La desgarradora confesión de Héctor Parra sobre su vida en prisión: “Hay días que no quiero seguir adelante”

El actor confía en la justicia para recuperar su libertad (hectorparrag) (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Héctor Parra reapareció en una llamada con el programa Ventaneando desde el Reclusorio Preventivo Juvenil Oriente, donde cumple una sentencia de 12 años y seis meses de prisión tras ser encontrado responsable de corrupción de menores y abuso sexual en agravio de su hija Alexa Hoffman.

La joven hizo pública su acusación contra el actor mexicano en 2021 y el caso se desarrolló ante las autoridades de la Ciudad de México. Héctor Parra fue detenido en junio de ese año.

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Desde entonces permanece recluido en el Reclusorio Oriente, pero el actor ha rechazado los señalamientos y sostiene que las acusaciones en su contra son falsas. Mientras su defensa mantiene recursos legales contra la condena de 12 años, el actor habló de lo difícil que es estar prisión.

“De verdad es difícil. Hay momentos muy difíciles porque, pues al final estar privado de la libertad es muy difícil, pero también a la vez he aprendido a reiniciarme yo mismo, a tener fortaleza y como siempre lo he dicho, una de mis mayores fortalezas aquí adentro es saberme inocente de tantas bajezas que en un momento dado me acusaron, eso es lo que me mantiene fuerte”, dijo en la entrevista con Paty Chapoy.

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“Sí hay días que me caigo, hay días que no quiero seguir adelante, pero pues estoy yo conmigo y voy para adelante y me saco fuerzas a veces de donde ya no las hay, pero ocupo la mente en muchas cosas, en hacer ejercicio, en leer, en tener fe. También tengo mucha fe en la justicia, en la justicia divina y yo sé que esto pronto va a terminar como debe de ser”, expresó Héctor Parra.

(Jesús Aviles/Infobae)

Durante la llamada, el intérprete contó que su proceso penal lo llevó a estudiar temas de derecho dentro del Reclusorio Oriente para comprender el expediente y la estrategia de sus abogados.

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“Este proceso de alguna manera me obligó a acercarme a la cuestión de las leyes, que de hecho estuve estudiando un tiempo la carrera de leyes. Me acerqué mucho a eso. Estuve muy metido informándome”, comentó Héctor Parra.

“Mis abogados me traían los documentos, yo los estudiaba, preguntaba las dudas que tenía, porque evidentemente hay cosas que yo desconozco, pero mi equipo de abogados siempre estuvo muy cerca de mí”, señaló el actor.

Héctor Parra también respondió a quienes cuestionan que continúe en prisión. El actor sostiene que su permanencia en el Reclusorio Preventivo Juvenil Oriente se debe a los tiempos procesales y a factores que, según explica, han retrasado el avance de su caso, entre ellos huelgas, cambios y otras situaciones dentro del proceso judicial.

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“Es curioso porque he oído que de repente mucha gente dice: ”No, es que por algo está adentro". Y sí, efectivamente estoy por algo, porque los tiempos procesales, porque ha habido huelgas, porque ha habido cambios, una serie de cosas que, pues alargan los tiempos", manifestó.

Héctor Parra perdonó a su hija Alexa Hoffman desde el día uno

Héctor Parra perdonó a su hija desde el primer día de su detención (hectorparrag)

Al hablar de su hija, Alexa Hoffman, el actor de cine y televisión, Héctor Parra, jura que la perdona pese a la denuncia que derivó en el proceso penal en su contra.

“Evidentemente yo lo que sí puedo decir es que Alexa (Hoffman) yo la tengo perdonada desde el día uno por todo lo que he dicho desde que empezó este problema, es mi hija, la amo, la tengo en el corazón, siempre la tendré así y yo sé que ella es una víctima, como se ha dicho”, afirmó.

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“Ya no voy a aclarar cosas que no vienen al caso, pero claro que la tengo perdonada. Sí me dolió mucho que se haya prestado a lo que todos sabemos, pero también me queda clarísimo que no fue solamente ella”.

“Ya se ha dicho en muchas ocasiones, pero mi reflexión y todo al final es mi hija. La quiero, todos los días le mando bendiciones, porque también se afectó mucho su vida. Eso es lo que más me duele, que la hayan puesto como carne de cañón al frente”, señaló Héctor Parra.

Daniela Parra se mantiene como principal apoyo de Héctor Parra fuera del penal

Visita a su padre en el Reclusorio Oriente (dannparra_) (dannparra_)

El actor mencionó que su hija, Daniela Parra, asiste los días de visita en el Reclusorio Oriente. Los encuentros con su primogénita los describe como su “mayor vitamina” y su principal fuente de ánimo mientras sigue en prisión.

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“Martes y sábados es cuando recibo visita de los amigos, viene familiares, viene obviamente mi Dani, Diego, vienen ellos esa es mi mayor vitamina, mi mayor empuje. Como bien dice Dani un día: ”Si yo aquí adentro estoy fuerte, ella afuera también y si ella está fuerte allá afuera, pues yo aquí adentro también’“, aseveró Héctor Parra.

Mientras su defensa mantiene los recursos legales para buscar una modificación de la sentencia, el actor mexicano continuará con sus actividades dentro del Reclusorio Preventivo Juvenil Oriente, donde trabaja en un libro sobre su experiencia.

Héctor Parra sostiene que espera una resolución favorable en los recursos legales promovidos por su defensa y asegura que seguirá cerca de sus hijas, pese a la distancia y a las acusaciones que derivaron en el proceso penal en su contra.

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(Zurisaddai González/Infobae)

Desde el Reclusorio Oriente, el actor de telenovelas afirma que conserva la esperanza de recuperar su libertad y retomar los proyectos que prepara durante su estancia en prisión.