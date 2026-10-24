Gobierno de Sinaloa espera que la captura de “El Coco Ranas” reduzca los homicidios y mejore la seguridad en Culiacán

La detención de “El Coco Ranas” ocurrió el 21 de octubre en la colonia Lomas del Sol, al norte de Culiacán, luego de un reporte sobre personas armadas. (Crédito: X | @crux1469)

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El secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Sinuhé Téllez López, espera que la detención de Orlando Castañeda Torres, alias “El Coco Ranas”, contribuya a reducir los homicidios y otros delitos de alto impacto en Culiacán, en medio de una crisis de violencia que mantiene al estado bajo presión desde 2024.

“Esperemos que con la detención de esta persona y con la gente que lo acompañaba disminuyan los delitos de alto impacto y principalmente los homicidios”, declaró el funcionario a medios locales este viernes.

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La captura ocurrió la noche del miércoles 21 de octubre en la colonia Lomas del Sol, al norte de Culiacán. El operativo comenzó después de que las autoridades recibieran un reporte sobre la presencia de personas armadas en un domicilio. La información fue compartida con instancias federales para verificar si el inmueble figuraba en sus registros de inteligencia.

Téllez López explicó que las autoridades federales confirmaron que el domicilio tenía antecedentes relacionados con personas vinculadas con actividades criminales. La coordinación derivó en la intervención de las corporaciones estatales y federales, que detuvieron a cuatro hombres.

“Con esta coordinación que existe, nosotros informamos a Ciudad de México, si ellos tenían ubicado este domicilio por inteligencia central, nos dijeron que este domicilio ya ellos lo tenían como antecedente”, señaló el secretario.

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Durante el operativo fueron asegurados cuatro armas largas, 25 cargadores, más de mil cartuchos, dos granadas calibre 40 milímetros, cuatro chalecos tácticos con placas balísticas y un vehículo. También se reportaron 50 pastillas de presunto fentanilo y 200 dosis de presunta cocaína.

Los detenidos y los objetos decomisados quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), que deberá continuar con las investigaciones y determinar la situación jurídica de los implicados.

Hombres detenidos junto con el Coco Ranas en Culiacán. Crédito: SSP Sinaloa

Sinaloa acumuló 992 víctimas de homicidio doloso hasta septiembre

La expectativa de Seguridad Pública se produce en un contexto de violencia sostenida. De acuerdo con cifras de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa difundidas por medios locales, la entidad acumuló 992 víctimas de homicidio doloso entre enero y septiembre de 2026.

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Durante septiembre se contabilizaron 121 víctimas, frente a las 123 registradas en agosto. La cifra mensual también igualó la de septiembre de 2025, aunque quedó por debajo de las 142 víctimas reportadas en septiembre de 2024.

El balance estatal permite dimensionar el problema de seguridad, pero no establece cuántos de esos homicidios ocurrieron en Culiacán ni cuántos podrían atribuirse directamente a Los Ranas. Tampoco permite determinar qué efecto tendrá la detención de uno de sus presuntos líderes sobre la incidencia delictiva en la capital.

La violencia continuó durante los días siguientes a la captura. El reporte diario de Noroeste contabilizó siete homicidios dolosos en Sinaloa el jueves 22 de octubre, además de dos feminicidios. Estos hechos muestran que los asesinatos seguían registrándose después del operativo, aunque una comparación de uno o dos días no basta para establecer si la detención tuvo algún efecto.

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Por ahora, el secretario estatal no ha presentado una estimación de la reducción esperada ni ha fijado un plazo para observarla. Tampoco ha detallado qué indicadores utilizará la dependencia para determinar si la captura modificó la actividad de la célula criminal.

Los Ranas, una célula armada vinculada con Los Chapitos

Las autoridades identifican a “El Coco Ranas” como presunto líder de Los Ranas, una célula armada que opera en Culiacán y que, de acuerdo con los reportes sobre su estructura, está vinculada con Los Chapitos, facción del Cártel de Sinaloa.

Los antecedentes del grupo se remontan a 2016, cuando Luis Alfonso Murillo Acosta, alias “El Güero Ranas”, y Francisco Javier Rosales Zazueta, conocido como “Pancho Chimal”, encabezaron estructuras de pistoleros que brindaban protección a los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán. De esas organizaciones surgieron Los Ranas y Los Chimales.

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Rifles asegurados en el operativo contra el Coco Ranas. Crédito: SSP Sinaloa

El 30 de septiembre de ese año, un grupo de hombres armados emboscó un convoy militar en Badiraguato. El ataque dejó cinco militares muertos y diez heridos. Los agresores buscaban rescatar a Julio Óscar Ortiz Vega, alias “El Kevin”, quien era trasladado en una ambulancia bajo custodia militar. Reportes sobre el caso señalaron a “El Güero Ranas” y “Pancho Chimal” como presuntos responsables de organizar la emboscada.

Ambos murieron en operativos posteriores. “Pancho Chimal” fue abatido por elementos de la Secretaría de Marina en 2017, mientras que “El Güero Ranas” murió en febrero de 2018. La desaparición de sus principales dirigentes no significó el fin de la célula, que continuó apareciendo en reportes sobre la actividad criminal en Sinaloa.

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En septiembre de 2024, la muerte de un presunto jefe conocido como “El Comandante Coco” volvió a modificar la estructura del grupo. Reportes posteriores señalaron a Jesús Alexis Osorio Álvarez, alias “El Lechu”, y a “El Coco Ranas” como figuras que asumieron responsabilidades de liderazgo.

La trayectoria de Los Ranas ayuda a explicar por qué la detención de uno de sus presuntos dirigentes tiene relevancia para las autoridades. Sin embargo, los antecedentes de la célula no demuestran por sí mismos que todos los homicidios registrados en Culiacán estén relacionados con sus actividades.

La detención ocurre en medio de la disputa criminal en Sinaloa

La entidad enfrenta desde septiembre de 2024 una confrontación entre facciones del Cártel de Sinaloa, en un escenario que se intensificó después de la captura de Ismael “El Mayo” Zambada en Estados Unidos, en julio de ese año.

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La disputa entre Los Chapitos y Los Mayos ha estado acompañada de homicidios, desapariciones y ataques armados, además de despliegues de fuerzas federales y estatales. En este contexto, las detenciones de presuntos operadores criminales forman parte de las acciones con las que las autoridades buscan contener la violencia.

La detención de “El Coco Ranas” representa un avance operativo para las corporaciones que participaron en el arresto. El efecto sobre la seguridad de Culiacán, en cambio, tendrá que comprobarse con información posterior: la expectativa expresada por el gobierno estatal aún no se traduce en una reducción documentada de los asesinatos.

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