México

Gobierno de Sinaloa espera que la captura de “El Coco Ranas” reduzca los homicidios y mejore la seguridad en Culiacán

La detención del presunto líder de Los Ranas ocurrió el 21 de octubre; el secretario Sinuhé Téllez López espera que también disminuyan otros delitos de alto impacto

La detención de “El Coco Ranas” ocurrió el 21 de octubre en la colonia Lomas del Sol, al norte de Culiacán, luego de un reporte sobre personas armadas. (Crédito: X | @crux1469)
La detención de “El Coco Ranas” ocurrió el 21 de octubre en la colonia Lomas del Sol, al norte de Culiacán, luego de un reporte sobre personas armadas. (Crédito: X | @crux1469)
Guardar

El secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Sinuhé Téllez López, espera que la detención de Orlando Castañeda Torres, alias “El Coco Ranas”, contribuya a reducir los homicidios y otros delitos de alto impacto en Culiacán, en medio de una crisis de violencia que mantiene al estado bajo presión desde 2024.

“Esperemos que con la detención de esta persona y con la gente que lo acompañaba disminuyan los delitos de alto impacto y principalmente los homicidios, declaró el funcionario a medios locales este viernes.

PUBLICIDAD

La captura ocurrió la noche del miércoles 21 de octubre en la colonia Lomas del Sol, al norte de Culiacán. El operativo comenzó después de que las autoridades recibieran un reporte sobre la presencia de personas armadas en un domicilio. La información fue compartida con instancias federales para verificar si el inmueble figuraba en sus registros de inteligencia.

Téllez López explicó que las autoridades federales confirmaron que el domicilio tenía antecedentes relacionados con personas vinculadas con actividades criminales. La coordinación derivó en la intervención de las corporaciones estatales y federales, que detuvieron a cuatro hombres.

“Con esta coordinación que existe, nosotros informamos a Ciudad de México, si ellos tenían ubicado este domicilio por inteligencia central, nos dijeron que este domicilio ya ellos lo tenían como antecedente, señaló el secretario.

PUBLICIDAD

Durante el operativo fueron asegurados cuatro armas largas, 25 cargadores, más de mil cartuchos, dos granadas calibre 40 milímetros, cuatro chalecos tácticos con placas balísticas y un vehículo. También se reportaron 50 pastillas de presunto fentanilo y 200 dosis de presunta cocaína.

Los detenidos y los objetos decomisados quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), que deberá continuar con las investigaciones y determinar la situación jurídica de los implicados.

Hombres detenidos junto con el Coco Ranas en Culiacán. Crédito: SSP Sinaloa
Hombres detenidos junto con el Coco Ranas en Culiacán. Crédito: SSP Sinaloa

Sinaloa acumuló 992 víctimas de homicidio doloso hasta septiembre

La expectativa de Seguridad Pública se produce en un contexto de violencia sostenida. De acuerdo con cifras de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa difundidas por medios locales, la entidad acumuló 992 víctimas de homicidio doloso entre enero y septiembre de 2026.

Durante septiembre se contabilizaron 121 víctimas, frente a las 123 registradas en agosto. La cifra mensual también igualó la de septiembre de 2025, aunque quedó por debajo de las 142 víctimas reportadas en septiembre de 2024.

El balance estatal permite dimensionar el problema de seguridad, pero no establece cuántos de esos homicidios ocurrieron en Culiacán ni cuántos podrían atribuirse directamente a Los Ranas. Tampoco permite determinar qué efecto tendrá la detención de uno de sus presuntos líderes sobre la incidencia delictiva en la capital.

La violencia continuó durante los días siguientes a la captura. El reporte diario de Noroeste contabilizó siete homicidios dolosos en Sinaloa el jueves 22 de octubre, además de dos feminicidios. Estos hechos muestran que los asesinatos seguían registrándose después del operativo, aunque una comparación de uno o dos días no basta para establecer si la detención tuvo algún efecto.

Por ahora, el secretario estatal no ha presentado una estimación de la reducción esperada ni ha fijado un plazo para observarla. Tampoco ha detallado qué indicadores utilizará la dependencia para determinar si la captura modificó la actividad de la célula criminal.

Los Ranas, una célula armada vinculada con Los Chapitos

Las autoridades identifican a “El Coco Ranas” como presunto líder de Los Ranas, una célula armada que opera en Culiacán y que, de acuerdo con los reportes sobre su estructura, está vinculada con Los Chapitos, facción del Cártel de Sinaloa.

Los antecedentes del grupo se remontan a 2016, cuando Luis Alfonso Murillo Acosta, alias “El Güero Ranas”, y Francisco Javier Rosales Zazueta, conocido como “Pancho Chimal”, encabezaron estructuras de pistoleros que brindaban protección a los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán. De esas organizaciones surgieron Los Ranas y Los Chimales.

Rifles asegurados en el operativo contra el Coco Ranas. Crédito: SSP Sinaloa
Rifles asegurados en el operativo contra el Coco Ranas. Crédito: SSP Sinaloa

El 30 de septiembre de ese año, un grupo de hombres armados emboscó un convoy militar en Badiraguato. El ataque dejó cinco militares muertos y diez heridos. Los agresores buscaban rescatar a Julio Óscar Ortiz Vega, alias “El Kevin”, quien era trasladado en una ambulancia bajo custodia militar. Reportes sobre el caso señalaron a “El Güero Ranas” y “Pancho Chimal” como presuntos responsables de organizar la emboscada.

