a Hugo Sánchez iluminó la noche en Ciudad Universitaria, pero Pumas no pudo completar la celebración con una victoria. El conjunto auriazul empató 1-1 ante Tigres este sábado 24 de octubre, en partido correspondiente a la Jornada 14 del Apertura 2026 de la Liga MX, disputado en el Estadio Olímpico Universitario.

La afición universitaria se reunió para reconocer al histórico delantero mexicano, quien cumplió 50 años de su debut como futbolista profesional con Pumas. Sin embargo, el resultado dejó un sabor agridulce para los seguidores del equipo local, que vieron cómo Tigres consiguió la igualada en la segunda mitad.

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Robert Morales abrió el marcador al minuto 56 para los universitarios, pero Juan Brunetta respondió al 76 para establecer el 1-1 definitivo.

Con este resultado, ambos equipos repartieron puntos en un encuentro que tuvo como principal atractivo la celebración dedicada a uno de los máximos referentes en la historia del club.

Pumas deja escapar el triunfo ante Tigres

Robert Morales abrió el marcador al minuto 56 para los Pumas de la UNAM REUTERS/Luis Cortes

En la cancha, Pumas buscó aprovechar su condición de local para sumar tres puntos importantes en la recta final de la fase regular del Apertura 2026.

En el primer tiempo, los universitarios dejaron ir dos buenas oportunidades reales de gol, pero al final la defensa de los Tigres hizo su trabajo para mantener el empate en ese momento a cero.

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Ya en la segunda parte, los capitalinos presionaron con jugadas por la lateral izquierda, hasta que el gol de Robert Morales al minuto 56 encendió las esperanzas de la afición auriazul, que esperaba cerrar la noche con una victoria dedicada a su histórica figura. No obstante, Tigres mantuvo la presión y encontró la recompensa con la anotación de Juan Brunetta al minuto 76.

El empate dejó a los universitarios sin el resultado que buscaban en una jornada marcada por la nostalgia y el reconocimiento a Hugo Sánchez.

Hugo Sánchez recibe homenaje de Pumas en Ciudad Universitaria

Ciudad de México, 24 de octubre de 2026. , durante el partido correspondiente a la jornada 14 del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX, entre los Pumas de la UNAM y los Tigres de la UANL, realizado en el estadio Olímpico Universitario. Foto: Imago7/ Manlio Contreras

Antes del silbatazo inicial, el Club Universidad Nacional rindió tributo a Hugo Sánchez por el medio siglo transcurrido desde su estreno profesional, ocurrido en octubre de 1976, precisamente ante Tigres.

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El reconocimiento incluyó un pasillo de honor, la entrega de una figura conmemorativa de un puma y la participación del exdelantero en el Himno Deportivo Universitario. Los aficionados también recordaron sus mejores anotaciones a través de imágenes proyectadas en las pantallas del estadio, mientras desde las tribunas se escucharon los gritos de “¡Hugo, Hugo!”.

La ceremonia reunió a seguidores de distintas generaciones, quienes acudieron para celebrar la trayectoria del llamado Pentapichichi, una figura que dejó huella tanto en el futbol mexicano como en el balompié europeo.

Durante su etapa como jugador de Pumas, Sánchez disputó 194 partidos oficiales y marcó 102 goles. Además, conquistó los títulos de Liga de las temporadas 1976-1977 y 1980-1981, antes de continuar su carrera en España, donde alcanzó reconocimiento internacional con el Atlético de Madrid y el Real Madrid.

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“No me he quitado la camiseta de Pumas”: Hugo Sánchez

Soccer Football - Liga MX - Pumas UNAM v Tigres UANL - Estadio Olimpico Universitario, Mexico City, Mexico - October 24, 2026 Pumas UNAM players line up before the match REUTERS/Luis Cortes

En una entrevista publicada por el propio Club Universidad Nacional, el exfutbolista expresó el vínculo que mantiene con la institución que impulsó su carrera.

“Si te digo la verdad, no me la he quitado, no me la he quitado porque me siento orgulloso de haber sido parte de la historia de lo que es Pumas, lo que es la Universidad Nacional Autónoma de México”, afirmó.

El exdelantero también destacó el significado que tiene para él representar al equipo universitario y aseguró que su paso por la institución contribuyó a su formación personal.

Sobre el recuerdo de su debut profesional, Sánchez reconoció la emoción que le provoca mirar hacia atrás y recordar sus primeros pasos en el futbol.

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“Bueno, nada más de pensar me da nostalgia pasar 50 años”, expresó en la entrevista difundida por el club.

La coincidencia entre el aniversario y el partido ante Tigres añadió un componente especial al homenaje. El 23 de octubre de 1976, Sánchez disputó sus primeros minutos como profesional durante una visita de Pumas al conjunto regiomontano, en un encuentro en el que participó en la jugada del gol universitario.

Así, el homenaje permitió recordar la trayectoria de uno de los futbolistas mexicanos más destacados, aunque el marcador final impidió que la celebración en Ciudad Universitaria fuera completa.