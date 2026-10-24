La misteriosa tumba de 55 metros hallada en el Sahara: tiene 4.000 años de antigüedad y unas ‘antenas’ laterales inéditas en la región

Losa grabada del Sector 43 de Sluguilla Lawash, en la zona cercana al monumento, que representa un bóvido y un avestruz. (African Archaeological Review)

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Una tumba de piedra caracterizada por sus ‘antenas’ laterales y hallada en Sáhara Occidental ha permitido confirmar que esta clase de monumentos fue utilizada para entierros al final del Neolítico reciente de la región. La investigación ha examinado una estructura situada en el uadi Lawash el Telli, cerca del conjunto de arte rupestre de Sluguilla Lawash. Un uadi es un valle o un cauce de río seco en zonas desérticas.

El monumento tiene 54,5 metros de longitud y fue construido con un túmulo ovalado del que parten dos alineaciones de piedras hacia el este, según el estudio publicado en la revista African Archaeological Review. La excavación ha determinado que el túmulo albergaba los restos de una sola persona, depositada directamente sobre el terreno natural y cubierta por grandes losas de caliza. Las dos dataciones radiocarbónicas obtenidas a partir de los huesos situaron el enterramiento entre 4.417 y 4.100 años calibrados antes del presente, lo que equivale aproximadamente al período comprendido entre 2467 y 2150 a. C.

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En la intervención arqueológica, han participado integrantes de la Universidad de Girona y del Ministerio de Cultura saharaui. El equipo excavó solo una parte del túmulo para documentar su arquitectura y acceder a la zona funeraria. La otra mitad se preservó y luego fue cubierta nuevamente con los sedimentos y piedras retirados durante los trabajos. Bajo una capa exterior de bloques y losas apilados sin un patrón definido, los investigadores detectaron una estructura convexa hecha con grandes piezas de caliza. Esa cubierta protegía el espacio donde estaba el cadáver.

Los restos se encontraban en una única capa de sedimento. No había señales de una fosa excavada ni de modificaciones posteriores del sepulcro, un dato que permitió establecer que la tumba no había sido reutilizada. El cuerpo estaba dispuesto sobre su espalda, con un eje de norte a sur y la cabeza orientada hacia el sur. Las piernas permanecían flexionadas hacia el oeste, en dirección contraria a las prolongaciones del monumento. La investigación concluyó que se trató de una inhumación primaria. Los huesos tampoco presentaban señales de cremación, selección deliberada o alteraciones intencionales.

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El alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, subrayó la trascendencia de la operación señalando que “es una actuación que protege patrimonio público y evita su desaparición”.

Los huesos pertenecían a un adulto de sexo indeterminado

El deterioro de los restos limitó el análisis antropológico. Las condiciones áridas del lugar habían afectado la conservación del esqueleto, por lo que solo pudieron recuperarse algunos dientes, falanges y fragmentos de huesos largos. El desgaste de las piezas dentales permitió calcular que la persona tenía entre 25 y 35 años al morir. El sexo no pudo establecerse, ya que no se conservaron restos pélvicos adecuados para ese examen.

Junto a los huesos aparecieron cuatro cuentas anulares fabricadas con cáscara de huevo de avestruz, de la especie Struthio camelus. El estudio consideró probable que formaran parte de los adornos personales de la persona enterrada.

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El túmulo está formado por una elevación elipsoidal de 12,5 metros de largo y 10 metros de ancho. Desde sus extremos norte y sur se extienden dos hileras de losas que primero se separan y luego convergen sin llegar a unirse. Los arqueólogos denominan antenas a esas estructuras laterales. El monumento está orientado hacia los 102 grados respecto del norte geográfico, una disposición que coincide con otros ejemplares reconocidos en el Sáhara. Las piedras procedían del entorno inmediato y podían ser transportadas por una sola persona. Esa característica plantea que la obra pudo levantarse con un grupo reducido y sin infraestructura especializada.

El hallazgo de Lawash el Telli aporta, por ahora, una respuesta central: estas construcciones fueron tumbas. También abre nuevas preguntas sobre las comunidades que las levantaron y el significado que atribuían a su particular diseño de piedra.

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