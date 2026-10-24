México

Sorteo Superior 2901: Resultados viernes 23 de octubre del 2026 de la Lotería Nacional

El plazo para cobrar el premio es de 60 días a partir de la fecha en que se anuncian los resultados para quienes hayan adquirido uno de los cachitos ganadores

Ofrecerá al ganador el premio mayor de 17 millones de pesos
Ofrecerá al ganador el premio mayor de 17 millones de pesos Créditos: Lotería Nacional
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El Sorteo Superior 2901 de la Lotería Nacional, entregará un premio mayor de 17 millones de pesos. El evento es transmitido en vivo desde el Teatro Lotería Nacional, ubicado en Avenida Hidalgo 130, Guerrero, Cuauhtémoc en la Ciudad de México.

Las ediciones de este concurso, considerado entre los más emblemáticos y con mayor arraigo en México, acostumbran coincidir con momentos destacados o conmemoraciones relevantes durante el calendario anual.

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En este 2026 se cumplen 50 años de la inauguración de la Nueva Basílica de Guadalupe, uno de los principales recintos religiosos y culturales del país. Desde su apertura, en 1976, el templo recibió a millones de personas que acuden en devoción a la Virgen de Guadalupe y se consolidó como parte del patrimonio cultural y de las tradiciones de México.

A lo largo de cinco décadas, la Basílica de Guadalupe es escenario de expresiones de fe, celebraciones y encuentros que forman parte de la memoria colectiva de diversas generaciones de mexicanas y mexicanos. Su presencia trasciende el ámbito religioso y la ubica como un referente de la historia contemporánea.

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La Lotería Nacional se suma a la conmemoración a través del sorteo que dedica el 50° aniversario de la Nueva Basílica de Guadalupe. Con esta iniciativa, la institución destaca la importancia del recinto como un símbolo de tradición e identidad en México.

Para jugar y ganar, solo tienes que seguir los pasos

Resultados del Sorteo Superior del 23 de octubre de 2026

Los resultados se actualizarán de acuerdo a la revelación de los números ganadores del Sorteo Superior 2901, que se lleva a cabo este viernes 23 de octubre desde el Teatro Lotería Nacional en la Ciudad de México.

  • Premio mayor de 17 millones de pesos:
  • Premio de 3 millones de pesos:
  • Premio de 400 mil pesos:
  • Premio de 400 mil pesos:
  • Premio de 400 mil pesos:
  • Premio de 400 mil pesos:
  • Premio de 200 mil pesos:
  • Premio de 200 mil pesos:
  • Premio de 200 mil pesos:
  • Premio de 200 mil pesos:
  • Premio de 127 mil pesos:
  • Premio de 127 mil pesos:
  • Premio de 127 mil pesos:
  • Premio de 127 mil pesos:
  • Premio de 127 mil pesos:
  • Premio de 127 mil pesos:
  • Premio de 127 mil pesos:
  • Premio de 127 mil pesos:
  • Premio de 127 mil pesos:
  • Premio de 127 mil pesos:

Reintegros:

¿Cómo funciona el Sorteo Superior?

El Sorteo Superior es uno de los tradicionales de la Lotería Nacional. Se juega con billetes numerados y el premio depende de cuántas fracciones del número ganador tengas.

  • Cachito: es una fracción del billete. En los sorteos recientes tiene un valor de 40 pesos.
  • Serie o entero: reúne 20 cachitos del mismo número y costará 800 pesos.
  • Dos series: equivalen a 40 cachitos del mismo número, por un total de 1,600 pesos.

El formato habitual ofrece un Premio Mayor de 17,000,000 de pesos en dos series. Eso significa que:

  • Si compras un cachito del número que obtiene el Premio Mayor, recibirás la vigésima parte: 425,000 pesos.
  • Si tienes una serie completa, el premio es de 8,500,000 pesos.
  • Si posees las dos series del número ganador, cobras los 17,000,000 de pesos.

Además del Premio Mayor, el Sorteo Superior de la Lotería Nacional reparte premios directos, aproximaciones, terminaciones y reintegros. Un reintegro devuelve el valor del billete cuando la última cifra de tu número coincide con la última cifra de alguno de los números premiados establecidos en el sorteo.

¿Cómo se cobra un premio de lotería?

Resultados de la Lotería Nacional. (Lotería Nacional)
Resultados de la Lotería Nacional.

Los premios deben reclamarse dentro de los 60 días naturales posteriores al sorteo. Si no se reclaman, el dinero se destina a la Tesorería de la Federación para la asistencia pública.

Dónde cobrar:

Premios menores de hasta 10 mil pesos En expendios oficiales o puntos de venta autorizados.

Premios mayores: En las oficinas de la Lotería Nacional, ubicadas en Plaza de la República No. 117, Col. Tabacalera, Cuauhtémoc, Ciudad de México, de lunes a viernes de 09:00 a 13:00 horas.

Requisitos: Presentar el boleto o cachito ganador y una identificación oficial.

Impuestos: Los premios están sujetos a descuentos fiscales conforme a la legislación mexicana.

Los recursos de la Lotería Nacional

Sorteos de la Loteria Nacional
(Cuartoscuro)

La Lotería Nacional para la Asistencia Pública es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal que se encarga de la celebración de sorteos con premios en efectivo.

Los recursos son destinados a la asistencia pública, es decir, captar dinero para el gobierno federal y que es reorientado a procurar la igualdad aquellos mexicanos posibilidad de satisfacer por sí mismos sus urgentes necesidades.

La Lotería Nacional tiene personalidad jurídica y patrimonio propio, porque no recibe recursos presupuestales del Gobierno Federal, se autofinancia con las ganancias de los sorteos que realiza.

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