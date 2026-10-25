México

Chispazo hoy 24 de octubre: todos los resultados ganadores del último sorteo de la Lotería Nacional

Ya sea en la modalidad clásica o de las tres, consulta las cifras obtenidas este día y descubre si la suerte estuvo de tu lado

Puede ganar miles de pesos con Chispazo apostando únicamente 10 pesos. (Infobae/Jovani Pérez)
Puede ganar miles de pesos con Chispazo apostando únicamente 10 pesos. (Infobae/Jovani Pérez)
Guardar

Chispazo, uno de los juegos de azar más populares del país, ha dado a conocer los números ganadores de sus sorteos de hoy. Estos son los números de la suerte de este 24 de octubre, compartidos por Pronósticos para la Asistencia Pública.

Protegebien tu boleto, es muy importante porque es el comprobante oficial para cobrar el dinero en caso de que resultes ganador, mantenlo en un lugar seguro y procura que no se maltrate o se te pierda.Recuerda que tienes solamente 60 días naturales, contados a partir del día siguiente de la publicación del concurso correspondiente, para reclamar tu dinero. Una vez vencido dicho plazo, el derecho al cobro del premio habrá expirado y su destino final será la Tesorería de la Federación para beneficio de la Asistencia Pública.

PUBLICIDAD

Todos los premios se entregan en moneda nacional y en los términos establecidos en el reverso del boleto así como el reglamento del sorteo o de que se trate. La Lotería Nacional retendrá el impuesto de acuerdo a lo estipulado en el artículo 163 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Chispazo de la Tres

Sorteo: 36833.

Número ganador: 03-06-16-19-25.

Chispazo Clásico

Sorteo: 12332.

Número ganador: 01-11-19-21-24.

Chispazo lleva a cabo dos sorteos al día, de lunes a domingo, por lo que puedes registrarte en las siguientes ediciones: Chispazo de las Tres, que se hace a las 3:00 horas de la tarde y Chispazo Clásico, que se lleva a cabo a las 9:00 horas de la noche.

PUBLICIDAD

¿Cómo jugar al Chispazo?

Los ganadores de los sorteos de Chispazo. (Lotería Nacional)
Los ganadores de los sorteos de Chispazo. (Lotería Nacional)

Para cobrar un premio de la lotería Chispazo, debes cumplir con las siguientes reglas y requisitos oficiales:

Presentar el boleto ganador o constancia de participación correspondiente sin alteraciones, ya que es el comprobante oficial para reclamar el premio.

Contar con una identificación oficial vigente, que puede ser credencial para votar (INE), pasaporte, cédula profesional, o INAPAM, entre otras autorizadas.

Presentar CURP (Clave Única de Registro de Población).

Presentar RFC (Registro Federal de Contribuyentes).

Presentar comprobante de domicilio reciente.

En caso de premios mayores, algunas formalidades adicionales pueden ser requeridas, como la constancia de situación fiscal y posiblemente pago ante notario público.

El plazo para reclamar el premio es de 60 días naturales a partir del día siguiente del sorteo. Pasado ese plazo caduca el derecho a cobrar.

El pago se puede realizar en oficinas autorizadas de Pronósticos o en bancos autorizados, previa validación del boleto y documentos.

El reglamento oficial estipula que todo debe realizarse conforme a las disposiciones vigentes y en los canales autorizados para evitar problemas.

Estas reglas están reguladas específicamente en el Reglamento del sorteo Chispazo publicado por Pronósticos para la Asistencia Pública en México.

Temas Relacionados

ChispazoChispazo Pronósticos MéxicoLoterías de Méxicomexico-loteríasmexico-noticiasÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Intentan linchar en Ostuacán, Chiapas, a presuntos feminicidas de una niña de 12 años y su abuela

El gobernador Eduardo Ramírez informó que la Fiscalía estatal detuvo a dos presuntos implicados

Intentan linchar en Ostuacán, Chiapas, a presuntos feminicidas de una niña de 12 años y su abuela

Hugo Sánchez asegura ver en Gilberto Mora un heredero en el futbol mexicano: “Puede igualarme e incluso superarme”

A 50 años de su debut profesional, el Pentapichichi destacó el talento del mediocampista de Xolos, quien cumplió 18 años y enfrenta expectativas enormes

Hugo Sánchez asegura ver en Gilberto Mora un heredero en el futbol mexicano: “Puede igualarme e incluso superarme”

¿Eres el afortunado ganador de alguno de los sorteos de Gana Gato?

Como todos los sábado, aquí están los ganadores del sorteo Gana Gato de la Lotería Nacional

¿Eres el afortunado ganador de alguno de los sorteos de Gana Gato?

Clima en Puerto Vallarta: cuál será la temperatura máxima y mínima este 25 de octubre

Debido a su ubicación geográfica, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo&nbsp;

Clima en Puerto Vallarta: cuál será la temperatura máxima y mínima este 25 de octubre

Predicción del clima en Mazatlán para este domingo 25 de octubre

La temperatura más baja registrada en el territorio mexicano fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro disminuyó hasta los -25 grados

Predicción del clima en Mazatlán para este domingo 25 de octubre
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 24 de octubre: cae en Jalisco El Compa Mike, buscado en California por homicidio y narcotráfico

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 24 de octubre: cae en Jalisco El Compa Mike, buscado en California por homicidio y narcotráfico

Abaten a “El Meny Carranza” y detienen a cuatro más tras enfrentamiento armado en San Antonio, Sonora

Más de un año después de la desaparición de Carlos Emilio, FGR asegura el bar “Terraza Valentino” en Mazatlán

Caso CIA: reanuda audiencia para definir si el exfiscal César Jáuregui es procesado por traición a la patria

Qué es la hidrocodona, el opioide que aseguraron en el AICM oculto en frascos de suplementos alimenticios

ENTRETENIMIENTO

Así se verá U2 en el Estadio GNP Seguros desde General B (BOX): trucos para una mejor visibilidad

Así se verá U2 en el Estadio GNP Seguros desde General B (BOX): trucos para una mejor visibilidad

Con Mariana Ochoa vs Gema Garoa, Yeri Mua vs Bellakath y más, Poncho de Nigris enciende la expectativa por las peleas de Ring Royale 2027

Valeria Cancino nos habla de la obra de teatro “Ana en Tierra de Amapolas”, una obra de teatro sobre el duelo y la violencia

Cristian Castro comparte divertidos consejos para “vivir mejor”

Esposo de Altaír Jarabo recuerda a su hija fallecida hace unas semanas: murió en un accidente en su bicicleta

DEPORTES

Pumas empata con Tigres y amarga el homenaje a Hugo Sánchez en CU

Pumas empata con Tigres y amarga el homenaje a Hugo Sánchez en CU

Chivas vence a Rayados y escala al subliderato del Apertura 2026: Toluca cae al tercer puesto

Hugo Sánchez asegura ver en Gilberto Mora un heredero en el futbol mexicano: “Puede igualarme e incluso superarme”

Falta una semana para el Gran Premio de México: Checo Pérez celebrará 300 carreras de la Fórmula 1 en el Autódromo Hermanos Rodríguez

En medio de su campaña por la continuidad en la FIFA, Gianni Infantino presume apoyo durante encuentro con Mikel Arriola y la FMF