Fiscal federal de Estados Unidos reaccionó a la extradición de ‘Mocho Olmedo’, uno de los protegidos de la Paz total de Petro

Alias Mocho Olmedo fue extraditado desde Colombia hacia el Distrito Sur de Florida tras la reactivación de su proceso - crédito @USAO_SDFL/X

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Alias Mocho Olmedo fue extraditado este viernes 23 de octubre desde Colombia al Distrito Sur de Florida, después de que el presidente Abelardo De La Espriella, retirara su condición de gestor de paz, que había suspendido su entrega a Estados Unidos durante el gobierno de Gustavo Petro.

La extradición formó parte de la entrega de siete colombianos requeridos por autoridades estadounidenses por delitos relacionados con narcotráfico, lavado de activos y fraude transnacional. Entre ellos estaban alias Cholo Banano, identificado como uno de los principales financiadores del clan del Golfo, y alias Choco o Ñato, señalado de prestar servicios al Tren de Aragua.

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La resolución que retiró su condición de gestor de paz

La condición de gestor de paz suspendió el traslado de Mocho Olmedo durante el gobierno de Gustavo Petro - crédito @USAO_SDFL/X

Mocho Olmedo era señalado como cabecilla del Frente 33 de las disidencias de las Farc y había recibido la designación de gestor de paz durante la administración del expresidente Gustavo Petro.

Esa condición fue el argumento utilizado para frenar su envío a territorio estadounidense, debido a su supuesto papel como negociador en los acercamientos con esa estructura armada.

El escenario cambió el 26 de agosto, pocos días después de asumir la Presidencia, cuando De La Espriella firmó la resolución que anuló aquella designación. La medida reactivó el procedimiento para que fuera puesto a disposición de la justicia estadounidense.

El extraditado deberá enfrentar cargos federales por su presunta participación en una conspiración internacional para traficar cocaína y lavar dinero. Los registros judiciales indican que la operación movilizó varios kilogramos de cocaína y facilitó el paso de ganancias ilícitas a través de fronteras.

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El fiscal federal Jason A. Reding Quiñones ratificó la persecución de redes transnacionales tras la extradición del líder disidente - crédito @USAO_SDFL/X

Jason A. Reding Quiñones, fiscal federal para el Distrito Sur de Florida, confirmó que el requerido es considerado un líder del grupo disidente. El funcionario sostuvo: “Un líder del grupo disidente de las FARC-EP Frente 33 ha sido extraditado de Colombia al Distrito Sur de Florida para enfrentar cargos federales por su presunto papel en una conspiración internacional de tráfico de cocaína y lavado de dinero”, dice la traducción de un mensaje publicado por el funcionario estadounidense en su cuenta de X.

El fiscal añadió que el caso expresa la política estadounidense contra redes criminales que actúan en distintos países: “Este caso refleja el compromiso de nuestra nación con la persecución de redes criminales transnacionales dondequiera que operen y con garantizar que aquellos que trafican drogas peligrosas hacia Estados Unidos sean llevados ante la justicia”.

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Las acusaciones contra el señalado jefe del Frente 33

El gobierno colombiano atribuyó al cabecilla del Frente 33 crímenes de reclutamiento de menores, desplazamientos forzados y homicidios - crédito Policía Nacional de Colombia

El presidente atribuyó a Mocho Olmedo responsabilidades por el reclutamiento de menores, desplazamientos forzados y asesinatos. Al informar sobre la entrega, afirmó: “Entre ellos se encuentra alias Mocho Olmedo, señalado cabecilla del Frente 33 de las disidencias de las Farc, acusado de reclutar menores, provocar desplazamientos forzados y cometer asesinatos”.

De La Espriella dirigió además un mensaje a las organizaciones criminales y anunció acciones contra sus integrantes y recursos económicos. “No importa dónde delincan, cuánto poder crean tener ni dónde pretendan esconderse. Los vamos a perseguir sin descanso, a golpear sus finanzas y a ponerlos a disposición de la justicia, dentro y fuera de Colombia”, afirmó.

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El exdirector Jorge Lemus pidió a la Fiscalía asumir la custodia de Henao Gutiérrez

La Dirección Nacional de Inteligencia asumió la custodia del procesado tras su salida del centro penitenciario - crédito DNI

Un expediente de más de 160 páginas revelado por Noticias RCN, el cual está basado en documentos oficiales, detalla cómo se produjo su salida de la cárcel.

Todo ocurrió cuando el entonces director nacional de inteligencia, Jorge Lemus, envió comunicaciones a la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo para solicitar que la entidad asumiera la custodia de Henao Gutiérrez, señalado como uno de los principales cabecillas de las disidencias de las Farc y nombrado por el gobierno de Gustavo Petro como gestor de paz dentro del proyecto de paz total de la anterior administración.