Ambos murieron en operativos posteriores. “Pancho Chimal” fue abatido por elementos de la Secretaría de Marina en 2017, mientras que “El Güero Ranas” murió en febrero de 2018. La desaparición de sus principales dirigentes no significó el fin de la célula, que continuó apareciendo en reportes sobre la actividad criminal en Sinaloa.

En septiembre de 2024, la muerte de un presunto jefe conocido como “El Comandante Coco” volvió a modificar la estructura del grupo. Reportes posteriores señalaron a Jesús Alexis Osorio Álvarez, alias “El Lechu”, y a “El Coco Ranas” como figuras que asumieron responsabilidades de liderazgo.

La trayectoria de Los Ranas ayuda a explicar por qué la detención de uno de sus presuntos dirigentes tiene relevancia para las autoridades. Sin embargo, los antecedentes de la célula no demuestran por sí mismos que todos los homicidios registrados en Culiacán estén relacionados con sus actividades.

La detención ocurre en medio de la disputa criminal en Sinaloa

La entidad enfrenta desde septiembre de 2024 una confrontación entre facciones del Cártel de Sinaloa, en un escenario que se intensificó después de la captura de Ismael “El Mayo” Zambada en Estados Unidos, en julio de ese año.

La disputa entre Los Chapitos y Los Mayos ha estado acompañada de homicidios, desapariciones y ataques armados, además de despliegues de fuerzas federales y estatales. En este contexto, las detenciones de presuntos operadores criminales forman parte de las acciones con las que las autoridades buscan contener la violencia.

La detención de “El Coco Ranas” representa un avance operativo para las corporaciones que participaron en el arresto. El efecto sobre la seguridad de Culiacán, en cambio, tendrá que comprobarse con información posterior: la expectativa expresada por el gobierno estatal aún no se traduce en una reducción documentada de los asesinatos.

Temas Relacionados

SinaloaCuliacánDetenciónOperativoSinuhé Téllez LópezFGRLos ChapitosCártel de SinaloaNarcotráficoNarco en Méxicomexico-seguridadmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Karla Díaz responde por qué Mariana Ochoa no ha ido a Pinky Promise

La cantante y conductora fue cuestionada sobre la ganadora de La Casa de los Famosos México

Karla Díaz responde por qué Mariana Ochoa no ha ido a Pinky Promise

La desgarradora confesión de Héctor Parra sobre su vida en prisión: “Hay días que no quiero seguir adelante”

El actor está preso desde 2021 tras la denuncia presentada por su hija Alexa Hoffman por abuso sexual y corrupción de menores

La desgarradora confesión de Héctor Parra sobre su vida en prisión: “Hay días que no quiero seguir adelante”

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy viernes 23 de octubre: Vance ya es huracán categoría 2

Consulta en tiempo real actualizaciones, alertas, noticias y reportes sobre las condiciones meteorológicas en el país

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy viernes 23 de octubre: Vance ya es huracán categoría 2

Precio de la mezcla mexicana de petróleo de este viernes 23 de octubre

El precio de la mezcla mexicana de petróleo se estima utilizando las fórmulas de precio por región geográfica con el cierre diario de las cotizaciones correspondientes

Precio de la mezcla mexicana de petróleo de este viernes 23 de octubre

El truco con limón y sal para limpiar utensilios con residuos de grasa

El remedio casero para desengrasar ollas tiene una explicación simple

El truco con limón y sal para limpiar utensilios con residuos de grasa
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 23 de octubre: hallan sin vida a Ariana Scarlett de 12 años en Chiapas

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 23 de octubre: hallan sin vida a Ariana Scarlett de 12 años en Chiapas

Más cargos para “El Tanque” del CJNG: Fiscalía de Veracruz lo imputa por la masacre de Las Bajadas

Tabasco: detienen a Cleofas Juárez Lara, director de Seguridad Pública de Emiliano Zapata

Sinaloa separa a Enrique Mora García de la dirección del penal de El Castillo tras las riñas que dejaron sin vida a 11 internos y un menor

Carlos Manzo actuaba contra el CJNG porque estaba del lado de Los Caballeros Templarios, señala especialista

ENTRETENIMIENTO

Karla Díaz responde por qué Mariana Ochoa no ha ido a Pinky Promise

Karla Díaz responde por qué Mariana Ochoa no ha ido a Pinky Promise

La desgarradora confesión de Héctor Parra sobre su vida en prisión: “Hay días que no quiero seguir adelante”

Buena Vista Social Club: así será el premiado musical de Broadway que llegará a México con la actuación de Héctor Sandarti y Analy

Cancelan conciertos de Calvin Harris, Sean Paul y Deorro en CDMX: las razones y qué pasará con los boletos

Karina Torres, Wendy Guevara y Paola Suárez aparecen de sorpresa en show de Bad Gyal en CDMX

DEPORTES

Vaquero Navarrete vs O’Shaquie Foster: a qué hora y dónde ver en vivo desde México la pelea por la unificación de los superpluma

Vaquero Navarrete vs O’Shaquie Foster: a qué hora y dónde ver en vivo desde México la pelea por la unificación de los superpluma

Omar Chávez lanza reto a Saúl ‘Canelo’ Álvarez para enfrentarlo en el Estadio Azteca

Pumas y Tigres se juegan sus últimas cartas rumbo a la Liguilla del Apertura 2026: cuándo y dónde ver el partido en vivo

Almeyda se reencuentra con Chivas, pero Monterrey necesita una victoria para aspirar a la Liguilla: hora y dónde ver el partido

Hugo Sánchez rompe en llanto en la cancha de Tigres a 50 años de su debut: “Todo lo que soy y lo que tengo es gracias al fútbol”