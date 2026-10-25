Incendio de camión en el puente Helicoidal de Calarcá dejó varios heridos y obligó a cerrar la vía La Línea

El video muestra las llamas y una densa columna de humo sobre el puente Helicoidal, en Calarcá, Quindío, durante la emergencia registrada en la noche del sábado 24 de octubre. - crédito @ROCHIGALEANO/X

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Un vehículo de carga se incendió durante la noche del sábado 24 de octubre en el puente Helicoidal de Calarcá, Quindío, tras un choque que afectó la movilidad en la vía La Línea. La emergencia obligó a cerrar el paso vehicular mientras los organismos de socorro trabajaban para controlar las llamas.

De acuerdo con La FM, el accidente involucró un vehículo cisterna y otro automotor. El reporte preliminar señala que al parecer, el conductor del carrotanque sufrió quemaduras en el 35% del cuerpo, mientras que un motociclista habría sufrido la amputación de un pie.

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Por su parte, Blu Radio informó sobre el incendio y el cierre de la vía durante la atención de la emergencia, pero indicó que inicialmente no hay una confirmación de las causas del accidente.

Así ocurrió el incendio en el puente Helicoidal

Según un reporte ciudadano publicado por La Crónica del Quindío, el vehículo de carga descendía por la vía cuando chocó contra las barandas de protección del puente Helicoidal y terminó volcado contra la estructura. Después del impacto, el automotor se incendió y se escucharon varias explosiones, según el testimonio recogido por el medio regional.

Videos difundidos en redes sociales mostraron las llamas que cubrieron gran parte del vehículo y una densa columna de humo visible desde distintos puntos del sector.

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Sobre el tipo de automotor, el medio local señaló que surgió la posibilidad de que fuera un camión cisterna, pero aclaró que esa información no estaba confirmada oficialmente. La FM, en igual, lo identificó como un vehículo cisterna en su reporte del accidente.

Un vehículo de carga se incendió en el puente Helicoidal de Calarcá, Quindío, durante la noche del sábado 24 de octubre. - crédito captura de video

Bomberos atendieron la emergencia y cerraron la vía

Unidades del Cuerpo de Bomberos de Calarcá acudieron al lugar para controlar las llamas, según informó La Crónica del Quindío. El medio también indicó que se habría solicitado apoyo a organismos de emergencia del sector de La Línea.

El incendio obligó a cerrar completamente el paso vehicular mientras avanzaban las labores de atención.

Hasta el momento, la información disponible no precisa cuánto duró la interrupción ni cuándo se restableció la circulación.

Las causas del choque siguen sin esclarecerse

Aunque los reportes coinciden en que el vehículo de carga chocó contra la estructura del puente y posteriormente se incendió, las circunstancias exactas del accidente no han sido establecidas oficialmente.

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La información sobre los dos heridos corresponde al reporte preliminar citado por La FM. No se dispone de un balance oficial consolidado que confirme la totalidad de los afectados, su evolución médica o las condiciones de otros posibles involucrados.

Tampoco se ha confirmado oficialmente qué carga transportaba el vehículo ni el origen de las explosiones mencionadas por el testigo. Estos aspectos permanecen pendientes de aclaración.

Unidades del Cuerpo de Bomberos acudieron al puente Helicoidal para controlar las llamas y atender la emergencia. - crédito REUTERS/Manon Cruz (referencia)

Otro accidente de bus en Medellín dejó 16 heridos y una persona fallecida

Un accidente de tránsito ocurrido en la mañana del sábado 24 de octubre en Medellín dejó 16 personas heridas y una mujer fallecida, según reportes de las autoridades y medios locales.

El siniestro se registró hacia las 8:00 a. m. en la calle 67, avenida Barranquilla, con carrera 48, cerca de la estación Hospital del Metro. De acuerdo con el periódico Q’Hubo, el bus de servicio especial transportaba a 29 personas que se dirigían a una peregrinación en el municipio de Guarne.

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Según el reporte oficial divulgado por la Alcaldía de Medellín, 16 pasajeros resultaron lesionados y fueron trasladados a centros asistenciales; cuatro de ellos requerían atención de urgencia vital.

Durante la tarde, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, confirmó la muerte de María Luz Mila Puerta Sucerquia, de 59 años, una de las personas heridas. El mandatario expresó sus condolencias a la familia y señaló que las autoridades continuaban pendientes de los demás afectados.

Federico Gutiérrez confirmó la muerte de María Luz Mila Puerta Sucerquia, de 59 años, una de las personas heridas - crédito @FicoGutierrez/X

Por su parte, el secretario de Movilidad, Pablo Ruiz, indicó al medio ya mencionado que algunos pasajeros manifestaron que el vehículo habría presentado fallas mecánicas antes del accidente. Las causas del siniestro son materia de verificación.

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La emergencia fue atendida por organismos de socorro y funcionarios de las secretarías de Salud y Movilidad. El accidente también afectó temporalmente la operación de la línea 1 de Metroplús entre las estaciones Hospital y Palos Verdes.